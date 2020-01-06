Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Елабужский инвалидный городок, 1953 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 141-я

Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

После войны в республике нужно было создавать систему поддержки многочисленных инвалидов, которые пришли с войны. Тех, кто мог работать, переучивали на новые профессии. В Казани под эту задачу были приспособлены два специальных госпиталя.

К 1 мая 1945 года инвалидов войны в республике было уже 40 043 человека, 574 из них имели первую группу, 15 589 — вторую и 23 880 — третью. За инвалидами первой группы нужен был постоянный уход, поскольку они полностью потеряли трудоспособность. Для содержания таких больных были организованы в республике три интерната.

Многие из инвалидов второй группы утратили способность трудиться по какой бы то ни было специальности, но могли ходить и обслуживать себя. Если у таких людей не было семьи и близких, их распределяли в дома инвалидов. И, наконец, третья группа была самой «легкой»: таких больных можно было переучить на другую профессию и трудоустроить.

В Елабуге есть исторический комплекс зданий, построенный в 1840—1870 годах. В нем в 1864 году купец И.И. Стахеев организовал Пантелеймоновскую богадельню: место содержания душевнобольных. Именно здесь после войны и организовали так называемый Инвалидный городок. Тут жили не только инвалиды войны, но и люди с психическими заболеваниями.



Вот как на страницах официальных документов описывается состояние Елабужского инвалидного городка в середине 1940-х гг.: «Жилищные помещения, а также все надворные постройки инвалидного городка запущены до самого отвратительного и в дальнейшем нетерпимого состояния, а именно: все печи жилищных помещений требуют перекладки... В большинстве палат стекла разбиты, рамы сгнившие, сломаны. Крыши отдельных корпусов худые, и при дождливой погоде потолки палат протекают, штукатурка потолков отвалилась».

Но страна отстраивалась после войны, и кое-какие средства все-таки выделены были и Инвалидному городку. Здесь же разместили детский дом дефективных детей. Наряду с медикаментозными методами лечения к взрослым душевнобольным применялся метод трудотерапии — известный способ адаптации больного к социуму посредством его включения в активную трудовую деятельность. Конечно, преследовалась еще одна цель — больные выращивали овощи для столовой учреждения и для реализации.

В 1972 году эти учреждения были реорганизованы в Елабужский психоневрологический интернат, который и сейчас располагается в исторических зданиях — уже отремонтированных и приведенных в порядок.



Людмила Губаева