Хабипов Нурислам Нуриманович

Общая информация

Родился 2 ноября 1955 года в с. Исергапово Бавлинского района ТАССР.

Образование:

1985 год — Лаишевский сельскохозяйственный техникум (специальность «агрономия» )

1985 год — Казанский сельскохозяйственный институт им. А.М.Горького (специальность «агрономия» )

Трудовая деятельность:



1971 — 1973 гг. — рядовой колхозник, скотник колхоза «Урал» Бавлинского района.

1973 — 1975 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1975 — 1976 гг. — тракторист колхоза «Урал» Бавлинского района.

1976 — 1978 гг. — учёба в Лаишевском сельскохозяйственном техникуме.

1978 — 1986 гг. — бригадир, главный агроном колхоза «Урал» Бавлинского района.

1986 — 1993 гг. — директор совхоза «Нива» Бавлинского района.

1993 — 1998 гг. — начальник Бавлинского управления сельского хозяйства и продовольствия.

1998 — 2005 гг. — и.о. главы администрации Бавлинского района и г. Бавлы, председатель Бавлинского объединённого Совета народных депутатов, глава администрации Бавлинского района и г. Бавлы.

2005 — 2007 гг. — первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ.

2007 — 2010 гг. — начальник отдела природопользования и экологии Аппарата Кабинета Министров РТ.

С сентября 2010 г. — руководитель управления Россельхознадзора по РТ.

Дата последнего обновления: