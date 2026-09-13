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СМИ: ущерб украинскому бизнесу от повреждений объектов может достичь $10 млрд

16:12, 13.09.2026

При этом правительство планирует увеличить налоги для обеспечения страховки

СМИ: ущерб украинскому бизнесу от повреждений объектов может достичь $10 млрд
Фото: Анастасия Фартыгина

Убытки украинского бизнеса в 2026 году из-за повреждения объектов и изменений в логистике могут достигнуть $10 миллиардов, при этом правительство планирует увеличить налоги для обеспечения страховки. Об этом сообщает украинское издание Hromadske, ссылаясь на министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко (перевод по ТАСС).

Кравченко отметил в беседе с журналистами, что увеличение налогов направлено на создание фондов для страхования бизнеса. Он подчеркнул, что действующие программы компенсации убытков и льготного кредитования в первую очередь направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, однако не удовлетворяют потребности крупных компаний.

Никита Егоров

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