Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 4
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Никита Кричевский экономист, публицист
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Крым — это самое яркое событие за все десятилетие. Я его оцениваю как трудное, но в целом для страны позитивное. В 2014 году Крым вошел в состав России, а в 2017 году у меня дочь родилась — это два главных события для меня.
Вызов перед Россией как стоял один, так и стоит — прислушаться к менталитету, характеру нации, сделать соответствующие выводы и в политике исходить не из экономики как из науки о распределении ограниченных ресурсов, а из политэкономии как из науки, рассматривающей социально-экономические аспекты и социально-экономическое развитие.
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Фатих Сибагатуллин депутат Госдумы РФ
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За последние десять лет произошло несколько ключевых событий. Важным для России и Татарстана стало то, что Рустам Минниханов дважды избирался президентом республики, дважды формировался Госсовет РТ. В республике провели такие спортивные мероприятия, как чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.
В этом году состоялись соревнования по рабочим профессиям — WorldSkills. Я бы такие чемпионаты проводил каждый год. Рабочие — это наша главная опора и надежда. За свою жизнь я работал в шести районах нашей республики, и каким бы я горячим и строптивым не был, никогда рабочего человека не ругал.
В следующем году нам надо внести поправку в закон о пенсионном возрасте. Я недоволен тем, что мы разом увеличили пенсионный возраст. Я сторонник того, чтобы и пенсию платили, и дали возможность работать. Человек счастливый, когда он востребованный: может делать добро и от своего труда получает удовольствие. Нет хуже для мужчины, когда ты вдруг окажешься никому не нужным. Многих не спасают ни дачи, ни внуки. Пока здоровье позволяет, человек должен быть востребованным, работать.
Также я занимаюсь вопросами экологии. И спасибо Владимиру Путину за то, что он озвучил проблемы этой области. Мы должны думать над тем, что оставить будущему поколению. Когда я работал в Нурлате, то еще 17 лет назад мы организовали раздельный сбор мусора.
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Евгений Богачев президент БК УНИКС, экс-председатель Национального банка РТ
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В последние годы в России идет перестройка банковской системы, отзывы лицензий. Эти события, конечно, не очень приятные, я посвятил банкам 21 год. Сейчас мы занимаемся спортивными делами. Я являюсь президентом баскетбольного клуба УНИКС. Все эти годы мы играем в Еврокубке, за последние десять лет трижды играли в Евролиге — высшем дивизионе Европы. Еврокубок завоевали, всегда занимаем вторые-третьи места в России.
Также хотел бы выделить такое событие, как строительство Крымского моста. Я люблю отдыхать в Крыму. Раньше ездили через Украину, а сейчас есть автомобильный и железнодорожный мост. Это отдых для нашей страны. Это лучше Турции, Египта и других стран. Более того, и Татарстан в туризме преуспел. Реставрировали Свияжск, в Болгаре комплекс построили.
Вызовы перед страной всегда стояли. Перед страной сложный вопрос разных санкций. Все боятся, что Россия вновь становится могучей сверхдержавой. Одно время ее загнали в тупик, СССР развалился… А в последние годы она наступает на мозоли — победы в Сирии, крымские дела… Вызовы идут в основном от Америки и части Европы, больше завидуют. Но мы должны показать, что мы сверхдержава не только в оборонном плане, но и в производстве товаров, сельского хозяйства, медицины.
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Магомед Закаржаев генеральный директор АО «Казанское авиапредприятие»
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Для меня главными событиями семейной жизни стало рождение внуков — за десять лет их родилось шестеро. А если говорить о политике, то десять лет мы находимся в застое. Это время напоминает «совок». Ничего хорошего не жду, и вспомнить нечего. Я не сторонник того, что Крым вошел в состав России. Мне на следующий день стало понятно, чем это закончится и куда приведет. Все ограничения со стороны Запада из-за Крыма.
В итоге бизнес оказался в застое: мы откатились от рыночных отношений к госкапитализму и монополизации. Мы как объект среднего бизнеса работаем в интересах монополии и зависимы от ее воли. Многие подрядчики находятся на грани выживания. И ни о какой модернизации, движении вперед, покупки для нас новых воздушных судов речи нет. Разговор идет о выживании. Единственное, нам удалось сохранить компанию, не уйти в убытки и не потерять клиентов.
Перед Россией давно стоят вызовы, но на них никто не реагирует. Весь мир уходит в 21 век, а мы разворачиваемся и идем в 20 век. В авиационной промышленности один провал за другим. Возьмите «Суперджет», «Ансат». Далеко ходить не надо. Китай тоже формально коммунистическая держава, а куда за последние десять лет ушли они и где топчемся мы — около нуля. И будем еще топтаться с этими санкциями.
