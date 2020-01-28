Татарстан за 10 лет оцифровал лишь 0,2% библиотечного фонда
На организацию работы портала Электронной библиотеки РТ, в том числе и оцифровку книг, республика тратит от 8 млн рублей ежегодно
Оцифровкой изданий, хранящихся в библиотеках Татарстана, в республике занимаются с 2010 года. За техническую сторону работы на сегодняшний день отвечает «колыбель» экс-министра связи России Николая Никифорова — Центр информационных технологий РТ. Как выяснило «Реальное время», в первую очередь в «цифру» переводят старые и редкие книги — например, в открытом доступе уже есть прижизненные издания книг Тукая. Перевести в электронный вид весь библиотечный фонд нельзя — возникают проблемы с авторскими правами. За 10 лет удалось оцифровать 8 тысяч изданий из 3,5 миллиона, хранящихся в фондах татарстанских библиотек.
В первую очередь — редкие и старые книги
На днях правительство Татарстана выпустило постановление, утверждающее положение о государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан». Его подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
К положению прилагается подробная методика по оцифровке — в ней, например, сказано, какие издания нужно оцифровывать в приоритетном порядке. Так, библиотечные фонды делятся на две категории: в первой состоят особо редкие и ценные издания, выпущенные до 1830 года, во второй — издания, представляющие художественную и культурную ценность.
Из первой категории первоочередной оцифровке подлежат старопечатные татарские книги на арабской графике периода 1800—1928 годов, первые и прижизненные издания произведений выдающихся деятелей Татарстана. Обязательно переводятся в «цифру» книги и документы на татарском языке на основе латинской графики (яналиф), которые выпускались до 1939 года.
Из второй категории сначала оцифруют единичные экземпляры краеведческих и национальных документов, малотиражные и дорогие, мемориальные издания.
Среди равноценных изданий в первую очередь предписывается обрабатывать те экземпляры, которые находятся в плохом состоянии: ветхие, разрушающиеся.
Среди уже оцифрованных — прижизненные издания Тукая
Темпы оцифровки, начавшейся 10 лет назад, вызывают некоторое удивление. Сейчас на портале доступны чуть больше 8,1 тысячи произведений, это лишь малая часть всего библиотечного фонда Татарстана в 3,5 млн книг. Выложить в открытый доступ можно далеко не все книги. Как объяснила «Реальному времени» заместитель директора Национальной библиотеки РТ по информационно-библиотечному обслуживанию Элина Ямалутдинова, это можно сделать только с теми произведениями, на которые уже не распространяется авторское право (в России это 70 лет со дня смерти автора). С остальными пока можно ознакомиться только «вживую», в библиотеках.
Общее количество книг из библиотечных фондов, подлежащих оцифровке, в Национальной библиотеке «Реальному времени» назвать затруднились: по словам Ямалутдиновой, этот объем оценить невозможно, потому что состав фондов постоянно растет.
Среди оцифрованных книг в открытом доступе уже есть действительно необычные экземпляры. Например, на сайте электронной библиотеки можно найти сразу несколько книг Габдуллы Тукая, изданных еще при его жизни. Полностью оцифрована коллекция книг Ивана Второва — именно эта коллекция в середине XIX века положила начало Нацбиблиотеке Татарстана. Есть на портале и коллекция старопечатных изданий, а сейчас идет оцифровка книг на латыни.
Модернизация почти вдвое дороже техподдержки
Работа Национальной электронной библиотеки Татарстана финансируется из бюджета республики. Госзаказчиком услуг, согласно постановлению кабмина РТ, выступает Минцифры Татарстана, а техническим оператором — Центр информационных технологий Татарстана. Национальная библиотека РТ координирует всю эту работу.
Напомним, экс-министр связи России Николай Никифоров возглавлял ЦИТ РТ с 2006 по 2010 год, до того, как перешел в республиканское правительство на должность вице-премьера — министра информатизации и связи РТ.
Как следует из данных системы госзакупок, на Электронную библиотеку Татарстана ежегодно тратится от 8 млн рублей. Так, в 2018 году на техподдержку системы потратили 2,98 млн рублей, еще почти 6 млн рублей — на ее модернизацию. В 2019 году на модернизацию потратили 5 миллионов, стоимость техподдержки практически не изменилась. Во всех случаях единственным поставщиком по контрактам стал уже упомянутый Центр информационных технологий Татарстана. Тендер на 2020 год пока не объявлен.
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