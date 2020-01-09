Тутберидзе выращивала, Кличко мэрствовал, Дудь расспрашивал

Тренеры, функционеры, журналисты спортивного десятилетия

Кто-то из нашего списка может гордиться Загитовой и Медведевой, «Рубином» и «Ростовом», казанским «Зенитом» и «КАМАЗ-мастером». А кто-то позорился с допингом, переходом чемпионата на систему «осень — весна» и необыкновенным красноречием. «Реальное время» вспомнило 12 неспортсменов, громко заявивших о себе в спорте в прошедшем десятилетии.

Михаил Прохоров



Миллиардер пришел в российский спорт в 2008 году, став президентом Федерации биатлона России. Хотя и до того времени Михаил Прохоров эту отрасль не планомерно, но разваливал. На его спортивном кладбище сразу две команды. Именитая, но малоизвестная шахматная команда «Норникель», которая последовательно выиграла Кубок европейских чемпионов, затем была второй, но Прохоров, приобретя «Норникель», помножил его на ноль. Следующая команда, которую он уничтожил, был ФК «Москва», «приговоренный» в 2010 году.

В то же время Прохоров потратил 223 миллиона долларов на приобретение контрольного пакета акций клуба НБА «Нью-Джерси Нетс». Десятые годы запомнились пиаром баскетбольно-биатлонной деятельности Прохорова, но в отношении биатлона это были не лучшие страницы. В 2009 году грянул первый допинговый скандал при Прохорове, связанный с Альбиной Ахатовой, Екатериной Юрьевой, Дмитрием Ярошенко. В 2013 году под подозрение попал нынешний лидер сборной России Александр Логинов — подозрение затем подтвердилось. Наконец, в 2014 году повторно попалась Юрьева и впервые — Ирина Старых.

Случаев допинга становилось все больше, а медалей с чемпионатов мира все меньше: шесть, три, две, снова две. И Прохоров покинул федерацию биатлона в 2014 году, а в 2019-м распрощался и с командой НБА.

Мутко был на пике интереса к своей персоне практически весь период пребывания в роли министра спорта России. Фото Олега Тихонова

Cергей Фурсенко — Виталий Мутко

Два спортивных функционера из Санкт-Петербурга, во многом придерживающиеся разных точек зрения на российский футбол, стали главными драйверами всех его изменений в последнее десятилетие. И во многом эти изменения нельзя назвать позитивными. Фурсенко, будучи президентом РФС, поддался на давление ВИП-тусовки российского футбола (Гинер, Федун, Белоус, Газзаев, настоявшей на переводе российского чемпионата на европейскую схему проведения (осень — весна). Венцом этих перемен стал нынешний евросезон, по ходу которого все шесть участников еврокубков выбыли из розыгрыша еще по осени.

Кстати, Мутко был против этого перехода, но на тот момент не смог противостоять грядущим изменениям, поскольку РФС, как и РФПЛ, — общественная организация. Сам Мутко был на пике интереса к своей персоне практически весь период пребывания в роли министра спорта России. Он ратифицировал безумные по затратам контракты с тренерским штабом Фабио Капелло… Не смог проконтролировать деятельность руководителя РУСАДА Григория Родченкова, полученного им «по наследству» от предыдущего министра спорта Вячеслава Фетисова. Вовремя не отреагировал на надвигавшийся в 2015 году допинг-скандал и не отрегулировал отношения с WADA, зашедшие в тупик. И при этом находился в постоянной конфронтации с отдельными спортивными федерациями страны.

Владимир Алекно

Победа волейбольной сборной России на Олимпиаде в Лондоне получилась такой яркой и запоминающейся, что дважды попала в наши рейтинги прошедшего 10-летия. В данном случае благодаря «отцу» той виктории Владимиру Алекно.

Переехав в Казань с далеко не однозначной репутацией — проигрыш домашнего ЧЕ-2007 со сборной России и чемпионата России того же года с московским «Динамо», Алекно в Казани стал символом победы. Пять побед в Лиге чемпионов, девять — в чемпионате страны, победа в клубном чемпионате мира позволяют оставить за скобками многочисленные Кубки и Суперкубки страны, которыми клубный музей «Зенита-Казань» уже просто завален.

Помимо того, Алекно был сверхуспешен со сборной России, выиграв с ней и Олимпиаду, и Кубок мира, и Мировую лигу, причем тренируя сборную в режиме «время от времени».

