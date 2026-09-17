Банки призвали к допподдержке бизнеса после атак беспилотников

Тема затрагивала поддержку не только логистики, но и нефтеперерабатывающей отрасли

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация банков России провела обсуждение дополнительных мер финансово-кредитной поддержки для компаний, пострадавших от атак БПЛА на логистические центры, склады, производственные и торговые объекты. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации ТАСС.

Встреча была организована по инициативе группы RWB и «WB банка» и затрагивала поддержку не только логистики, но и нефтеперерабатывающей отрасли, туризма и сельского хозяйства.

Участники совещания указали на недостаточность принятых мер, так как предприятия из пострадавших секторов нуждаются в дополнительной поддержке, похожей на ту, что была предоставлена во время пандемии COVID-19. Как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний стоит острый вопрос о получении финансирования для восстановления своей операционной деятельности.

Анатолий Аксаков, председатель совета Ассоциации банков России и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, предложил рассмотреть меры поддержки, которые кредитные организации могут реализовать самостоятельно, включая реструктуризацию кредитов и рассрочку платежей. Кроме того, он отметил необходимость выработки рекомендаций по существующим регуляторным мерам поддержки и обсудить инструменты, требующие бюджетного финансирования и госгарантий.

Участники совещания также обсудили актуальность существующих мер, таких как отсрочки по уплате налогов, рекомендации Банка России по предоставлению кредитных каникул для МСП, а также программы льготного кредитования, разработанные Минэкономразвития, ЦБ и Корпорацией МСП. Свою помощь также представили такие банки, как Сбербанк, ВТБ и «WB банк».

Ранее власти РФ предложили компенсировать траты бизнеса на защиту от БПЛА.

Никита Егоров