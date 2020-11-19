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Кочетков Владислав Вячеславович

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Кочетков Владислав Вячеславович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 27 апреля 1980 года в городе Рузаевка в Мордовии.

Образование

Окончил Мордовский государственный университет, специальность «Регионоведение».

Трудовая деятельность

1999-2002 гг. — корреспондент и обозреватель ряда региональных СМИ, осуществлял проектную работу в политическом консалтинге.
2002-2005 гг. — возглавлял департамент по PR, рекламе и связям с общественностью КГ «Магазин готового бизнеса».
2005-2008 гг. — пресс-секретарь в ИК «Финам».
2008-2010 гг. — PR-директор инвестиционного холдинга «Финам».

С февраля 2010 г. — президент, председатель правления инвестиционного холдинга «Финам».

Награды и звания

Лауреат ряда премий в сфере связей с общественностью, автор более 15 научных работ.

Контакты

  • Адрес: 127006, пер Настасьинский, д.7, стр.2, комн.33
  • Телефон: (495) 1-346-346
  • Сайт: https://www.finam.ru/

Дата последнего обновления: 19.11.2020

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