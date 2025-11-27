ЛИДЕРЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Сюжет 6 материалов
Цель этого спецпроекта интернет-газеты «Реальное время» — составить портрет руководителей новой формации, которые заявили о себе в конкурсе «Лидеры России». Каждый день, наше издание публикует ответы победителей и финалистов «Лидеров России» прошлых лет на вопросы, составленные совместно с экспертом в сфере психологии массовых коммуникаций Элиной Миннуллиной.
- Иван Кремза: «Ничего менять в истории нельзя» Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 5-я
- Эмиль Зиядинов: «Не допустил бы депортации крымско-татарского народа» Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 3-я
- «Лидеры Реального Времени», Ильнар Гирфанов: «Очень важен эволюционный процесс изменения власти» Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов в рамках спецпроекта «Реального времени». Часть 1-я