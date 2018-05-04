Хабипов Нурислам Нуриманович
Общая информация
Родился 2 ноября 1955 года в с. Исергапово Бавлинского района ТАССР.
Образование:
1985 год — Лаишевский сельскохозяйственный техникум (специальность «агрономия» )
1985 год — Казанский сельскохозяйственный институт им. А.М.Горького (специальность «агрономия» )
Трудовая деятельность:
1971 — 1973 гг. — рядовой колхозник, скотник колхоза «Урал» Бавлинского района.
1973 — 1975 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1975 — 1976 гг. — тракторист колхоза «Урал» Бавлинского района.
1976 — 1978 гг. — учёба в Лаишевском сельскохозяйственном техникуме.
1978 — 1986 гг. — бригадир, главный агроном колхоза «Урал» Бавлинского района.
1986 — 1993 гг. — директор совхоза «Нива» Бавлинского района.
1993 — 1998 гг. — начальник Бавлинского управления сельского хозяйства и продовольствия.
1998 — 2005 гг. — и.о. главы администрации Бавлинского района и г. Бавлы, председатель Бавлинского объединённого Совета народных депутатов, глава администрации Бавлинского района и г. Бавлы.
2005 — 2007 гг. — первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ.
2007 — 2010 гг. — начальник отдела природопользования и экологии Аппарата Кабинета Министров РТ.
С сентября 2010 г. — руководитель управления Россельхознадзора по РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 20а
- Телефон: (843) 570-20-08
- Email: agronadzor_rt@mail.ru
- Сайт: http://shn.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018