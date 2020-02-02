Башкирская неделя: турецкие проекты, мечеть-долгострой и стандарты «Халяль»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан раскрыл подробности проектов турецких бизнесменов в Уфе. Также стало известно, когда достроят мечеть «Ар-Рахим» в башкирской столице. Подробнее об этом, а также о визите рэпера Алишера к Ивану Урганту, ситуации с индустрией халяльных продуктов и нарушениях в санатории «Янган-Тау» — в обзоре «Реального времени».

Контакты с Турцией

После посещения Уфы генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан рассказал «Реальному времени» о планах активизации сотрудничества с Башкирией. Он высказал свои пожелания к властям и деловым кругам республики.

Дипломат вновь остановился на бизнес-проектах турецких компаний в РБ. Кроме уже упоминавшихся идей строительства восточного выезда из Уфы и реконструкции роддома №3 Исмет Эрикан упомянул проект возведения логистического хаба рядом с уфимским аэропортом и пятизвездочного отеля недалеко от железнодорожного вокзала.



После посещения Уфы генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан рассказал «Реальному времени» о планах активизации сотрудничества с Башкирией. Фото glavarb.ru

Мечеть «Ар-Рахим»

Генконсул упомянул еще об одном проекте: возведении мечети «Ар-Рахим» в Уфе. По словам дипломата, достроить объект планируется в 2024 году.

Эту информацию подтвердил источник «Реального времени» в Духовном управлении мусульман РБ. Он отметил, что участие Турции в финансировании строительства обсуждалось, но пока оно ведется за счет благотворительных фондов «Урал» Муртазы Рахимова и «Иман-Башкортостан», созданного полгода назад с подачи Радия Хабирова.



Разнообразие халяля

В Башкирии сложилась непростая ситуация со стандартами халяля. На сегодня сертификацией в этой сфере занимаются сразу несколько организаций. При Духовном управлении мусульман РБ работают Комитет по стандарту «Халяль» и ООО «Центр развития индустрии халяль» (ЦРИХ). Кроме них, в Уфе действует Центр сертификации по стандарту «Халяль» при Торгово-промышленной палате республики. Также сертифицировать халяльные продукты можно при помощи соответствующих структур Совета муфтиев России и ДУМ РТ.

Массовые сокращения



Четверть уволенных придется на ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат». Фото kupitfaneru.ru

В 2020 году работодатели Башкирии сократят более 2 тысяч сотрудников. Из них четверть уволенных придется на ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат».

Увольнения также запланировали «Башкирская содовая компания» (БСК), «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (УГОК) и другие предприятия.

Первый вице-премьер РБ Андрей Назаров рассказал и о планах сократить в ближайшие пять лет четверть штата республиканских чиновников.



Отставки министров

Можно считать, что увольнения чиновников начались с главы Минземимущества республики Гульшат Арслановой. Она заступила на эту должность в октябре 2019 года, но уже 29 января отправилась в отставку. Пока обязанности министра исполняет ее заместитель Наталья Полянская.

Экс-министр образования РБ Гульназ Шафикова «прославилась» своей неграмотностью. Фото gorobzor.ru

Кроме того, всего через год с небольшим после назначения была уволена и экс-министр образования РБ Гульназ Шафикова, «прославившаяся» своей неграмотностью. С декабря 2018 года она занимала пост директора Института развития образования Башкирии.

Morgenstern

Уфимский рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Morgenstern, достиг пика популярности: он попал в шоу «Вечерний Ургант».

Алишер раскручивался через YouTube, записывая видео о создании музыки и текстов в стиле современных рэперов. Он показывал зрителям, как легко и безответственно подходят к своему творчеству большинство исполнителей. Для Первого канала он сочинил и исполнил рэп вместе с Иваном Ургантом.

«Янган-Тау», мусорный регоператор и ВНЗМ

Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в президиум Госсовета РФ. Особое упоминание об этом органе, которое, вероятно, появится в новой редакции Конституции РФ, говорит о новом статусе Госсовета. Факт включения в его президиум «башлыка» явно добавил ему политического веса.

Контрольно-счетная палата Башкирии нашла нарушения в санатории «Янган-Тау» на общую сумму 1 млрд рублей. Ревизоры посчитали, что цены на путевки в здравницу завышены на 30%. Смутили их и закупки санатория и неэффективные расходы.

Долги уфимского МУП «Специализированное автохозяйство по уборке города» (крупнейший мусорный регоператор в Башкирии) достигли 49 млн рублей. Эта сумма сопоставима с размером чистой прибыли предприятия за 29 лет.

А вот Халит Бикмухаметов не будет платить по долгам «дочки» холдинга АК «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ), бенефициаром которого считается. Арбитраж посчитал, что оснований привлекать предпринимателя к выплате 266 млн рублей нет. Долги ЗАО «Уфимская монтажная фирма №1 Востокнефтезаводмонтаж» будут закрывать материнская компания и бывший управляющий Альберт Ситдиков, который вовремя не подал на банкротство ЗАО.