«Сложилась нерабочая атмосфера»: как в Башкирии халяль упустили из рук

Пока в Уфе делили «мусульманский рынок», Казань вырвалась вперед в развитии халяль-индустрии

В Уфе и других городах Башкортостана можно легко встретить забегаловку с вывеской «Халяль», на полках магазинах нередко попадаются продукты с характерным значком — и этим уже никого не удивишь. Хотя еще 20 лет назад о продуктах питания и услугах, соответствующих нормам шариата, в республике знали далеко не многие. Сегодня в регионе на рынке сертификации халяль работают как минимум пять организаций. Однако порядка в этой сфере, какой существует в других регионах, пока не наблюдается. В причинах сложившейся ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Неплохое начало

Если сегодня слово «халяль» слышал практически каждый, то в 1990-е — начале 2000-х об этом не слышали даже многие этнические мусульмане. Впервые громко о халяле в Башкирии заговорили в 2009 году, когда уфимец Ильшат Гизатуллин создал соответствующий комитет при Духовном управлении мусульман РБ. Он организовал первые пресс-конференции, презентации, собрал единомышленников, которые первые месяцы работали практически на общественных началах. Они проводили сертификацию предприятий, контролировали их деятельность, чтоб все шло в рамках шариата.

Через год Гизатуллин передал бразды правления бизнесмену Тимуру Шангарееву. Сам Ильшат Амирович тогда объяснил нашему корреспонденту, что хочет больше внимания уделять духовным вещам, а начатое он доверил более энергичному человеку. Новый руководитель с энтузиазмом взялся за дела Комитета по стандарту «Халяль». Вокруг структуры сформировался своеобразный клуб производителей. Членство в нем подразумевает своевременное прохождение сертификации и периодическое его продление. Все это стоит денег для членов — на оплату работы экспертов, деятельности комитета и т. п.

Десятки компаний и ИП — производители различных товаров и услуг — стали партнерами «халяльного» органа ДУМ РБ. Известные в Башкортостане бренды колбас и мясных полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий, молочной продукции, некоторые парикмахерские и медицинские клиники официально стали халяльными. Например, одним из первых право на нанесение соответствующего знака на свою упаковку получил крупнейший в республике производитель куриного мяса («Турбаслинский бройлер»), позже к ним присоединилась другая крупная птицефабрика, специализирующаяся на индейке («Индюшкин»), в прошлом году признанная банкротом. Немалую заинтересованность проявили не только башкирские предприятия, но и компании из соседней Челябинской области и других регионов — они тоже прошли проверку у специалистов комитета.

Кстати, среди части уфимских мусульман слово «турбаслинский» стало в некоторой степени нарицательным — обозначать нечто, связанное с халяльной пищей или в целом имеющее отношение к исламу. Даже девушек в платочках шутники порой называют «турбаслинскими».

Шангареев провел несколько специализированных выставок, ярмарок, презентаций. Его пресс-конференции собирали десятки журналистов из ведущих республиканских и федеральных СМИ. Был запущен отдельный сайт, начала выпускаться специальная газета. На этих ресурсах можно было узнать о новых компаниях, получивших знак «Халяль», почерпнуть полезную мусульманам информацию.

Среди части уфимских мусульман слово «турбаслинский» стало в некоторой степени нарицательным — обозначать нечто, связанное с халяльной пищей или в целом имеющее отношение к исламу. Фото newsbash.ru

Скандалы, интриги…

Организации, занимающиеся сертификацией по стандарту «Халяль», появлялись в различных уголках России — как при региональных духовных управлениях (многие подчинялись муфтиям лишь формально), так и независимые. В Центральном духовном управлении мусульман России, возглавляемом Талгатом Таджуддином, подобного движения замечено не было. Тем временем в некоторых регионах появлялись энтузиасты, которые создавали «халяльные» центры и на голубом глазу заявляли, что работают под эгидой ЦДУМ. В лучшем случае они заручались дружбой с каким-нибудь областным филиалом таджуддиновской структуры. Разумеется, в «головном офисе» в Уфе о таких «своих» конторах даже не догадывались.

Свободную нишу в Башкирии постепенно захватывало подразделение ДУМ РБ. Впоследствии руководителем комитета стал первый заместитель муфтия Башкирии Аюп Бибарсов, и информация о «Халяле» перестала появляться в прессе, а сайт с газетой приказали долго жить.

— Сделано нами действительно было многое. Я сам ушел, а вместо меня поставили Бибарсова. Ситуация была такая, что надо было не столько работать, сколько заниматься интригами в ДУМ. Сложилась нерабочая атмосфера, — лаконично рассказал Тимур Шангареев о своем решении оставить Комитет «Халяль» в беседе с корреспондентом «Реального времени».

