В Башкирии собираются уволить более 2 тыс. работников

Работодатели Башкириии в этом году собираются уволить 2,2 тыс. работников, из которых 1,8 тыс. — в Уфе. Об этом сообщил региональный Минтруд.

Так, ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» планирует уволить 529 сотрудников в связи с ликвидацией предприятия, АО «Башкирская содовая компания» — 137 работников в связи с аутсорсингом, сибайский филиал АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» — 126 сотрудников из-за снижения потребительского спроса.

ПАО «Уфаоргсинтез», ГБУЗ «Дом ребенка специализированный», ПО ННУ «Нефтеавтоматика», ПАО Роскомснаббанк и филиал ПАО «Сбербанк России» — башкирское отделение №8598 собираются уволить чуть более 50 человек каждый.



Ранее сообщалось, что в Башкирии закроют «Мелеузовский сахарный завод».