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Нурислам Шарифулин директор сети чайхона P.Love
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Вхождение Крыма в состав России и продуктовые эмбарго кардинально поменяли нашу отрасль, перевернули прямо с ног на голову в лучшую сторону. У нас появилось российское мясное производство, адекватная молочка, начали сами делать сыр — стали развивать переработку сельхозпродукции, если говорить об отрасли в целом.
Но поменялся и подход к ресторанному бизнесу в целом. Раньше для многих людей поход в ресторан был настоящим событием, и в норме был высокий средний чек, люди тратили большие деньги на вечерние заведения. Сейчас они стали по-другому относиться к общепиту. Начало 2010 года и конец 2019-го — два совершенно разных рынка. Все поменялось позитивно. Если в 2010 году ресторан — это были «понты», пафос, «лакшери», то сейчас чем дешевле, тем проще. Цена, качество, вкусно, понятно — а значит, всем хорошо.
Думаю, что вызовы у нас те же самые, что и в прошлом десятилетии — завоевание своего места в общемировой экономической системе. Поиск новых ниш в информационных технологиях. Понятно, что здесь мы далеко позади Китая и Америки. Полагаю, что у нас есть огромный потенциал для того, чтобы стать державой, которая сможет дать миру что-то полезное. Считаю, что наш народ самый смекалистый в мире, и мы можем дать очень много интересных изобретений миру в плане интернета вещей, если все правильно организуем.
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Адель Хасбиулин генеральный директор агентства недвижимости «Мегалит»
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За последние 11 лет произошло две девальвации. Последняя — 2014 года. За это время у людей стало меньше денег. Одна из причин, на мой взгляд, в том, что государство стало больше контролировать доходы. С одной стороны, это нужно делать, но вмешиваться в личную жизнь — плохо. Во-вторых, увеличилась собираемость налогов, всех заставили платить НДС. В-третьих, закрылись какие-то компании. В том, что Путин стал президентом, ничего необычного нет, а вот победа Трампа на выборах все-таки неожиданна.
Вызовы будущего вижу в том, что продолжается вывоз капитала, обескровливание экономики — это вносит хаос. Границы государства, конечно, надежно защищены, Россия сильна, но у некоторых государственных людей отсутствует патриотизм, личная выгода у них на первом плане. Недавно упоминали одного из чиновников, 10 процентов активов которого находится в России, а 90 процентов — за рубежом. Его назвали шабашником. Он работает здесь и, пользуясь служебным положением, отправляет капитал за границу.
При этом граждане беднеют, цена на энергоносители высока. Страны, у которых нет газа, экономят. А у нас его много, но у кого с 2014 года выросла зарплата? Государство должно предоставлять рабочие места с зарплатой, которой будет достаточно для полноценной жизни, а не для выживания. Люди должны гордиться, что живут в России.
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Табрис Яруллин экс-председатель Всемирного форума татарской молодежи
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Из важных событий отмечу языковой конфликт — то, что прошло через мое сердце и поменяло сознание, разбудило национальную тему. Возник какой-то поворотный момент, вопрос остается открытый, ответы на него не найдены. Радует, что молодежь Татарстана быстро взрослеет, проявляет активность, интересуется темой экологии — многие из-за глобального потепления меняют свои повседневные привычки, отказываются от пластика.
Следующее десятилетие будет зависеть от глобальных трендов. Беспокоят проблемы, связанные с цифровизацией. Мы видим, как это произошло в Китае: людям начисляют баллы за то, как они ведут себя, правильно ли переходят улицу. Люблю читать антиутопии. Давным-давно писатели предрекали цифровой тоталитаризм. Я представлял, что это далекое будущее, 2100 год, например. Лагеря перевоспитания, определение лица, человеку можно списать, заблокировать, стереть электронные деньги, и он ничего не сделает, чтобы оградить себя от вторжения в личное пространство. Но все это очень быстро проникло в нашу жизнь. Тотальная цифровизация пугает. Думаю, и у нас могут быть такие последствия.
Предполагаю, что в ближайшие десять лет большие корпорации, такие как Google и Facebook, будут задавать общекультурный тон. Его направят на максимальное удовлетворение потребностей человека. Станут развивать всевозможные сообщества по интересам. Например, есть три любителя шахмат — появится клуб шахматистов. И чем разнообразнее будут эти сообщества, тем больше шансов у человечества, что оно не сотрет свою идентичность.
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комментарии
Яркое то оно яркое, да только принесло с собой много трудностей, которые выпали на нас