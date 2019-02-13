«В глухой обороне»: госзаказ для ОПК Татарстана упал в два раза, зато у КАМАЗа вырос на порядок

В группе риска компании концерна «Радиоэлектронные технологии»: ГОЗ для КОМЗа рухнул в 86 раз, для «Элекона» — в 5 раз

Фото: Максим Платонов

В 2018 году объем госзаказа для оборонно-промышленных предприятий РТ — за исключением КАМАЗа — упал почти в два раза. На этом фоне поразителен его рост для автогиганта: доля госзаказа в выручке челнинской компании на фоне падения продаж может вырасти в 10 раз. Справляться с сокращением гособоронзаказа пытаются по-разному. КВЗ, например, помог «Ростех» — увеличив долю гражданских заказов за счет санитарных «Ансатов», ГипроНИИавиапром, помимо перевооружения авиазаводов, помогает с проектами Казанскому метрополитену и аэропорту, а НПО ГИПО готов возмещать потери по ГОЗу экспортными контрактами. Хуже всего дела могут обстоять у «колесовских» компаний: гособоронзаказ для КОМЗ рухнул в 86 раз, для «Элекона» — в 5 раз. Подробности — в материале «Реального времени».

Почему объемы гособоронзаказа падали последние 3 года

В нашем прошлогоднем материале, посвященном госзаказу оборонной промышленности Татарстана, мы писали, что в последние годы он сокращался: в 2016 году госзаказ для 24 предприятий РТ упал на 34,2%, в 2017-м тоже сократился — с 23 млрд до 18,1 млрд рублей, то есть на 21%. Связано это было с несколькими причинами. Одна из них — действия Минфина РФ, который секвестировал отдельные статьи военных расходов в свете санкционной войны с Западом и плохой нефтяной конъюнктуры на мировых рынках. Уже в 2016 году финансовое ведомство предлагало сократить военные расходы. В итоге, по данным Института Гайдара, в 2017 году объем гособоронзаказа составил 1,5 трлн рублей, что на 41% меньше, чем в 2016-м (2,7 трлн). По данным же РАНХиГС, объем ГОЗа составил тогда 1,8 трлн рублей.

Сокращение ГОЗа происходит вследствие сокращения расходов на национальную оборону вообще: к 2019 году они должны были упасть по сравнению с 2016 годом, на 20%. В 2016 году расходы на оборону составили 5,8 трлн рублей, в 2017-м — 4,7 трлн. Вторая причина сокращения ГОЗа — стратегического характера: власти РФ пытаются заставить оборонные или полуоборонные предприятия слезть с иглы гособоронзаказа и принять конверсионные программы, которые бы позволили увеличить выпуск гражданской продукции. Согласно расчетам президента РФ Владимира Путина, к 2025 году предприятия ОПК должны увеличить долю гражданки до 30% от общего объема производства, к 2030-му — до 50%.

Рост совокупного объема ГОЗа в Татарстане обеспечил КАМАЗ



Оборонно-промышленные предприятия Татарстана, однако, в 2018 году как будто увеличили объем размещенного госзаказа почти в 1,5 раза — с 18,1 млрд до 25,6 млрд рублей. Однако в действительности ГОЗ вырос лишь у 6 из 24 компаний, в остальных его объемы сократились и довольно прилично. А за рост совокупного объема ГОЗа стоит благодарить только одну компанию, которая не только покрыла снижение госзаказа у остальных, но еще и помогла увеличить общий объем на 7 млрд рублей. Это, как ни странно, — ПАО «КАМАЗ», госзаказ которого в прошлом году вырос почти в 10 раз, с 1,7 млрд до 16,5 млрд рублей. Если же убрать из списка автогигант, окажется, что объем госзаказа для оборонки Татарстана сократился в 1,8 раза, составив всего 9 млрд рублей.

