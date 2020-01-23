Завершилось голосование по оформлению международного аэропорта Казани

На портале госуслуг РТ завершилось голосование по оформлению международного аэропорта «Казань» в связи с присвоением ему имени татарского поэта Габдуллы Тукая.

Оно проходило с 16 по 22 января и в нем приняло участие свыше 5,3 тыс. пользователей портала. Лидерами голосования стали концепции «Вдохновение Тукая» и «Поэзии серебряные нити» — они получили 38% и 26% голосов соответственно. Концепция «Следуй за ласточкой» набрала 16%, концепции «Путь Тукая» и «Свет Тукая» — 13% и 7%.

В феврале Республиканский оргкомитет по координации работ, связанных с оформлением аэропортов «Казань» и «Бегишево» планирует утвердить итоговые подходы к оформлению аэровокзального комплекса, в том числе терминалов и привокзальной площади. В настоящее время КГАСУ прорабатывает интеграцию в дизайн аэропорта интерактивных зон, чтобы сделать ожидание рейса более комфортным — фотозон, дополнительных экранов и других, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов отказался от голосования за интерьер казанского аэропорта, чтобы не влиять на мнение татарстанцев.