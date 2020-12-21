Никиташин Андрей Геннадьевич
Общая информация
Родился 28 июля 1972 года в Казани.
Образование
1993 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономическое и социальное планирование».
Трудовая деятельность
1993-2000 гг. — госналогинспектором, старшим госналогинспектором, главным госналогинспектором и заместителем начальника отдела ИМНС России по Московскому району г. Казани.
2000-2005 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела косвенных налогов Управления МНС РФ.
Январь-март 2008 г. — начальник отдела косвенных налогов управления ФНС России по РТ.
С марта 2008 г. — заместитель руководителя управления ФНС России по РТ.
Награды и звания
Награжден почетными грамотами МНС России, управления ФНС России по РТ, знаком отличия «Отличник МНС России», медалью «В память 1000-летия Казани», благодарностью руководителя ФНС России, знаком отличия «Почетный работник ФНС России», медалью Федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени.
Заслуженный экономист Республики Татарстан (2019 г.).
Cоветник государственной гражданской службы РФ 1 класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Театральная, 13 а
- Телефон: (843) 235-11-01
Дата последнего обновления: 21.12.2020