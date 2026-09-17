В российских компаниях Nestle планируют ввести временное управление

У Nestlé отсутствуют планы по расширению производственных мощностей

Малоизвестная компания «КС Логистика» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести временное управление в пяти российских структурах Nestlé. Как сообщает «Коммерсантъ», в числе этих структур значатся ООО «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус».

Представители «КС Логистика» утверждают, что у Nestlé отсутствуют планы по расширению производственных мощностей, а экспорт товаров, произведенных в России, остановлен.

Другой источник издания уточнил, что обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева, где в настоящее время собирается информация для предоставления отзыва до конца года.

В свою очередь, в российском офисе Nestlé заверили, что не получали никаких запросов от государственных органов, связанных с обращением «КС Логистики», и все шесть фабрик компании продолжают работать в России, выполняя свои обязательства. Также в Nestlé отметили, что инвестиции компании в России в период с 2022 по 2025 год направлены на поддержку производства и операционной деятельности.

На текущий момент Nestlé имеет в России шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях, добавил источник издания, знакомый с текущей ситуацией на пищевом рынке.

Ранее сообщалось, что имущество коррупционеров на 3 с лишним трлн рублей обратили в доход страны.

Никита Егоров