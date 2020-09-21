Лодвигова Евгения Анатольевна

Общая информация

Родилась 20 августа 1977 года в Казани.

Образование

2000 г.— окончила Казанский педагогический институт по специальности «учитель английского языка».

2006 г. — окончила Казанский юридический институт МВД России по специальности «юрист».

2013 г. — получила степень MBA в Международном институте менеджмента «линк».

2015 г. — окончила Российскую международную академию туризма по направлению «менеджмент».

Трудовая деятельность

1997-2000 гг. — референт-переводчик ООО «Татхимтранс».

2000-2003 гг. — секретарь-референт, помощник директора по вопросам рекламы, юрисконсульт, старший юрисконсульт ООО «Стройопторг».

2003 г. — юрисконсульт, заместитель директора по кадрам и рекламе ООО «Асторг».

2003-2005 гг. — менеджер по продажам, менеджер по связям с общественностью ООО «Нира — Экспорт» гостиница «Мираж».

2005 г. — начальник номерного фонда ООО «Гостиничное агентство «Совет».

2005-2011 гг. — генеральный менеджер ОАО «Гостиница Совет».

2011-2014 гг. — коммерческий директор администрации ООО «Казань Отель групп».

2014 г. — председатель комитета внешних связей и туризма аппарата исполнительного комитета г. Казани.

2014-2015 гг. — директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма г. Казани».

2015-2017 гг. — заместитель главы муниципального образования г. Казани.

2017-2020 гг. — первый заместитель главы муниципального образования г. Казани.

С 2018 гг. — председатель комитета пляжного волейбола Татарстана.

С 2020 г. — заместитель главы муниципального образования г. Казани.

Награды и звания

Награждена благодарственным письмом министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ (2009 г.), памятной медалью «XXVII Всемирной летней Универсиады» (2013 г.), благодарственным письмом кабинета министров РТ (2014 г.), благодарностью Президента РТ за добросовестную работу и вклад в развитие туризма в г. Казани (2017 г.), медаль РТ «За доблестный труд» (2020 г.), знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2020 г.).

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