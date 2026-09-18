В «Ашане» высказались по поводу передачи активов во временное управление

«Л.Е.В. Менеджмент» получила 99,985% долей в уставном капитале компании

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Компания «Ашан ритейл Россия» направила запрос на разъяснения в связи с указом президента РФ о передаче активов компании во временное управление фирмы «Л.Е.В. Менеджмент».

Ранее российское подразделение ретейлера Auchan оказалось под временным управлением «Л.Е.В. Менеджмент», которая получила 99,985% долей в уставном капитале ООО «Ашан» от компании «Сожепар».

— В связи с указом президента Российской Федерации №661 от 17 сентября 2026 года «Ашан ритейл Россия» направила запрос на разъяснения. После получения необходимой информации мы сможем предоставить более подробный комментарий, — заявили в компании, чей ответ приводит ТАСС.

В «Ашане» также отметили, что все объекты компании работают в привычном режиме, без каких-либо изменений.

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Никита Егоров