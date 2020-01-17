«Мой путь к нулю отходов» — как в России учатся не загрязнять планету

Философия эксцентричных экозащитников основана на том, чтобы перерабатывать потребляемые продукты, а не превращать в мусор

В последние годы в России набирает популярность концепция zero waste или «ноль отходов». Последовала ей и жительница Подмосковья Юлия Зимакова. В авторской колонке для «Реального времени» девушка рассказала, как научилась жить, не производя мусора, и почему эта философия может быть актуальной и для Казани, где идут ожесточенные споры вокруг строительства мусоросжигательного завода.

Маленькая баночка отходов в год

Как-то, может, пару лет назад я посмотрела видео Беа Джонсон:

— Это весь мусор, который я и моя семья производим за год!

Я посмотрела на фото семьи: муж, жена, двое ребят-подростков. Затем — на фото баночки. Опять на фото семьи. Не может быть! Они в каком-то другом мире живут? Не едят, не пьют, в туалет не ходят, одежду из магазина не приносят?

Потом я посмотрела ролик Лорен Сингер из Нью-Йорка. У нее была похожая баночка. Ладно, я в России живу, у меня под боком контейнеров для раздельного сбора нет, мне такое и не приснится, подумала я. А потом, спустя еще месяца три, я посмотрела видео Ирины Козловских. Она живет в Москве и тоже производит одну маленькую баночку мусора в год.

По статистике, каждый россиянин производит в год около 400 килограммов мусора. У Ирины этот показатель в 400 раз ниже. Отговорок у меня больше не осталось. Впрочем, и мусора не осталось тоже. Совсем.

Если кратко, я разделила все виды отходов, которые бывают, на три большие категории:

То, что можно сдать на переработку. Это стекло, макулатура, железо, алюминий, пластик (кроме ПВХ), электрохлам, зубные щетки... Смотрела по списку «Собиратора»: собиратор.рф. Собственно, лично у меня эти категории занимают примерно 85 процентов отходов. То, что можно компостировать. Это очистки от картошки, цедра от цитрусовых, кожура от бананов и так далее. Такие отходы я отношу в компостную яму, за какое-то время природа делает из отходов отличное удобрение для растений. То, что ни переработать, ни компостировать нельзя. Тюбики от зубных паст, дой-паки от кетчупов и майонеза, блистеры от таблеток, чеки, билеты на автобусы и электрички, резина, поливинилхлорид... Опять же, смотрела по списку «Собиратора».

Теперь, когда я разобралась с теорией, мне оставалось решить несколько, точнее, тоже три, практических вопроса.

Где я буду все это хранить: то, что идет в переработку? У меня дома нет шести-восьми мусорных ведер под каждый вид вторсырья. И места под хранение этих ведер тоже нет! Куда я буду сдавать вторсырье каждый раз? У меня под боком нет контейнеров для раздельного сбора. И, наконец, простой вопрос. А где я буду брать еду без упаковки? Не воздухом же питаться.

Беа Джонсон: «Это весь мусор, который я и моя семья производим за год!» Фото Philippe Huguen/AFP (snob.ru)

...

Вопрос первый решился покупкой большого мешка. Он стоит в хозяйственном помещении. Я туда кладу все чистое отсортированное вторсырье, запаха нет совершенно. Впрочем, и количество купленной упаковки у меня уменьшилось в разы. Об этом чуть позже.

Вопрос второй я решила тем, что раз в пару недель отношу рюкзак вторсырья на акцию «Раздельный сбор». У меня получается примерно три-четыре килограмма вторсырья — за две недели. Это та упаковка, от которой не получилось отказаться.

И третий вопрос решился покупкой продуктов на развес в свои экомешочки. Спасибо Тане Черемихиной и другим мастерицам, которые эти самые фруктовки шьют! Плюс удобство, плюс красота, минус ненужный пластик.

