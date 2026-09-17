В МЭР предложили дать бизнесу реструктурировать долги до банкротства

Остаются открытыми вопросы о законах в области финансовых рынков и инвестиционных товариществ

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о необходимости предоставления бизнесу возможности реструктурировать свои долги до стадии банкротства. В интервью «Вестям» он отметил, что актуально обновить закон о банкротстве, чтобы обеспечить возможность реструктуризации задолженности еще до банкротной стадии.

— Важно, чтобы предприятия, которые имеют потенциал, но испытывают финансовые трудности из-за чрезмерной кредитной нагрузки или неверных прогнозов по ставкам, могли встраивать механизм списания части долга в единые правила. Это может быть сделано при согласии банков и подрядчиков, что в итоге сохранит здоровые предприятия, способные выполнять свои финансовые обязательства, — подчеркнул министр.

Решетников также добавил, что остаются открытыми множество вопросов, в частности, касающихся законодательства в области финансовых рынков и инвестиционных товариществ.

Ранее были названы регионы-лидеры в России по объему инвестиций в основной капитал.

Никита Егоров