«Вы же и без этого можете проверять магазины и найти кто «бодяжит» молоко?»

Ходоки в Госсовете: как бедные молочники отбивались от «Меркурия»

Фото: Максим Платонов

«Саботажники» молочного ЕГАИС дошли до татарстанского парламента со своей большой бедой: ежедневная регистрация с 1 июля каждого произведенного пакета молока в ГИС «Меркурий» сильно ударит по их карману, опасаются они. Но на совместном заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике их предупредили, что федеральной отсрочки на подключение к «Меркурию» больше не будет. Взамен пообещали не штрафовать в течение полугода, а ЛПС временно освободили от ЭВС, чтобы переработчики могли спокойно покупать у них молоко. «А иначе останетесь без молока», — согласился в своей эмоциональной речи на татарском языке глава СПК «Большая Елга» Минзифар Исмагилов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Оторвались от земли

Очередные дебаты вокруг обязательной электронной ветеринарной сертификации ГИС «Меркурий» спровоцировали частные молочные сельхозпредприятия, бойкотирующие подключение к ней на протяжении всего года. Вчера руководители частных сельхозкооперативов из абсолютно разных районов республики впервые приехали на заседание Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, чтобы «на пальцах» объяснить, почему в татарстанских селах «не принимают» цифровой «Меркурий», чем порочна для них будущая система электронного контроля, и сможет ли она «прижиться» в деревенской среде, где Wi-Fi есть далеко не в каждом селе. Ходоки из Рыбной Слободы и Сабов искали защиты и поддержки народных депутатов Госсовета РТ, куда от Ассоциации фермерских хозяйств «прилетела» их жалобная петиция с нежеланием подключаться к ГИС «Меркурий». Но прежде чем дать им слово, глава комитета Тахир Хадеев внес ясность. По его словам, «Меркурий» должен заработать по всей стране с 1 июля этого года, несмотря на негодования сельчан.

— Мы постепенно переходим на цифровую экономику. Во главе угла этой инициативы — обеспечение пищевой безопасности, — пояснил он цель запуска «Меркурия». Признавая несовершенство его функциональных возможностей, Тахир Хадеев сообщил, что проблема его внедрения находится на постоянном контроле властей. «Татарстан является одним из крупных производителей молочной продукции. Ежедневно в республике производится 4,2 тысячи тонн молока. Это очень большая цифра. Поэтому мы постоянно встречаемся по этому вопросу с нашими сельхозпроизводителями и членами личных подсобных хозяйств», — рассказал он.

По словам Тахира Хадеева, «Меркурий» должен заработать по всей стране с 1 июля этого года, несмотря на негодование сельчан. Фото gossov.tatarstan.ru



Личные подворья: чем пугает их «Меркурий»

При этом солидную прибавку к ежедневной выработке молока делают личные подсобные хозяйства (ЛПХ). По словам Хадеева, каждый день они производят 692 тонны сырого молока. Это отнюдь не капля в море. Чтобы внедрение ГИС «Меркурий» не вызвало сбоев в летнюю пору, когда идет «большое молоко», татарстанские власти заранее пригласили замглавы Россельхознадзора Николая Власова в Казань, предупредил Хадеев. 24 мая ему можно будет высказать претензии по работающим демоверсиям «Меркурия».

Эта упредительная речь слегка снизила градус эмоционального напряжения сельчан, но не убавила их недовольства. В настоящее время они подключены к «Меркурию», но только для получения электронного ветеринарного сертификата на сырое молоко. Но для сбыта они пользуются демоверсией, т. е. пока «тренируются» бесплатно.

«СППК «Каймак» открылось год назад, каждый день перерабатываем 1,5 тонны молока. После этого развозим по 60 мелким магазинам в Сабинском районе. Чтобы заполнить сертификат в «Меркурии» на каждую единицу продукции нужно 2-3 минуты, а на весь вид — полчаса. Чтобы поставить товары в 60 магазинов нужен целый рабочий день. А для этого придется нанять двух человек, — рассказал исполнительный директор СППК «Каймак» Нияз Назмиев.

По его словам, они пробовали одновременно развозить товары и забивать данные в электронную систему, но поняли, что рискуют нарваться на штрафы. Доставка товара без сопроводительной документации — штраф в 20 тысяч. «Мы не против «Меркурия»: по сырому молоку мы получаем справку (ветеринарный сертификат) быстро, не надо бегать. Но при мелкорозничной торговле сплошные проблемы. К тому же трудности: непонятно, как оформить возврат и списание нереализованного молока», — развел он руками. Позже он добавил, что не все магазины в деревнях смогут подключится к ГИС по банальной причине — нет ни проводного интернета, ни WiFi. Да и расходы по меркам сельчан немалые: стоимость подключения к ГИС составляет 30 тысяч рублей.

По словам Алмаза Хисамутдинова, Татарстан готов к внедрению системы. Фото gossov.tatarstan.ru



Напомним, что в настоящее время молочные продукты не подлежат обязательной электронной сертификации, хотя еще с 1 января ее хотели ввести. Но из-за неготовности регионов дату внедрения перенесли на полгода — на 1 июля 2018 года. «И больше отсрочек не будет», — заявил вчера глава госветслужбы.

