Татарстан — в лидерах среди регионов РФ по онлайн-поддержке бизнеса

На середину сентября 2026 года в аренду на льготных условиях предоставляются 310 объектов

Фото: Динар Фатыхов

Республика Татарстан заняла шестое место в числе десяти регионов-лидеров по объему имущественной поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). 2,4 тысячи предпринимателей из республики воспользовались агрегатором «Имущество для бизнеса» на цифровой платформе МСП.РФ, находя подходящие площадки для своей деятельности среди объектов государственной недвижимости, сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

Зафиксировано, что более 80 тысяч пользователей платформы МСП.РФ воспользовались данной услугой. На первом месте по количеству запросов на имущественную поддержку находится Москва (6 тыс. пользователей), Московская область (3,9 тыс.) и Санкт-Петербург (3,4 тыс.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напоминаем, что в Татарстане действует программа имущественной поддержки для МСП. На середину сентября 2026 года в аренду на льготных условиях предоставляются 310 объектов, из которых 34 — региональные и 276 — муниципальные. В общей сложности бизнесу республики доступны около 830 объектов на специальных условиях, включая 99 объектов региональной собственности (34 здания/помещения, 25 земельных участков и 40 объектов движимого имущества) и 727 объектов муниципального характера (490 зданий/помещений, 197 земельных участков и 40 объектов движимого имущества).

Согласно региональным правилам, первые два года аренда для бизнеса бесплатна. Затем стоимость аренды на протяжении следующих четырех лет увеличивается на 25% каждый год, доходя до 100% от рыночной стоимости арендуемого имущества.

Имущественная поддержка осуществляется Министерством экономики Республики Татарстан в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Кроме льгот на аренду, бизнес также получает комплексную поддержку и сопровождение инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что республиканский центр компетенций планирует вовлечь еще 200 предприятий с выручкой от 400 млн рублей.

Никита Егоров