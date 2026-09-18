СМИ: продавцам WB полностью компенсируют ущерб до 500 тысяч рублей

С 1 октября Wildberries также запустит третий этап добровольных выплат

Фото: Максим Платонов

Wildberries компенсирует ущерб продавцам, чьи потери в результате атак БПЛА на логистические объекты компании не превышают 500 тыс. рублей. Как сообщает источник в компании РБК, такие выплаты получат более 230 тыс. селлеров, что затронет почти 75% пострадавших предпринимателей.

С 1 октября Wildberries также запустит третий этап добровольных выплат для продавцов, чьи товары пострадали из-за атак. В компании отметили, что выплаты получат более 200 тыс. партнеров, что должно охватить всех пострадавших представителей малого и среднего бизнеса.

Суммы выплат другим продавцам Wildberries в релизе не уточняются. Партнеры, получившие право на поддержку, будут уведомлены в личном кабинете продавца в день выплаты. Также в компании сообщили, что продолжают разрабатывать дополнительные меры поддержки для предпринимателей.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров предложил компенсировать траты бизнеса на защиту от БПЛА.

Никита Егоров