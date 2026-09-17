Мантуров предложил компенсировать траты бизнеса на защиту от БПЛА

Однако важно связывать эту помощь с подтвержденными инвестициями в физическую защиту

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что правительство и регионы должны оказывать помощь бизнесу в компенсации затрат на защиту объектов от атак беспилотников. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами Александром Новаком и Дмитрием Григоренко.

— Однако важно связывать эту помощь с подтвержденными инвестициями в физическую защиту, резервирование критически важного оборудования и логистики, а также восстановление пострадавших объектов, — отметил Мантуров (цитата по сайту правительства).

На совещании также присутствовали представители как федеральных, так и региональных органов власти, где обсуждались предложения по предоставлению налоговых льгот для предприятий, которые вкладываются в защиту от беспилотников или уже понесли убытки от атак.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит временное управление объектами критической инфраструктуры, владельцы которых нарушают меры безопасности во время ударов БПЛА. Под действие указа попадают объекты в сферах ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, энергетики, а также транспортной и логистической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в МЭР предложили дать бизнесу реструктурировать долги до банкротства.

Никита Егоров