А интриг действительно хватало, как внутри муфтията, так и в отношениях с внешними интересантами, о некоторых эпизодах наша интернет-газета уже сообщала. Сам Шангареев впоследствии ушел в другие сферы деятельности. В частности, он стал блогером-аналитиком, известным среди российской уммы и татаро-башкирского сообщества как Тимур Гази.

Кроме того, в 2010 году уфимский «АФ Банк» стал выпускать первую в России «мусульманскую карту». Но проект, который вел башкирский экономист Алмаз Абдуллин, вскоре был свернут, а сам банк через несколько лет разорился. Эстафетную палочку по оказанию халяльных финансовых услуг перехватил нижегородский «Эллипс-Банк», открывший в 2011 году башкирский филиал «Восток-Капитал», который быстро обзавелся своими клиентами. Но вскоре трудности начались у центрального офиса в Нижнем Новгороде, и уфимская «дочка» закрылась. В 2013 году финансовая организация прошла санацию и была присоединена к банку «Российский капитал» (ныне АО «Банк ДОМ.РФ»).

Впоследствии руководителем комитета стал первый заместитель муфтия Башкирии Аюп Бибарсов, и информация о «Халяле» перестала появляться в прессе. Фото bashinform.ru

Виновата ВТО?

В 2012 году в Башкирии было открыто Некоммерческое партнерство торговли и финансово-промышленной индустрии товаропроизводителей и работодателей «Халяль», созданное уфимским предпринимателем и экономистом, директором фонда «Байтул Мал» Артуром Насибулловым, который в те годы активно взаимодействовал с ЦДУМ России.

НП «Халяль» задумывался для решения ряда задач по привлечению зарубежных инвесторов в регион — в частности создания соответствующих условий, приведения инфраструктуры на базе имеющихся объектов к нормам шариата. И цели, объявленные Насибулловым, были амбициозными: организация в Уфе международных форумов и выставок халяльных товаров и услуг HalalRussia, ярмарки инвестиционных проектов Halal Invest.

К слову, Рустэм Хамитов в первые годы своего президентства довольно часто встречал у себя арабских делегатов, вел с ними переговоры. И казалось, еще чуть-чуть — и в республику потекут доллары из монархий Персидского залива, в башкирских санаториях будут отдыхать ближневосточные гости. А товары, произведенные на Южном Урале, попадут на полки супермаркетов в странах исламского мира.

Но прошли годы. Арабы не особо стремятся вкладываться в Башкортостан. Крупные тематические саммиты, выставки, ярмарки проходят в Казани, Москве, Самаре и других городах. Уфа, несмотря на отдельные попытки главы РБ Радия Хабирова изменить ситуацию, пока не лидер в этом списке.

По словам Насибуллова, не получилось по разным причинам, например, из-за… вступления России во Всемирную торговую организацию в 2012 году.

— Мы могли бы развиваться на уровне сельского хозяйства и готовую продукцию отправлять за рубеж. Вступление в ВТО отбросило халяль-индустрию назад, потому что появились определенные ограничения (по забою скота, применению антибиотиков и т. д.). Теперь мы можем работать только на внутреннем рынке, — пояснил собеседник «Реального времени».

Единственным направлением, которое удалось реализовать фонду «Байтул Мал» и НП «Халяль», стал открытый в 2014 году в Уфе (на улице Бакалинской) специализированный супермаркет «Торговый дворъ Халяль» с широким ассортиментом товаров, соответствующих нормам ислама. Однако конфликт с собственником помещения приказал магазину долго жить.

Биргалин отметил, что мероприятия, посвященные халяль-индустрии, вновь стали проводиться. Фото Рината Назметдинова

Два птенца под одним крылом

Сегодня в Башкирии сертификацией «Халяль» занимаются несколько организаций. Так, наряду с существующим Комитетом по стандарту «Халяль» при ДУМ РБ, летом 2019 года у башкирского муфтията появилась аналогичная структура — ООО «Центр развития индустрии халяль» (ЦРИХ). Согласно ресурсам раскрытия информации (например, СПАРК), гендиректором и полным владельцем ЦРИХ является Алиса Залилова. Однако везде руководителем компании представляется Ильнур Мухаметзянов. Как сосуществуют две конторы под эгидой одной религиозной организации?

— За действительность сертификата, за качество беру ответственность только в отношении Центра развития индустрии халяль, — прокомментировал «Реальному времени» председатель-муфтий ДУМ РБ Айнур Биргалин. — Именно его мы развиваем и продвигаем. С остальными духовное управление не работает.

Что касается деятельности Комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РБ, возглавляемого первым заместителем муфтия Аюпом Бибарсовым, этот вопрос Айнур хазрат обсуждать наотрез отказался. В свою очередь, Мухаметзянов и Бибарсов тоже не стали раскрывать подробности. Первый сослался на занятость. Аюп хазрат же ограничился кратким ответом: «В ближайшее время комитет пройдет процесс реорганизации».