Я стала ходить в магазин со своими мешочками, за кофе — со своей чашкой. У меня есть складная сумочка для продуктов, которую я всегда ношу с собой, если придет в голову купить продуктов по дороге. Я беру воду на разлив в автомате, отпал вопрос покупки пластиковых бутылок. Конечно, не все получается купить в развес. Например, сметану, сливочное и подсолнечное масло очень сложно найти в голом, неупакованном виде. Именно тогда мне на помощь приходит пункт первый: сдавать на переработку то, что можно сдавать. Баночку сполоснуть, положить в волшебный мешок и отнести на переработку.

Хорошо, а теперь: что же делать с тем мусором, который на переработку не принимается? Мое решение было простым: то, что нельзя переработать или закомпостировать, лучше вообще не покупать. Например, я пила поливитамины в блистерах — подобрала ту же марку, но в перерабатываемой баночке. Перестала покупать кетчуп и майонез в дой-паках: теперь майонез беру в пластиковой баночке, а вместо кетчупа беру томатную пасту в жестяной банке и делаю сама кетчуп. Я даже зубную пасту в тюбиках заменила на пасту в алюминиевой банке, марка «Голодный Леший». «Голодный Леший» не заплатил мне ни копейки за эту рекламу, я клянусь.

Когда я прошла поочередно все эти этапы, когда я отказалась от ненужного, научилась сортировать, компостировать и сдавать на переработку, когда я познакомилась с единомышленниками и узнала у них еще много разных идей, когда я стала ходить на субботники... Тогда у меня осталось... А собственно, мусора у меня почти и не осталось! Я поняла, что те маленькие баночки с мусором, которые демонстрируют Беа Джонсон, Лорен Сингер и Ирина Козловских, они более чем реальны. Из того, что нельзя переработать и компостировать, у меня остались только чеки из магазинов, билеты на автобус и электричку, бирки от одежды. Это все я кладу в бумажный пакет — и родственница кладет это в печку в бане. Тем самым отходов остается ровно ноль.

По статистике, каждый россиянин производит в год около 400 килограммов мусора

Флисовая куртка из 40 пластиковых бутылок



Если вы дочитали этот текст до конца, то у вас, логично, возник вопрос: «Юля, а зачем тебе это все?!» Ответ будет простым: никто не хочет, чтобы под его окном была свалка либо мусоросжигательный завод.

Опять же, по данным статистики, 95 процентов отходов в России отправляются на свалки, а в переработку или на сжигание уходит лишь 4—5 процентов. По моему мнению, сжигать можно только остатки от переработки мусора — но никак не непереработанные отходы!

Обратите внимание на определения: есть «мусор», а есть «вторсырье». Вторсырье можно — и нужно! — подвергать переработке, получать из него полезные предметы, экономить природные ресурсы и деньги. Из сорока пластиковых бутылок можно изготовить зимнюю флисовую куртку, из 670 алюминиевых банок — велосипед. А 400 стеклянных бутылок достаточно, чтобы изготовить стекловату для утепления целого дома!

Были ли побочные эффекты от изменения моего образа жизни? Я, например, целиком и полностью перестала есть фастфуд — и чувствую себя здоровее, таких сильных перепадов веса и настроения нет давно. Я прекратила выносить мусор каждый день: теперь это три-четыре кило раз в две недели на «Раздельный сбор». Я стала больше интересоваться составом продуктов, тканей, упаковки и всего, что я покупаю, стала как-то более осмысленно ходить в магазин. И уборку стало делать гораздо проще и быстрее...

Из сорока пластиковых бутылок можно изготовить зимнюю флисовую куртку. Фото Максима Платонова

А закончить эту историю я хочу одним грузинским анекдотом. На рынке в Самгори, Тбилиси, беру банку меда. Продавщица упаковывает банку в пакет.

— Не надо пакет, пожалуйста.

— Пакет-макет не надо? Ой, я тебе его дала, чтобы меду не было холодно! Банка-манка она ведь голая...

Я посмеялась, улыбнулась милейшей женщине и убрала банку просто так в рюкзак.