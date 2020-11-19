Кочетков Владислав Вячеславович

Общая информация

Родился 27 апреля 1980 года в городе Рузаевка в Мордовии.

Образование

Окончил Мордовский государственный университет, специальность «Регионоведение».

Трудовая деятельность

1999-2002 гг. — корреспондент и обозреватель ряда региональных СМИ, осуществлял проектную работу в политическом консалтинге.

2002-2005 гг. — возглавлял департамент по PR, рекламе и связям с общественностью КГ «Магазин готового бизнеса».

2005-2008 гг. — пресс-секретарь в ИК «Финам».

2008-2010 гг. — PR-директор инвестиционного холдинга «Финам».

С февраля 2010 г. — президент, председатель правления инвестиционного холдинга «Финам».

Награды и звания



Лауреат ряда премий в сфере связей с общественностью, автор более 15 научных работ.

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