Фото Сергея Афанасьева

Доля госзаказа в выручке КАМАЗа на фоне падения продаж может вырасти в 10 раз

Удивителен рост госзаказа для КАМАЗа потому, что в 2017 году госзаказ для автогиганта, напротив, сократился с 5,3 млрд до 1,7 млрд рублей. Доля его в обороте компании соответственно сократилась с 4,46 до 1%. Это согласовывалось с политикой и словами самого руководства челнинской компании: как заявляли «Реальному времени» на КАМАЗе, и в лучшие годы ГОЗ занимал в объеме выручки не более 10%. В прошлом году представители автогиганта сообщали, что прямые закупки из бюджета, то есть госзаказ, дают не больше 3—4% от годового объема. В настоящий момент неизвестна выручка компании за 2018 год.

Но, как мы писали в конце прошлого года, дела у КАМАЗа во второй половине 2018 года шли не очень, продажи осенью падали: план по продажам 43 тыс. грузовиков уже был недостижим, и даже на прошлогодний уровень продаж в 38 тыс. грузовиков компания не выходила (за 11 месяцев 2018 года было продано 22,4 тыс. машин), полагали мы. Так оно и произошло: КАМАЗ продал в прошлом году лишь 25,7 тыс. машин. Можно предположить, что оборот компании в прошлом году не превысит оборота за 2017 год, тогда он составил 145,2 млрд рублей. Таким образом, доля госзаказа предположительно составит 10—11%, то есть в 10 раз выше, чем в последние годы. Нельзя забывать, что сам госзаказ КАМАЗ может не «выбрать» полностью в 2018 году, и его исполнение будет продолжено в 2019 году.

Известно, что самому автопрому «везет» с госзаказом не первый год. Так, в 2017 году КАМАЗ получил выручку от госзакупок по 223-ФЗ в размере 2,72 млрд рублей (продал 505 грузовиков). Это на 1 млрд рублей больше, чем на автогигант записано «официально»: на самом КАМАЗе такое положение вещей объясняют тем, что «в ряде тендеров участвуют дилеры КАМАЗа или «партнеры — производители спецтехники», и о таких продажах в концерне зачастую даже не знают».

Можно предположить, что государство, разместив заказы для КАМАЗа на 16,5 млрд рублей, сделало это как раз осенью или в конце прошлого года, чтобы поддержать крупнейшего в РФ производителя грузовиков. В компании ранее заявляли, что госзаказы и крупные корпоративные заказы КАМАЗ «оставляет» на первые 3 месяца нового года, то есть январь — март, «чтобы не уходить в простой». Нельзя объяснить внезапный рост госзаказа преференциями в отношении нового завода каркасов кабин, который КАМАЗ строил вместе с Daimler и только собирается открывать в этом году: по договоренности с Минпромторгом РФ завод получит право на поставки по линии госзаказа вне конкурса.

«С оборонной на санитарную иглу»: как «Ростех» помог КВЗ с заказами на «Ансат»

На втором месте по объему размещенного ГОЗа продолжает находиться «Казанский вертолетный завод»: он вырос в 2018 году на 36,4%. О ситуации на КВЗ, где в прошлом году сменился гендиректор, мы подробно писали в нашем декабрьском исследовании авиапромышленной отрасли РФ. Предприятие это долгие годы сидело на игле гособоронзаказа, в результате чего объем производства достиг к 2012 году 100 машин, а в 2013 году — 107. К 2014 году доля оборонзаказа достигла почти 25%, но годом позже упала до 1% (из-за снижения с 13,3 млрд до 971,5 млн рублей). Тогда КВЗ продал всего 70 вертолетов, столько же он реализовал и в 2016 году.

