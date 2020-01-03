Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 4

За последние десять лет произошло несколько ключевых событий. Важным для России и Татарстана стало то, что Рустам Минниханов дважды избирался президентом республики, дважды формировался Госсовет РТ. В республике провели такие спортивные мероприятия, как чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

В этом году состоялись соревнования по рабочим профессиям — WorldSkills. Я бы такие чемпионаты проводил каждый год. Рабочие — это наша главная опора и надежда. За свою жизнь я работал в шести районах нашей республики, и каким бы я горячим и строптивым не был, никогда рабочего человека не ругал.

В следующем году нам надо внести поправку в закон о пенсионном возрасте. Я недоволен тем, что мы разом увеличили пенсионный возраст. Я сторонник того, чтобы и пенсию платили, и дали возможность работать. Человек счастливый, когда он востребованный: может делать добро и от своего труда получает удовольствие. Нет хуже для мужчины, когда ты вдруг окажешься никому не нужным. Многих не спасают ни дачи, ни внуки. Пока здоровье позволяет, человек должен быть востребованным, работать.

Также я занимаюсь вопросами экологии. И спасибо Владимиру Путину за то, что он озвучил проблемы этой области. Мы должны думать над тем, что оставить будущему поколению. Когда я работал в Нурлате, то еще 17 лет назад мы организовали раздельный сбор мусора.