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Пассажиропоток поездов Казань — Йошкар-Ола вырос на 57,5% за восемь месяцев

14:43, 18.09.2026

По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), это на 57,5% больше показателя за аналогичный период 2025 года

Пассажиропоток поездов Казань — Йошкар-Ола вырос на 57,5% за восемь месяцев
Фото: Максим Платонов

Межрегиональными поездами между Казанью и Йошкар-Олой в январе — августе 2026 года воспользовались почти 148 тыс. человек. По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), это на 57,5% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Росту способствовало увеличение частоты рейсов с начала года: теперь между городами ежедневно курсируют два состава, а время в пути составляет менее трех часов. Из Казани поезда отправляются в 08:20 и 14:30, из Йошкар-Олы — в 07:39 и 17:45.

предоставлено пресс-службой ГЖД

Перевозки осуществляются рельсовыми автобусами или современными вагонами с тепловозом. Маршрут включает остановки на станциях Юдино, Васильево, Зеленый Дол, Помары, Красногорский и Шелангер.

Накануне сообщалось о росте пассажиропотока на ж/д направлении Нижний Новгород — Казань.

Зульфат Шафигуллин

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