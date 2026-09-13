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Пекарня «Машенька», чей основатель обратился ранее к Путину, сменила владельца

17:11, 13.09.2026

Денис Максимов предупредил о возможном закрытии пекарни из-за новых условий

Пекарня «Машенька», чей основатель обратился ранее к Путину, сменила владельца
Фото: Реальное время

Индивидуальный предприниматель Ирина Максимова, ранее владелица подмосковной пекарни «Машенька», завершила свою предпринимательскую деятельность 8 сентября. Однако пекарня продолжает функционировать, теперь она зарегистрирована на другого бизнесмена, сообщает RTVI.

Ирина Максимова начала свой бизнес в 2017 году, сосредоточив внимание на управлении ресторанами и доставке продуктов питания. В настоящее время пекарня в Люберцах юридически оформлена на Дениса Максимова, который стал известен после своего обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в котором обсудил увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес в связи с изменениями законодательства, вступившими в силу в 2026 году.

Денис Максимов предупредил о возможном закрытии пекарни из-за новых условий. Обсуждение проблем с налогами привлекло общественное внимание к ситуации вокруг «Машеньки». Тем не менее, на 9 сентября пекарня продолжает работать под управлением нового индивидуального предпринимателя.

Никита Егоров

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