«Меркурий» обязывает всех производителей молока и молочной продукции оформлять на все виды готовой продукцию электронные ветеринарные сертификаты. Молоко сырое как сопровождалось ветеринарными документами, так и сейчас сопровождается в обязательном порядке. При этом, если раньше документы были на бумажном носителе, то на сегодняшний день они все должны выдаваться в электронной форме, используя либо шлюз, либо интерфейс. Ветеринарные документы на сырое молоко оформляются непосредственно в интерфейсе системы «Меркурий». По словам начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаза Хисамутдинова, Татарстан готов к внедрению системы. В настоящее время выдано 98% сертификатов от общего объема, или 11 млн штук. Для их выдачи оборудовано около 800 рабочих мест для специалистов государственного ветеринарного контроля. Ежедневно оформляется до 50 тысяч ЭВС. «Госветслужба готова выписывать ЭВС, но с 1 июля список сертифицируемых продуктов расширяется и вызывает беспокойство хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку животного мяса», — констатировал он.



Вы и без «Меркурия» можете найти, кто «бодяжит» молоко

Но, главное, зачем пустые расходы, — недоумевают сельхозпереработчики. «У мелких производителей не такое большое количество молока и не такой большой ассортимент продукции. В каждом документе написано, кто я такой, откуда привез молоко — вот же «прослеживаемость» товара. Я же не из Волгограда везу, не с Сахалина. Для чего придумана эта система? Чтобы деньги сдирать? Бизнес притормозить? Что она даст? — кипятился на заседании председатель кооперативов и глава СПК «Большая Елга» Минзифар Исмагилов. — Те, кто занимался фальсификатом, так же будет везти. Вы же и без этого можете проверять магазины и найти кто «бодяжит». По его мнению, декларируемая задача по защите потребителя от недоброкачественной продукции система «Меркурий» в существующем виде решать не в состоянии.

Ветсертификация возможна только для сырого молока, хотя ветсанэкспертиза проводится не ежедневно, ветеринар не исследует параметры каждой партии, и этот документ не гарантирует качество самого молока, он только подтверждает, что молоко из благополучного хозяйства.

Ветеринар не исследует параметры каждой партии, и этот документ не гарантирует качество самого молока, он только подтверждает, что молоко из благополучного хозяйства. Фото agro.tatarstan.ru



«Эта система придумана не нами, — отбивался начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов. — Мы всего лишь оператор по ее введению. И подыскал пример ее необходимости: «Есть продукция, которая проходит несколько этапов передвижения — распределительный склад, потом магазин». «Это нужно тем, кто производит продукцию с консервантами, — посмеялся фермер. — У нас живое молоко. По ГОСТу его срок годности — трое суток. Мы не можем ни на склад, никуда», — завел его в тупик Минзифар Исмагилов. Было видно, что дискуссия приобретает негативный политический уклон.

Депутаты: эта система не наносит ущерба молоку

Поэтому депутаты не поддержали критический настрой сельчан. «Мы тоже занимаемся производством молока, — включился в разговор депутат Раис Сулейманов, развивающий УК «Агроинвест». — Эта система не наносит ущерба производству молока. Но она позволяет отслеживать путь от производителя молока до конечного потребителя. Да система еще сыровата, но ее можно доработать. Дипломатичнее высказался глава «Челны-хлеб», депутат Рафаэль Юнусов. «Хорошо, если вы добросовестный производитель. Но мы знаем, что есть те, кто что угодно намешает в молоке». По его мнению, тут можно понять и производителя, и контролирующие органы. Поэтому он предложил создать рабочую группу, которая будет помогать сельчанам входить в «Меркурий».

Чего добились ходоки от депутатов

Несмотря на нравоучения, ходоки все-таки добились некоторых уступок. Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов согласился с тем, что «не каждый собственник коров имеет техническую возможность и навык работы с электронными устройствами», и обещал освободить ЛПХ на полгода от оформления ветеринарных сертификатов на сырое молоко. Но в масштабе республики. «Если бабушка сдает в день 3 литра молока нашему закупщику, она точно не будет заниматься его оформлением», — пояснил «Реальному времени» Нияз Назмиев. — Представьте, ей рано утром нужно надоить молоко, в половине пятого утра его сдать, а потом убраться в коровнике. Она ни за что не полезет в компьютер, чтобы заполнять непонятные ей графы. И навряд ли у нее есть мобильные устройства».

А чтобы освободить их по всей стране, Алмаз Хисамутдинов предложил депутатам Госсовета РТ выступить с подобной инициативой в Госдуме. Правда, представитель Россельхознадзора вставил ремарку. По его мнению, селяне могли выбрать у себя человека, который мог бы заполнять эти данные от имени всех, кто сдает молоко. «Но он не сказал, а кто будет платить ему», — парировал Нияз Назмиев. Впрочем, он остался доволен вояжем в Госсовет.