В том же году руководство КВЗ заявило о намерении сменить направление с оборонного на гражданское. Помимо «Ансата» на заводе делали ставку на производство среднего многоцелевого вертолета Ми-38. Новое руководство в прошлом году планировало выпустить 30 «Ансатов» (а не 80, как планировал еще Вадим Лигай). И главную ставку завод сделал на внутренний рынок, в том числе на госзаказ: еще в сентябре «Ростех» и российская Национальная служба санитарной авиации подписали контракт на поставку 104 вертолетов «Ансат» до 2020 года. Тогда мы еще не знали, в какую сумму это обойдется бюджету РФ. Теперь знаем — госзаказ для КВЗ в 2018 году составил 4,46 млрд рублей. Учитывая, что оборот компании в 2017 году составил почти 21 млрд рублей (в 2016-м — 25,2 млрд), а в 2018 году он вряд ли будет от него сильно отличаться, то доля ГОЗа окажется, вероятнее всего, в районе 20—22%.

Фото Максима Платонова

ГипроНИИавиапром: перевооружение Воронежского авиазавода и казанский метрополитен

В три раза выросли объемы госзаказа для АО «Казанский ГипроНИИавиапром» — с 452,6 млн рублей до 1,37 млрд. Отметим, что в 2017 году компания заключила контрактов на 1,2 млрд рублей, следовательно на госзаказ пришлась почти треть. В результате компания переместилась с 10-го на 3-е место рейтинга. Объем госзаказа в 2018 году в два с лишним раза меньше, чем в 2016-м, когда компания выполнила госзаказов на 3,3 млрд рублей. Это в 1,75 раза превысило оборот «ГипроНИИавиапрома» за тот же год (2 млрд рублей).

Мы уже писали, что среди госзаказчиков 2017 года компании было и Минобороны РФ с «длинным контрактом», что, вероятнее всего, и сказалось на росте объема заказов в 2018 года. На величине госзаказа мог сказаться и проект реконструкции и техперевооружения для «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» для выпуска компонентов Ил-114-300 — казанская компания стала победителем торгов на разработку такого проекта в марте прошлого года.

Кроме того, «ГипроНИИавиапром» стал и генпроектировщиком взлетной полосы для ВАСО. Напомним, что 2 года назад компания выиграла тендер «Туполева» на 1,8 млрд рублей — на проект модернизации площадки «Казанского авиазавода им. Горбунова». «ГипроНИИавиапром» выступил в прошлом году и в роли проектной организации, представив свое видение будущего аэропорта «Казань».

В 2018 году Научно-исследовательский институт морской теплотехники провел конкурс на расширение и реконструкцию производства предприятия на промплощадке в Ломоносове: за строительство производственного комплекса, склада, насосных станций и резервуаров с водой общей площадью более 15 тыс. кв. м НИИ заплатит выигравшему закупку «ГипроНИИавиапрому» 799 млн рублей. До конца 2019 года казанская компания должна завершить разработку проекта по строительству железнодорожного съезда в районе станции Новое Аракчино и третьего главного пути, в который собираются вложить 2,5 млрд рублей.

НПО ГИПО будет возмещать потери по ГОЗу экспортными контрактами

Фактически только у трех компаний ОПК Татарстана портфель госзаказов превышает 1 млрд рублей (выше мы их и перечислили). В 2018 году сразу у четырех крупных предприятий, еще в годом ранее демонстрировавших объемы госзаказов, превышающие 1 млрд рублей, ГОЗ резко снизился.

Так, на 30% сократился госзаказ у НПО «Государственный институт прикладной оптики», входящего с госхолдинг «Швабе», объединивший под крылом «Ростеха» Сергея Чемезова предприятия оптической отрасли РФ. Доля госзаказа предприятия еще в 2016 году в общем обороте НПО составляла более 40%: на выручку в размере 3,2 млрд рублей пришелся госзаказ в размере 1,7 млрд рублей. В 2017 году ГОЗ снизился, но составлял более 1 млрд рублей — 1,4 млрд. В 2018 году он составил уже 934,6 млн рублей.

