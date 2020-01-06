Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Елабужский инвалидный городок, 1953 год
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После войны в республике нужно было создавать систему поддержки многочисленных инвалидов, которые пришли с войны. Тех, кто мог работать, переучивали на новые профессии. В Казани под эту задачу были приспособлены два специальных госпиталя.
К 1 мая 1945 года инвалидов войны в республике было уже 40 043 человека, 574 из них имели первую группу, 15 589 — вторую и 23 880 — третью. За инвалидами первой группы нужен был постоянный уход, поскольку они полностью потеряли трудоспособность. Для содержания таких больных были организованы в республике три интерната.
Многие из инвалидов второй группы утратили способность трудиться по какой бы то ни было специальности, но могли ходить и обслуживать себя. Если у таких людей не было семьи и близких, их распределяли в дома инвалидов. И, наконец, третья группа была самой «легкой»: таких больных можно было переучить на другую профессию и трудоустроить.
В Елабуге есть исторический комплекс зданий, построенный в 1840—1870 годах. В нем в 1864 году купец И.И. Стахеев организовал Пантелеймоновскую богадельню: место содержания душевнобольных. Именно здесь после войны и организовали так называемый Инвалидный городок. Тут жили не только инвалиды войны, но и люди с психическими заболеваниями.
Вот как на страницах официальных документов описывается состояние Елабужского инвалидного городка в середине 1940-х гг.: «Жилищные помещения, а также все надворные постройки инвалидного городка запущены до самого отвратительного и в дальнейшем нетерпимого состояния, а именно: все печи жилищных помещений требуют перекладки... В большинстве палат стекла разбиты, рамы сгнившие, сломаны. Крыши отдельных корпусов худые, и при дождливой погоде потолки палат протекают, штукатурка потолков отвалилась».
Но страна отстраивалась после войны, и кое-какие средства все-таки выделены были и Инвалидному городку. Здесь же разместили детский дом дефективных детей. Наряду с медикаментозными методами лечения к взрослым душевнобольным применялся метод трудотерапии — известный способ адаптации больного к социуму посредством его включения в активную трудовую деятельность. Конечно, преследовалась еще одна цель — больные выращивали овощи для столовой учреждения и для реализации.
В 1972 году эти учреждения были реорганизованы в Елабужский психоневрологический интернат, который и сейчас располагается в исторических зданиях — уже отремонтированных и приведенных в порядок.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Елабужский государственный музей-заповедник и лично научного сотрудника Марину Гончарук.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
На эту тему не защищали кандидатские и докторские диссертации.
Об инвалидах войны и просто инвалидах (физических и психических) в СССР не принято было говорить публично на официальном уровне.
Только художественные произведения раскрывали порой страшные тайны быта инвалидов в военное и мирное время.
Куда-то исчезли сперва многочисленные инвалиды Гражданской войны - и только повесть Алексея Толстого "Гадюка" о Казанской гимназистке, изнасилованной бандитами в 1918 году и подобранной "красными" и в конце концов пошедшей по рукам военных и гражданских "начальников" позволяет догадаться, что с ними произошло.
Потом пропали из "поля зрения" простых обывателей и ещё более многочисленные инвалиды 2-й Мировой и Великой Отечественной войн - и только страшные рассказы Михаила Веллера и других беллетристов заставляют вздрогнуть сердце и заныть совести.
Безусловно в СССР делали всё возможное для поддержания инвалидов - но ресурсы были ограничены - руководству СССР жизненно необходимо было установление ядерного паритета с США и странами НАТО - противостояние двух систем продолжалось, угроза ядерной войны была очень высокой.
Важную, но очень тяжёлая тема Судьбы инвалидов затронута - но вряд ли в ближайшие годы будут написаны научные труды на эту тему.
Сердечное спасибо автору, РВ, Елабужскому Музею и Марии Гончарук за сохранение Памяти.
Но, конечно же, были и достижения в СССР, которые "добывались" героическим, самоотверженным трудом простых тружеников, рабочих, инженеров, учителей, врачей (обратите внимание на женщину в белом халате среди пациентов "инвалидного городка" - врач или медсестра, получающая мизерную зарплату за свой самоотверженный тяжелый труд), учёных и др.
Времена и место для Жизни Человек не выбирает - рождается и живёт...
Кому как повезет - но Человек в любых условиях может остаться Человеком - хотя порой это сделать и очень трудно...
Вот, например, что пишет гениальный автор научного труда "Древние тюрки" Л.Н.Гумилёв (бюст учёному стоит на Казанском "кольце") своему школьному учителю, выпускнику Петроградского университета 1916 года А.М.Переслегину в письме 1967 года:
"Вероятно. Вы не знаете, что я вернулся [из тюрем и конц.лагерей] только в 1956 году и пришлось мне солоно.
Никакой поддержки я не встретил, а хуже всего со мной обращались филологи-литературоведы. Они точно мне мстили за то, что им нравились папины и мамины стихи".
Марксисты и коммунисты умели "разжечь" самые низменные чувства у "советских" людей - и в первую очередь зависть - зависть к более материально обеспеченному, успешному, талантливому.
Но Л.Н.Гумилёв сумел остаться Человеком.
Как и всегда...
Пациентам "Инвалидного городка" надо было самим выращивать овощи, чтобы прокормиться.
А что делать?
Хорошо, что хоть рейки и стекла для рам для теплиц нашлись - огромные теплицы.
И всё это хозяйство надо было засадить, поливать, пропалывать, собирать урожай и где-то его хранить.
Титаническая ручная работа.