Главная победа Дэвида Блатта приходится на прошлое 10-летие, когда он сенсационно выиграл чемпионат Европы со сборной России. Фото sports.ru

Дэвид Блатт

Главная победа Дэвида Блатта приходится на прошлое 10-летие, когда он сенсационно выиграл чемпионат Европы со сборной России. Но третье место на Олимпиаде 2012 года — это достижение, сравнимое с покорением Европы.

Помимо успехов в России, Блатт доказал свою конкурентоспособность на клубном уровне в Европе, выиграв Лигу чемпионом со звездным «Маккаби» из Израиля и победив в Лиге Европы с абсолютно до той поры неизвестной «Дарушафакой» из Турции.

Более того, у Блатта был успешный сезон в НБА, где он достиг финала с «Кливленд Кавальерс». Блестящий результат для европейского тренера, поскольку Блатт, будучи уроженцем США, сформировался как игрок и тренер в Израиле, гражданином которого в итоге стал.

Виталий Кличко

Виталий Кличко в «десятые» выиграл шесть титулов чемпиона мира по версии WBC, последовательно победив поляка Альберта Сосновского, американца Шеннона Бриггса, кубинца Одланьера Солиса, еще одного поляка Томаша Адамека, англичанина Дерека Чисору и Мануэля Чарра из Германии. После чего Кличко-старший занялся тем, чем спортсмены занимаются достаточно часто — политикой, став депутатом Рады, и тем, чем спортсмены занимаются крайне редко — администрированием, избравшись на пост мэра Киева. (Хотя в Татарстане есть пример с бывшим регбистом «Стрелы» Алексеем Песошиным, — прим. ред.)

Трудно сказать, как осваивался Кличко-старший в новой роли, будучи активно критикуемым той же командой КВН «95 квартал», но факт остается фактом: Кличко целых 5 лет «на хозяйстве» и рулит столицей Украины уже при втором ее президенте.

Кличко-старший занялся тем, чем спортсмены занимаются достаточно часто — политикой, став депутатом Рады, и тем, чем спортсмены занимаются крайне редко — администрированием, избравшись на пост мэра Киева. Фото facebook.com/merkieva

Этери Тутберидзе

В 2010 году первая успешная ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень стала четвертой на чемпионате мира среди юниоров. Годом ранее к Тутберидзе переехала из Екатеринбурга 11-летняя Юлия Липницкая, которая в 2012 стала уже победительницей чемпионата мира среди юниорок. В это время вместе с Этери работал малоизвестный тогда тренер Сергей Дудаков, высшим достижением которого было всего лишь седьмое место на юниорском чемпионате мира 1987 года. Липницкая, став последовательно чемпионкой Европы, победительницей Олимпиады в командном зачете и вице-чемпионкой мира — 2014, еще более укрепила авторитет группы Этери Георгиевны.

В 2014 году в эту группу пришли 12-летняя Алина Загитова и последний по итогам чемпионата России 2008 года Даниил Глейхенгауз, который четырьмя годами ранее был рад любой подработке, любой «подкатке», неоднократно предлагая подобные услуги всем желающим.

Липницкая покинула группу Тутберидзе, но на первый план вышла 15-летняя Евгения Медведева, выигравшая юниорский чемпионат мира — 2015. С 2016 года ученицы Тутберидзе выигрывают все главные соревнования — ЧМ-2016 и 2017 были выиграны Медведевой, на Олимпиаде и ЧМ-2019 победила Загитова. При этом группу уже успела покинуть Медведева, но на замену ей пришло великолепное трио — Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Каждая из них, как ледокол, протаскивала себя и тренера вперед.

А на очереди уже Камила Валиева, готовая пойти дальше ТЩК. И это первый в истории не только фигурного катания, но и мирового спорта случай, когда действующий тренер может не оглядываться назад, рассказывая о том, как круто все было раньше, а демонстрировать поступательное движение на протяжении всей своей карьеры.

Будучи малоизвестным ходоком в Мордовии, республике, где этот вид спорта развивался достаточно слабо, Чегин подготовил несколько учеников, позволивших руководству региона построить Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе. Фото stolica-s.su

Виктор Чегин

Взлет и падение тренера Виктора Чегина уложились в два десятилетия. В счастливые годы взлета он был символом человека, который сделал себя сам. Будучи малоизвестным ходоком в Мордовии, республике, где этот вид спорта развивался достаточно слабо, Чегин подготовил несколько учеников, позволивших руководству региона построить Центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе. Для небогатой Мордовии этот центр вскоре стал Клондайком по добыче наград с соревнований по ходьбе самого высокого уровня. Чегин подготовил трех олимпийских чемпионов, четырех чемпионов мира, двух призеров чемпионатов Европы, зачастую выращивая звезд из скромных жителей местных деревень и поселков.