В последние годы как «дочка» «Швабе», так и сама материнская компания пытаются расширить экспортные контракты. Так, в 2018 году, по словам гендиректора ГИПО Виллена Балоева, экспортные объемы «значительно превысили показатели 2017 года», и в 2019 году этот рост, по его словам, будет продолжен. В 2018 году ГИПО поставил на экспорт более 300 единиц дифракционной оптики: экспортная география включила Финляндию (туда была поставлена партия дифракционных решеток для изучения состояния экологии), Германию, Норвегию, Словакию, Белоруссию и Ирландию. ГИПО в настоящий момент — крупнейший производитель голограммных решеток РФ, выпускающий почти 70% всей дифракционной оптики на рынке. Холдингу «Швабе» принадлежит также и АО «Швабе-Технологическая лаборатория» (17-е место в нашем рейтинге), где, напротив, госзаказ вырос в 2018 году в пять раз, составив 35,2 млн рублей. На экспортные контракты «Швабе» приходится 17% выручки.

В компании заявили в прошлом году, что «хотя, согласно одной из задач стратегии, к 2030 году доля продукции гражданского назначения должна достичь 50%, экспортные поставки, в том числе оптических систем для различных вооружений, предприятие будет также наращивать». В августе прошлого года на международном форуме «Армия-2018» оно представило более сотни своих разработок. В числе прочего: образец лазерного комплекса борьбы с беспилотниками, квадрокоптер ORION-DRONE со SWIR-камерой и камерой, работающей в ультрафиолетовом диапазоне и устройство предупреждения о ракетной атаке из состава бортового комплекса средств защиты от поражения боевого вертолета Ми-28НЭ.

В «Швабе» отмечают, что в рамках гособоронзаказа в 2018 году планировалось поставить систему защиты для российского истребителя пятого поколения. По словам гендиректора холдинга по ГОЗ, военно-техническому сотрудничеству (ВТС) и взаимодействию с органами госвласти Дмитрия Жидкова, в перспективе в компаниях «Швабе» ожидают значительный рост экспорта по части ВТС, в том числе это будет достижимо «за счет снижения гособоронзаказа и увеличения ВТС».

Фото Максима Платонова



Ту-160М позволит «Туполеву» загрузиться до 2027 года на 150 млрд рублей

На 30% сократился ГОЗ и у «Туполева», составив всего 473,8 млн рублей. При том, что в 2015—2016 годах он превышал 1 млрд рублей (1,4 млрд и 2,6 млрд рублей соответственно). То есть госзаказ «Туполева» еще в 2017 году рухнул в четыре раза. По итогам 2016 года доля госзаказа в общей выручке Казанского авиазавода им. С. Горбунова составляла 12,9%.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин сообщил о принятии новой госпрограммы вооружений и ГОЗ на 2018—2027 годы, в рамках которой будет выделено 20 трлн рублей. Почти сразу же он побывал на Казанском авиационном заводе, где ему показали сверхзвуковой стратегический ракетоносец «Ту-160М», который, как тогда сообщили, «будет поставляться для нужд Минобороны в рамках очередного гособоронзаказа» — то есть в компании могут надеяться на рост ГОЗа в 2019 году. Так, по госконтракту ПАО «Туполев» поставит российскому оборонному ведомству 10 самолетов (один уже поставлен в начале февраля 2019 года). Стоимость каждого такого самолета составляет 15 млрд рублей, а госзаказ составит 150 млрд, и эти деньги будут «распылены» по годам до 2027 года, следовательно, ГОЗ должен полностью загрузить мощности авиазавода.

Кроме того, КБ «Туполев» перешло к активной фазе проектирования ПАК ДА — перспективного авиакомплекса дальней авиации, летные испытания которого должны пройти в 2023—2024 годах. Компании власти РФ пообещали в рамках этого проекта выделить дополнительные 19 млрд рублей госинвестиций в продолжающуюся технологическую модернизацию Казанского авиационного завода им. Горбунова. Ранее у нее не все было гладко в отношениях с Минобороны: так, 2 года назад было объявлено, что «Туполев» сорвал поставку 11 модернизированных самолетов. Сдача еще одного самолета — Ту-22М3М — запланирована в 2021 году.

