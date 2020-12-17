Список персон

Зурбашев Алексей Владимирович

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился в 1979 году.

Образование

2002 г. — окончил Казанский государственный технологический институт, инженер по «специальности химическая технология органических веществ».

Трудовая деятельность

2002 г. — оператор технологических установок в ОАО «Нижнекамский НПЗ», мастер, начальник установки ЭЛОУ-АВТ-7.
2005-2008 гг. — главный технолог, главный инженер ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл».
2008-2010 гг. — заместитель начальника производства, заместитель главного инженера ОАО «ТАНЕКО» .
2012-2014 гг. — директор комплекса глубокой переработки тяжелых остатков в ОАО «ТАИФ-НК».
2014-2015 гг. — заместитель директора по технической поддержке и качеству ОАО «ТАНЕКО».
2015-2019 гг. — начальник технического управления и развития АО «ТАНЕКО».
С 2019 г. — заместитель генерального директора по технической поддержке и качеству АО «ТАНЕКО».

Награды и звания

Награжден Благодарностью Министерства энергетики РФ, Почетными грамотами ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕКО», Благодарностью генерального директора ОАО «Нижнекамский НПЗ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, тер Промзона
  • Телефон: (8555) 49-02-02
  • Сайт: http://www.taneco.ru/

Дата последнего обновления: 17.12.2020

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