Получается, некто из окружения Биргалина создал отдельную фирму и под крылом муфтията начинает наращивать политический и экономический вес. Тем временем структура, которую создавали и развивали Гизатуллин с Шангареевым, а ныне возглавляет Бибарсов, хотя бы де-юре принадлежит духовному управлению. Но именно ее как раз и задвигают на задворки (и «реорганизуют»), а новую всячески выпячивают.

При этом Биргалин отметил, что мероприятия, посвященные халяль-индустрии, вновь стали проводиться. Так, 12 января в кафе «Рахат» прошла конференция «Перспективы работы Центра развития индустрии халяль при ДУМ РБ». Однако этот форум был не столь масштабным, как проходившие ранее, и носил слишком узкопрофильный характер. Республиканские СМИ тоже не проявили интереса к собранию, несмотря на рассылку информации (как уверяет муфтий Башкирии).

Сколько региональных халяль-производителей за полгода встало под знамена нового центра при религиозной организации? Такой информации на момент подготовки материала не было даже на сайте организации.

Периодически в республиканских сводках появляются сообщения об отравлении «халяльными» шаурмой, пиццей или иными продуктами, купленными в забегаловках

«Халяльные» разборки: у семи нянек дитя без глазу

Более того, в Уфе имеется еще одно аналогичное учреждение, которое функционирует под эгидой Торгово-промышленной палаты республики. Центр сертификации по стандарту «Халяль» ТПП РБ появился летом 2017 года со своим зарегистрированным знаком. В 2018—2019 годах им руководил упомянутый выше Мухаметзянов. Вероятно, этот центр в нынешнем году перерастет в отдельное ООО — именно об этом месяц назад заявил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Также в Башкирию проникли и внешние игроки — Международный центр стандартизации и сертификации «халяль» при Совете муфтиев России Равиля Гайнутдина (а в структуру СМР входит и ДУМ РБ) и Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ Республики Татарстан. Разумеется, сертификация стоит денег (стоимость прохождения такой процедуры обойдется в 10 тыс. рублей и выше). Поэтому такая конкуренция.

Однако несмотря на присутствие в регионе нескольких комитетов и центров, многие частники свободно пишут «Халяль» на своих этикетках и вывесках. И заставить их пройти добровольную сертификации никто не имеет права. Тем более отдельные такие центры сами дискредитируют себя, когда выясняется, что в сертифицированной ими продукции имеется свинина.

Единого контроля фактически нет. И периодически в республиканских сводках появляются сообщения об отравлении «халяльными» шаурмой, пиццей или иными продуктами, купленными в забегаловках. Собственно, никто не скажет наверняка, действительно ли в общепитах под соответствующими вывесками подают блюда из халяльных ингридиентов.

— Сейчас в Башкирии работают несколько конкурирующих структур — из Москвы, Казани, Уфы (только два — при ДУМ РБ). Получается, у семи нянек дитя без глазу. Необходимо это дело централизовать — и тогда проблем будет меньше. Надеюсь, у молодых ребят в ДУМ РБ все получится, — пожелал Тимур Шангареев.

Яркие впечатления у уфимцев оставил «Курбан Халяль Fest», организованный деловым клубом «Ферзь» и благотворительным фондом «Салям». Фото ufacity.info

Не все потеряно?

Необходимо отметить, что кое-какие тематические мероприятия проходят в Уфе. Например, в последние годы в дни мусульманских праздников перед лайфстайл-центром «Башкирия» и в амфитеатре под конгресс-холлом «Торатау» проводятся фестивали-ярмарки. Так, яркие впечатления у уфимцев оставил «Курбан Халяль Fest», организованный деловым клубом «Ферзь» и благотворительным фондом «Салям» (ЦДУМ и ДУМ РБ — лишь номинальные соорганизаторы). Отдельные энтузиасты проводили мероприятия для детей к празднику Ураза-байрам.

В Уфе нередко любят сравнивать свой город с Казанью, и руководство республики — не исключение. Если в 1990-е годы и в начале нулевых не чувствовалось особой разницы в сегменте халяль-индустрии, то к 2010-м западный сосед вырвался вперед. Казалось бы, при грамотном подходе можно «догнать и перегнать», и созданный Комитет «Халяль» вселял определенные надежды.

Но на сегодняшний день в Татарстане количество таких производителей значительно превышает башкирские показатели, довольно успешно функционирует Комитет «Халяль» при ДУМ РТ — несмотря на примерно одинаковые стартовые позиции двух республик. И это не считая ежегодных международных форумов, проходящих в Казани и посвященных халяльному образу жизни, исламским финансам. Кроме того, крупнейший поставщик продовольствия в казанские школы и детские сады ежегодно закупает почти 100 тонн халяльного мяса.

При этом эксперты отмечают, что у Башкортостана потенциал огромный: достаточно много сельхозугодий, мусульмане составляют более половины населения республики, имеется необходимая транспортная инфраструктура, а главное — есть люди, готовые взяться за это дело.