В Казани спасают старинную мостовую на Волге — дороге присвоят статус памятника

Пока же «мародеров», разбирающих булыжники на дороге, будут отпугивать предупреждающими табличками и штрафами

В Казани появится новый объект культурного наследия — старинная дорога, которая вскрылась с обмелением Волги. Придать охранный статус булыжной мостовой решили на совещании у помощника президента РТ Олеси Балтусовой. Институт археологии РТ обследует сооружение и направит результаты и заявку на его включение в памятники в Комитет РТ по ОКН. Архитектор Сергей Саначин предложил зарегистрировать дорогу как объект градостроительства, а не археологии. Рассмотрели и другие предложения о судьбе мостовой, которой за последние дни нанесли серьезный урон. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мостовую будут охранять



Два дня назад казанцев призвали остановить мародерство старинной мостовой на Волге, которую за несколько дней успели заметно разобрать. Казанцы машинами свозили отсюда булыжники на дачу. Появились и любители артефактов с металлоискателями. Чтобы спасти дорогу, поступали разные предложения, например, перенести ее повыше на сушу и законсервировать или перевезти мощение во двор дома Михляева, но эксперты по охране памятников нашли иное решение.

Накануне на совещании у помощника президента РТ Олеси Балтусовой специалисты сообща пришли к мнению, что дорога останется на своем историческом месте и ей присвоят охранный статус. Во встрече участвовали директор Института археологии АН РТ Айрат Ситдиков, руководитель Комитета РТ по ОКН Иван Гущин, представители: районной администрации Дмитрий Кадыкеев и ТРО ВООПИК Фарида Забирова и архитектор Сергей Саначин.

— Предложение перевезти булыжники во двор дома Михляева отклонено нашими специалистами. Решили сохранить то, что есть, и поставить на охрану. Институт археологии РТ будет вносить заявку в Комитет РТ по ОКН и прикладывать свои исследования по дороге. Мнение специалистов едино: охранять объект следует обязательно с целью предотвращения дальнейшего разбора мощения. Администрация Вахитовского района установит стенды и начнет присматривать за мостовой, пока она снова не уйдет под воду, — сообщила «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова.

Стенды, о которых идет речь, будут предупреждать казанцев об уголовной и административной ответственности за разбор мощения и что объект «Старинная дорога к Дальнему устью и Бакалде» охраняется государством. Прогуливаться по мостовой можно, но согласно закону запрещено разбирать, проводить поиск с металлоискателями, выемку предметов, включая камни.



По прямой до волжских пристаней

После установки статуса выявленного памятника пройдет процедура историко-культурой экспертизы, готовя которую, эксперты смогут уточнить границы памятника, его локализацию, значение и название, поясняет Балтусова. Процедура необходима, поскольку не все согласились, что дорогу нужно ставить на учет как объект археологического наследия.

— Дорогу поставят на госучет на охрану. Хотя я считаю, что если уж ставить, то ставить не как объект археологии, а как объект градостроительства. Что значит археология? То, что под землей, а то, что на поверхности, рукотворное – объекты градостроительства, планировки города. Так что вопрос еще в том, как это именовать, но то, что нужно ставить на охрану – я полностью согласен, — высказал свое мнение архитектор Сергей Саначин.

По данным исследователей, дорогу построили в начале XX века, до 1910 года, чтобы быстрее добираться до старого речного порта. Раньше путь пролегал через Адмиралтейскую слободу и составлял 10 км, а теперь по прямой — не более 3 км.



— При градоначальнике Сергее Дьяченко, после того, как в город пришла железная дорога и построили вокзал, приняли решение связать привокзальный район с волжскими пристанями кратчайшим путем. Эта дорога прямая, как стрела, идет из створа улицы бывшей Посадской, ныне Тази Гиззата. Когда-то у перекрестка современных улиц Нариманова и Тази Гиззата, где хлебозавод №1, была Троицкая церковь — главный храм Ямской слободы. Вот от этого храма шла улица бывшая Посадская, сейчас Тази Гиззата, упиралась в железнодорожные пути и дальше по прямой с другой стороны дорога подходила к пристаням. Между прочим, когда она подходила к Волге, на стрелке стоял памятник Сталину, который снесли в октябре 1956 года, — рассказывает казанский краевед, автор книги «Казань из окон трамвая» Алексей Клочков.

Лучшая охрана — Волга?

С поднятием Куйбышевского водохранилища в 1957 году, мостовая ушла под воду, но с тех пор ее еще не раз наблюдали. Алексей Клочков вспоминает, как видел ее не меньше десяти раз.

— Река ведь не так редко отходит. Были засушливые лета. Плюс каждую осень воду стравливают и она на 3—4 метра отходит. Прошлую осень мы свободно гуляли здесь с Саначиным. Так что это обычное явление, я уж не знаю, что все так всполошились, ажиотаж устроили. Рекламу сделали дороге — вот ее и растащат сейчас, а до этого никто не трогал. По поводу статуса памятника ничего не могу сказать, Олеся говорит — надо. У нас, честно говоря, и надводные-то памятники плохо охраняют, а тут подводные. Объективно — полицейских там не поставить. Единственное, скоро дорога опять уйдет под воду, и все это дело забудется завтра. Осенью никто не расковыряет, зимой там снег лежит. Думаю, эта тема сама собой уйдет и лет 10 еще не всплывет пока в очередной раз не спустят воду, — убежден Клочков.

С поднятием Куйбышевского водохранилища в 1957 году, мостовая ушла под воду, но с тех пор ее еще не раз наблюдали

Сергей Саначин прямо призывает горожан не быть эгоистами и сохранить мостовую для следующих поколений казанцев. «Я считаю, дорогу надо законсервировать и оставить. Пусть ее зальет водичка, пусть она лежит. Может когда-то не будет гидростанций, еще какие неизвестные нам работы придумают потомки. Надо оставить это для них. Пока вода не пришла, пусть будет охрана, чтобы мародеры не выковыривали камни себе на дачу. А относить куда-то делать дорогу — просто бред, для такой мостовой можно просто купить камень», — заключил исследователь.