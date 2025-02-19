Татарстан стал шестым среди регионов по вводу нежилой недвижимости

Фото: Мария Зверева

В 2024 году в России ввели более 38 млн кв. м нежилой недвижимости, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Наибольший рост наблюдается в сегментах коммерческой и промышленной недвижимости — на 23,6% и 19,9% соответственно. Татарстан стал одним из лидеров по объему ввода нежилых объектов, заняв шестое место среди регионов с показателем 0,31 млн кв. м.

Лидерами по вводу коммерческих зданий стали Московская область (1,3 млн кв. м) и Москва (1,6 млн кв. м). Также высокие результаты показали Краснодарский край (0,89 млн кв. м), Свердловская область (0,49 млн кв. м) и Башкортостан (0,34 млн кв. м).

Напомним, в январе 2025 года жители Татарстана зарегистрировали 1 372 договора участия в долевом строительстве (ДДУ), что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года — тогда в республике подписали 1 363 ДДУ.