ГОЗ для КОМЗ рухнул в 86 раз, для «Элекона» — в пять раз

На 80—100% упали в прошлом году объемы ГОЗа для АО «Завод Элекон», АО «КМПО» и АО «КОМЗ» — все три компании по итогам 2017 года входили в топ-5 с самыми большими госзаказами для ОПК Татарстана. Так, ГОЗ «Элекона» составлял 1,6 млрд рублей, КМПО — 1,7 млрд рублей, КОМЗа — 3,5 млрд (первое место в прошлогоднем рейтинге).

В пять раз сократился объем госзаказа для «АО «Завод Элекон» (до 320,5 млн рублей), и в 86 раз — для АО «КОМЗ» (до 40,6 млн). Обе компании контролируются концерном «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова, который в прошлом году как раз поменял на этих предприятиях гендиректоров. Не исключено, что смена топ-менеджмента понадобилась для того, чтобы переориентировать предприятия, в том числе на гражданскую продукцию, и вытащить из той ямы, в которую они могут свалиться после «снятия с иглы» гособоронзаказа. Прибыль КОМЗа уже в 2017 году при рекордном госзаказе в 3,5 млрд рублей упала в 15 раз, с 1,5 млрд рублей до 98,7 млн. Выручка сократилась с 9,3 до 2,8 млрд рублей.

Но не надо забывать, что рекордный госзаказ, вероятнее всего, «размылся» на следующие годы, в том числе перешел и на 2018 год. Поэтому падение выручки стоит соотнести с почти двукратным падением ГОЗа в 2016 году (с 700 до 354 млн рублей). Так, например, в успешный «госзаказовский» год «Элекон» увеличил оборот с 5,8 до 6,2 млрд рублей, а прибыль с 1,5 до 2 млрд рублей. Все потому, что еще в 2016 году ГОЗ для компании вырос почти в 1,5 раза, составив 1,3 млрд рублей, которые и были «зафиксированы» в выручке за 2017 год. В «Элеконе» значительная доля выпускаемой продукции тоже приходится на изделия, поставляемые по гособоронзаказу.

Фото kzn.ru



Выручка КОМЗа в 2018 году вырастет в два раза, но что ждать от «беззаказного» 2019 года?

Очевидно, что при резком сокращении ГОЗа в 2018 году обеим компаниям придется нелегко в году 2019-м. Это понимают, например, и на КОМЗе, в отчетности компании еще за 2017 год сообщалось, что падение объема товарной продукции было связано с сокращением отгрузки продукции специального назначения (то есть, гособоронзаказа).

В ноябре прошлого года новый глава КОМЗа Вадим Максимов рассказал «Реальному времени», что завод досрочно выполнил ГОЗ-2018, сдав технику еще 10 ноября. По его словам, в российские войска поступили комплексы радиоэлектронной борьбы «Ртуть-М» на базе бронетранспортера МТ-ЛБ и комплекс «Рычаг» для управления вертолетом Ми-8. Кроме того изготовлены лазерные приборы разведчика ЛПР-3 элементы экипировки «Ратник» — всесуточные приборы разведки 1ПН142, малогабаритные дневные бинокли 1Н25 и перископы для подводных лодок.

Любопытно, что, по его прогнозу, выручка КОМЗа по итогам 2018 года должна составить 5,1 млрд рублей, что «почти вдвое выше уровня 2017 года, но и заметно ниже триумфального 2016 года с 9,3 млрд рублей». В этой выручке, конечно, может сидеть немалая доля рекордного ГОЗа 2017 года.

