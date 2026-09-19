Казань вошла в топ-3 городов, где россияне чаще всего покупают фастфуд

Средний чек покупок в заведениях быстрого питания в столице Татарстана составил 549 рублей

Фото: Мария Зверева

Лидерами по количеству оплат в кафе быстрого питания летом 2026 года стали Москва (средний чек — 400 руб.), Санкт-Петербург (536 руб.) и Казань (549 руб.). Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» сообщает ТАСС.

Средний чек покупки в фастфуде за год практически не изменился и составил 528 руб. против 532 руб. годом ранее. Доля операций через систему быстрых платежей (СБП) от их общего числа выросла до 47% (с 43%). При этом общее число платежей в ресторанах за лето увеличилось на 4%, а сумма — на 3%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Доля СБП в классических ресторанах оказалась ниже, чем в заведениях быстрого питания, однако она также показала заметный рост. Показатель увеличился до 17% с 6% годом ранее. Средняя сумма оплаты в ресторанах осталась стабильной — на уровне 2153 руб. против 2162 руб. прошлым летом.

Ранее аналитики сообщали, что стоимость бургера в России выросла на 253% за 16,5 года, а

цена готового бургера в сетях фастфуда оказалась в два раза выше себестоимости домашнего.

Зульфат Шафигуллин