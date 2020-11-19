Кочетков Владислав Вячеславович
Общая информация
Родился 27 апреля 1980 года в городе Рузаевка в Мордовии.
Образование
Окончил Мордовский государственный университет, специальность «Регионоведение».
Трудовая деятельность
1999-2002 гг. — корреспондент и обозреватель ряда региональных СМИ, осуществлял проектную работу в политическом консалтинге.
2002-2005 гг. — возглавлял департамент по PR, рекламе и связям с общественностью КГ «Магазин готового бизнеса».
2005-2008 гг. — пресс-секретарь в ИК «Финам».
2008-2010 гг. — PR-директор инвестиционного холдинга «Финам».
С февраля 2010 г. — президент, председатель правления инвестиционного холдинга «Финам».
Награды и звания
Лауреат ряда премий в сфере связей с общественностью, автор более 15 научных работ.
Контакты
- Адрес: 127006, пер Настасьинский, д.7, стр.2, комн.33
- Телефон: (495) 1-346-346
- Сайт: https://www.finam.ru/
Дата последнего обновления: 19.11.2020