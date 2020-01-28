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В Башкирии собираются уволить более 2 тыс. работников

11:47, 28.01.2020 3
В Башкирии собираются уволить более 2 тыс. работников
Фото: pxhere.com

Работодатели Башкириии в этом году собираются уволить 2,2 тыс. работников, из которых 1,8 тыс. — в Уфе. Об этом сообщил региональный Минтруд.

Так, ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» планирует уволить 529 сотрудников в связи с ликвидацией предприятия, АО «Башкирская содовая компания» — 137 работников в связи с аутсорсингом, сибайский филиал АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» — 126 сотрудников из-за снижения потребительского спроса.

ПАО «Уфаоргсинтез», ГБУЗ «Дом ребенка специализированный», ПО ННУ «Нефтеавтоматика», ПАО Роскомснаббанк и филиал ПАО «Сбербанк России» — башкирское отделение №8598 собираются уволить чуть более 50 человек каждый.

Ранее сообщалось, что в Башкирии закроют «Мелеузовский сахарный завод».

Общество Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:53
    А почему президент Башкортстана Хабиров ничего не делает, не помагает итд. Принял бы решение что бы эти заводы протзводство были освобождены от земельного, имущественного и др налогов. Сейчас куда поудут эти люди? У них же миллиардов нет.
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    Анонимно 12:12
    В Башкирии нет президента 5 лет
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  • Анонимно 12:08
    счастье работать дома
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