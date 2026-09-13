Бизнесмен Петропольский — про труд в РФ: платят так мало, что мы делаем вид, что работаем

По словам предпринимателя, ресторан в Европе за 5 часов работы зарабатывает больше, чем общепит в России за 12 часов

Фото: Максим Платонов

Россияне много работают, но не достигают значительных результатов, считает эксперт московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Он высказал это мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Петропольского, Россия демонстрирует один из самых низких уровней трудовой эффективности в мире. В качестве примера бизнесмен привел сравнение работы ресторанов:

— Хороший ресторан в Европе может открываться на два часа обеда и три часа ужина, в то время как наш ресторан работает 12 часов, но его выручка все равно значительно ниже, чем у заведения, работающего всего пять часов, — сказал он.

Основной причиной такой ситуации эксперт назвал низкую оплату труда. Он отметил, что зачастую рабочие выполняют свои обязанности без должной отдачи.

— Например, когда вдоль дороги убирают мусор, один человек фотографирует, четверо курят, а лишь один собирает. Нам платят так мало, что мы просто делаем вид, что работаем, — добавил он.

Никита Егоров