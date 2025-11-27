ЛИДЕРЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Цель этого спецпроекта интернет-газеты «Реальное время» — составить портрет руководителей новой формации, которые заявили о себе в конкурсе «Лидеры России». Каждый день, наше издание публикует ответы победителей и финалистов «Лидеров России» прошлых лет на вопросы, составленные совместно с экспертом в сфере психологии массовых коммуникаций Элиной Миннуллиной.