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Соборную мечеть «Ар-Рахим» в Уфе достроят к 2024 году

13:15, 30.01.2020 6

«Памятник башкирской коррупции» завершат в течение трех лет. Помогут ли турки?

Соборную мечеть «Ар-Рахим» в Уфе достроят к 2024 году
Фото: Тимур Рахматуллин

Как стало известно «Реальному времени», завершение строительных работ соборной мечети-долгостроя «Ар-Рахим» в Уфе запланировано на 2024 год. Такой вестью с корреспондентом нашего издания поделился генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердили и в Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан.

Новая дата — 2024 год

Соборная мечеть «Ар-Рахим», которая возводится на проспекте Салавата Юлаева в Уфе, будет построена к 2024 году. Об этом «Реальному времени» сообщил генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан после встречи с муфтием Башкирии Айнуром Биргалиным.

— Айнур хазрат сейчас занят строительством мечети «Ар-Рахим». Я видел ее снаружи: строение действительно впечатляющее (рассчитано на 6 тысяч человек), выбрано хорошее место. Строительство выполнено на 30 процентов. Планируют построить до 2024 года, — рассказал турецкий дипломат в интервью нашему корреспонденту.

Генконсул добавил, что Турция имеет большой опыт в делах строительства больших мусульманских сооружений. И турки готовы поддержать проект, если понадобятся мастера-отделочники и «появится запрос касательно декора, материалов».

Эту информацию подтвердил источник «Реального времени» в Духовном управлении мусульман РБ. По его словам, глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров мусульманского духовенства с чиновниками обещал завершить объект до 2024 года. Однако пока средства на возобновление строительства еще не пришли. И по мере поступления денег работы будут продолжены.

По словам источника «Реального времени», глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров мусульманского духовенства с чиновниками обещал завершить объект до 2024 года. Фото glavarb.ru

Что касается участия Турции в проекте, наш инсайдер добавил, что иностранцы были готовы оказать и финансовую помощь. Примет ли предложение башкирская сторона, пока остается неясным. Пока же меценатами остаются два благотворительных фонда — «Урал» Муртазы Рахимова и «Иман-Башкортостан», созданный полгода назад с подачи Хабирова.

Вспомнить все

Соборная мечеть «Ар-Рахим» задумывалась как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров. Храм должен стать самой крупной отапливаемой мечетью в Европе. Однако скандалы вокруг нее превратили объект в очередной долгострой, который уфимцы назвали «памятником башкирской коррупции».

По форме здание напоминает ханский шатер, окруженный четырьмя минаретами. Половину комплекса должны занять два молельных зала в общей сложности на 2 тыс. человек. В здании предусмотрены медресе на 2 тыс. учащихся, конференц-зал, музей ислама и библиотека. Запланирован этаж для туристов, где будет музей, телерадиостудия, выставочные центры. Был и проект обустройства прилегающей территории — «Муслим-сити», переименованный в «Межконфессиональный квартал мира и согласия».

Рассматривались и разные наименования «дома Аллаха». Например, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин предлагал назвать мечеть «Султан Мухаммед аль Муртаза». Как объяснил верховный муфтий, «Муртаза — одно из имен пророка Мухаммеда». Однако для большинства населения это имя скорее вызывает ассоциации с первым президентом Башкирии. Ныне покойный Нурмухамет Нигматуллин, который тогда возглавлял ДУМ РБ, предложил назвать культовое сооружение в честь Салавата Юлаева. Только национальный башкирский герой все-таки не был религиозным деятелем. В итоге остановились на «Ар-Рахим»: одно из имен Аллаха, в переводе с арабского «Милосердный». Хотя и здесь люди увидели намек на фамилию Муртазы Губайдулловича.

Председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин предлагал назвать мечеть «Султан Мухаммед аль Муртаза». Как объяснил верховный муфтий, «Муртаза — одно из имен пророка Мухаммеда». Фото Максима Платонова

Напомним, первый камень в основание мусульманского храма был заложен в 2006 году. Его возведение началось с 2007 года, однако этот процесс протекал крайне вяло, останавливаясь и снова возобновляясь. Менялись спонсоры («УГМК-Холдинг», «Уфаоргсинтез», «Башкирэнерго», «Башкирнефтепродукт», «Уфанефтехим», «Новойл», «Уфимский НПЗ», «Башнефть», «Уралсиб», впоследствии БФ «Урал» и «Иман-Башкортостан») и застройщики, менялась власть в республике. Выделяемые средства утекали в неизвестном направлении.

В 2010 году пришедший к власти в республике Рустэм Хамитов обещал, что разберется с хищениями, накажет виновных и добьется продолжения строительства. Но виновники не находились, стройка не сдвигалась с места. Желающих давать деньги на проект все не находилось. В итоге свои услуги предложил Муртаза Рахимов, и после длительных переговоров рахимовский фонд стал спонсором проекта. Заказчиком выступило ДУМ РБ, а застройщиком — ООО «Алтын курай», учредителями которого оказались управделами муфтията Ильдар Ишеев (50%), муфтий Нурмухамет Нигматуллин (25%) и его первый заместитель Аюп Бибарсов (25%).

Вопрос «уфимского долгостроя» не раз поднимался на уровне руководителей республики и Совета муфтиев России. Так, в 2012 году председатель Равиль Гайнутдин встретился в Уфе с Рустэмом Хамитовым. Глава региона пообещал муфтию «приложить все усилия» для того, чтобы все работы были завершены к саммитам ШОС — БРИКС в 2015 году. Международные форумы прошли, а недостроенное сооружение осталось.

До 2016 года благотворительный фонд «Урал» финансировал строительство соборной мечети. Но позже он не нашел общего языка ни с ДУМ РБ, ни с ООО «Алтын курай», обнаружив конфликт интересов заказчика и подрядчика, после чего последовали судебные разбирательства. По этой причине организация Рахимова отказалась выделять деньги. К тому же бюджет «Урала» заметно похудел «благодаря» претензиям АФК «Система» из-за потери компанией Евтушенкова «Башнефти».

Международные форумы прошли, а недостроенное сооружение осталось. Фото Валерия Шахова / bashinform.ru

Позже Радий Хабиров договорился с Муртазой Рахимовым о возобновлении строительства храма. Кроме того, глава региона заявлял, что нашел нового инвестора, готового выделить 100 млн рублей. Впоследствии к проекту присоединился фонд «Иман-Башкортостан».

Тимур Рахматуллин
НедвижимостьОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 14:06
    Действительно, памятник башкирской коррупции
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  • Анонимно 14:06
    Вот не верится, что построят к этому сроку
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    Анонимно 14:20
    где 2024, там и 2034
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  • Анонимно 14:06
    И неужели турецкий консул поверил им?
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  • Анонимно 14:27
    Что-то очень часто в прессе звучит 2024 год. У нас в это время запланировали апокалипсис?
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  • Анонимно 14:34
    позовите китайцев. они такой объект за месяц построят. они мосты, больницы, развязки за пару недель поднимают.
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