Госзаказ для КМПО снизился в восемь раз, но это не скажется на прибыли 2018 года

Наконец, в 8,3 раза сократился объем госзаказа для АО «КМПО». Он составил в 2018 году всего 210 млн рублей — в 2017 году было 1,7 млрд рублей (рекорд для компании). Казанское моторостроительное производственное объединение — одно из крупнейших в России предприятий машиностроительной промышленности — почти наполовину принадлежит «Связьинвестнефтехим».

КМПО и по итогам 2016 года отмечало, что выполнило максимальный за свою историю пакет заказов — около 120 газотурбинных двигателей и 25 газоперекачивающих установок. Тогда продукция КМПО занимала около 30% в оснащении ПАО «Газпром». Доля госзаказа в 2016 году в общем обороте составила 1,4%. Но в 2017 году, когда на 9,3 млрд рублей выручки пришлось 1,7 млрд рублей госзаказа, доля его составила уже порядка 18%. Чистая прибыль тогда же сократилась с 1,2 млрд до 509 млн рублей.

Выручка КМПО в 2018 году, как спрогнозировал «Реальному времени» гендиректор предприятия Дамир Каримуллин осенью прошлого года, должна составить 11,8 млрд рублей, чистая прибыль — 709 млн рублей. Напомним, что треть заказов КМПО в 2016 году приходилась на «Газпром». По словам нынешнего руководства, из-за этого «якорного заказчика» компания полностью зависела от его инвестпрограмм. Диверсифицируя портфель, КМПО удалось сократить «газовую долю» до 18% в 2017 году. Сегодня компания выполняет заказы для ПАО «Лукойл», ПАО «Новатэк» и ПАО «Роснефть». Портфель заказов на 2019 год уже сформирован.

КМПО уже 20 лет почти не сидело на ГОЗовской «игле» — «ломки» тоже не будет

Показательно, что Каримуллин вообще не упомянул гособоронзаказ. Напомним, КМПО, в отличие от большинства вышепредставленных предприятий, переориентировало себя на гражданскую продукцию. Поэтому «Газпром» и занимал пару лет назад высокую долю в портфеле заказов. О ГОЗе в последние годы говорили только применительно к программе импортозамещения, согласно которой КМПО с 2017 года должно было участвовать в производстве узлов вертолетного двигателя ВК-2500 в рамках контракта с АО «ОДК-Климов». Первый контракт (и, кажется, пока единственный) оценивался в 630 млн рублей.

Однако ни само руководство КМПО, ни авиаотрасль, как считают отдельные наблюдатели, не сильно заинтересовано в сильном акценте казанской компании на военной тематике — учитывая, какие деньги приносят хотя бы газпромовские контракты. Поэтому можно предположить, что, в отличие от тех же предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии», для КМПО цифры ГОЗа не становятся неким ориентиром, на который приходится равняться. Иными словами, КМПО и не сидело на ГОЗовской «игле», чтобы испытывать после сокращения госзаказа какие-либо «ломки».

Госзаказ оборонной промышленности, 2018 год

№ Наименование 2018 2017 2016 2015 1 ПАО «КАМАЗ» 16 553 425 574 1 727 266 218 5 339 672 298 3 943 806 075 2 ПАО «КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД» 4 460 263 914 3 269 963 876 1 657 933 350 457 715 263 3 АО «КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ» 1 372 497 926 452 582 919 3 258 795 885 1 422 874 036 4 АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ“ 934 654 048 1 378 802 021 1 658 703 670 1 225 152 769 5 ПАО „ТУПОЛЕВ“ 473 833 070 667 228 833 2 644 631 080 1 423 064 642 6 АО „АСТЕЙС“ 365 014 517 420 151 506 185 924 299 172 096 290 7 АО „ЗАВОД ЭЛЕКОН“ 320 546 085 1 626 839 216 1 321 590 640 937 336 891 8 АО „ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО“ 210 635 634 174 716 043 613 469 975 17 725 074 078 9 АО „КМПО“ 209 988 554 1 741 068 247 166 491 847 300 573 828