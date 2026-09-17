В России снизят налог на прибыль для создателей анимационных картин

Чтобы получить данную льготу, компания должна находиться в соответствующем реестре

Фото: Максим Платонов

Ставка налога на прибыль для компаний, занимающихся производством анимационных фильмов, будет снижена до 3%. Эта мера вступит в силу с 2027 года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что государство продолжает предоставлять поддержку отечественной киноиндустрии, в частности производству анимационных картин.

— По поручению президента ставка налога на прибыль для российских организаций, занимающихся производством таких фильмов, будет снижена до 3%. Чтобы получить данную льготу, компания должна находиться в соответствующем реестре в течение пяти лет, — уточнил премьер-министр.

Он добавил, что в прошлом году в этом реестре было зарегистрировано более 70 компаний.

— Новая норма начнет действовать с 2027 года, — подчеркнул Мишустин.

Кабмин надеется, что данная мера повысит инвестиционную привлекательность организаций, которые занимаются анимацией, а также приведет к увеличению числа российских качественных фильмов для семейного просмотра в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

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Никита Егоров