Но обратной стороной его успеха стали 20 (!) спортсменов, дисквалифицированных за прием эритропоэтина, эфедрина, преднилозона. Хотя, например, тот же фенотерол норвежские лыжники и биатлонисты используют без всяких ограничений, ссылаясь на проблемы с астмой и ТИ (терапевтические исключения).

Курбан Бердыев

Главные достижения Курбана Бердыева как главного тренера «Рубина» остались в прошлом десятилетии: бронза ЧР-2003, чемпионство в 2008 и 2009 годах, победа над «Барселоной». И в положительном плане Бердыев в «Рубине» «десятых» запомнился только выходом в четвертьфинал Лиги Европы, где казанцы уступили «Челси». Зато по пути одолели «Атлетико» и «Леванте». Была еще одна личная победа Курбана Бекиевича в подковерной борьбе, когда он одолел гендиректора клуба Дмитрия Самаренкина.

Но, покинув «Рубин», Бердыев снова доказал уже всей России свою тренерскую состоятельность. Его «Ростов» 2016 года был блистателен. Команда громила по ходу чемпионата элиту российского футбола, проехавшись катком по «Зениту», «Спартаку», ЦСКА. Она остановилась в шаге от золотых медалей, причем победу в чемпионате мог принести один гол бывшего клуба Бердыева — «Рубина» в матче заключительного тура с ЦСКА.

В положительном плане Бердыев в «Рубине» «десятых» запомнился только выходом в четвертьфинал Лиги Европы. Фото: rubin-kazan.ru

И в европейском сезоне ростовчане выглядели хорошо, одолев «Андерлехт», «Аякс», в группе опередив ПСВ «Эйндховен» и сенсационно обыграв еще и «Баварию». Свой европоход провинциальная команда закончила в Англии, совсем немного уступив знаменитому «Манчестер Юнайтед». Бердыев по ходу работы в Ростове перезапустил карьеры сразу нескольких игроков — Джанаева, Медведева, Граната, Ерохина, Кудряшова, Новосельцева, с которыми ранее не работал, и пришедших из Казани Азмуна, Бухарова, Могилевца, Наваса, Нобоа.

Евгений Трефилов

Трефилов был примером тренера-чемпиона, регулярно выигрывая чемпионаты мира в «нулевые»: в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, плюс серебро Олимпиады в Пекине. Но одна из немногих неудач Трефилова — вылет из четвертьфинала Олимпиады в Лондоне, казалось бы, поставила точку на его карьере в сборной.

Однако руководству федерации гандбола хватило невыхода сборной в финальную часть чемпионата Европы, чтобы вернуть Трефилова. И уже под его руководством сборная эпически победила на Олимпиаде в Рио, став одним из самых ярких событий Игр.

Владимир Чагин

5 января 2020 года Владимиру Чагину исполнилось 50 лет. Из них ровно половину он провел на облюбованной им верхней ступени, впервые поднявшись на нее по итогам «Мастер-ралли — 1995». Последние победы Чагина пришлись на «Ралли Дакар» в 2010 и 2011 годах. В июле 2013 года он стал руководителем гоночной команды «КАМАЗ-мастер», еще через два года на него возложили обязанности руководителя проекта ралли «Шелковый путь».

С февраля 2017 года Дудь начал выдавать собственный продукт — шоу «ВДудь», в котором в жанре интервью встречается с различными персонажами, как правило, не имеющими никакого отношения к спорту. Фото youtube.com

Юрий Дудь

Блогер и сам себе СМИ Юрий Дудь — это явление нынешней реальности, когда человек использует спортивную «тему» как шаг на следующую ступень известности.

Главными вехами его карьеры можно назвать работу главным редактором Sports.ru, которую он совмещал с ведением программы «Удар головой» на «России-2». Далее была яркая работа соведущим на «Матч ТВ» в программе «Культ тура», которую Дудь опять же продолжал совмещать с журналистской деятельностью на портале Sports.ru.

С февраля 2017 года Дудь начал выдавать собственный продукт — шоу «ВДудь», в котором в жанре интервью встречается с различными персонажами, как правило, не имеющими никакого отношения к спорту.

