Татарстанцы заключили 1,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве за январь

Фото: Максим Платонов

В январе 2025 года жители Татарстана зарегистрировали 1 372 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Это сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года — тогда в республике подписали 1363 ДДУ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Росреестра.

— Вопреки пессимистичным прогнозам, которые регулярно муссируются в информационном пространстве, мы видим, что на татарстанском рынке новостроек сохраняется стабильность. Если же обратиться к показателям предыдущих лет, то даже наблюдается положительная динамика. Например, по сравнению с январем 2023 года количество сделок с квартирами в новостройках стало больше на 12%, — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

При этом рынок вторичной недвижимости демонстрирует спад на 13%. В январе 2024 года в Татарстане зарегистрировали 13 050 переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП), а в январе 2025 года — 11 308.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наблюдается также снижение покупательской активности на все виды объектов: спрос на жилые помещения сократился на 15% (с 4405 до 3372), на индивидуальные жилые дома — 22% (с 954 до 743), на земельные участки — 11% (с 6 790 до 6 024), на нежилые помещения — 10% (с 901 до 809).

— В настоящее время рынок недвижимости в республике находится в состоянии невысокой активности. Сегодня многие покупатели откладывают покупку, так как ипотечная ставка на вторичное жилье достаточно высокая. Либо деньги лежат на вкладе в банке под выгодный процент. Также стоит отметить, что количество предложений на вторичном рынке жилья не увеличивается. При таких условиях цены находятся в том же состоянии: если продавцы и делают скидку, то только реальному покупателю. Квартиры от застройщика приобретаются, как правило, с использованием семейной и IT-ипотеки либо в рассрочку, что позволяет сохранять определенный темп продаж, — добавил вице-президент гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.

Елизавета Пуншева