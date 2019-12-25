«Зенит-Казань» поборется за третий трофей сезона и решит судьбу Вербова

В Москве стартует «Финал четырех» Кубка России

Плотный календарь волейбольной Суперлиги этого сезона позволил командам отыграть уже больше половины регулярного чемпионата. После неудачи на клубном чемпионате мира «Зенит-Казань» одержал уверенную победу над АСК в Нижнем Новгороде (3:0), а также стартовал в Лиге чемпионов с поражения в Бельгии (2:3), но исправился через неделю в Турции (3:1). Пока в регулярке наступила пауза до 18 января, на первый план выходят кубковые баталии. Сегодня пройдут полуфиналы, а завтра в Москве будет разыгран Кубок России. Для казанцев это будет уже третья попытка выиграть трофей в этом сезоне — первые две были упущены. О том, в каком состоянии подошли к решающим встречам все четыре претендента на кубок и почему московские игры станут определяющими в тренерской карьере Алексея Вербова в этом сезоне — в превью «Финала четырех» от «Реального времени».

«Зенит-Казань»: в каком состоянии Нгапет и как команда поработала над ошибками?

Подопечные Алексея Вербова находятся пока, как ни крути, в подвешенном состоянии. Совершенно непонятно, что команда может показать в Москве. Любому результату будет логическое объяснение, но в случае поражения в полуфинале или финале легче от этого не станет. Понятно, что у команды сейчас непростой период — казанцы почти месяц проводят в разъездах и играют только в гостях. Понятно и то, что руководство и спонсоры требуют от «зенитовцев» только высшего результата — клуб за минувшее десятилетие приучил к победам.

В этом календарном году «Зенит» не выиграл ничего, а последний трофей завоевал в прошлом декабре, выиграв как раз в финале Кубка России, который проходил в Казани. Команда является действующим пятикратным чемпионом в этом соревновании, а всего побеждала в кубке восемь раз. В случае победы в этом году «зенитовцы» смогут стать самой титулованной командой Кубка России — на данный момент восемь раз в этом турнире побеждало и «Белогорье» из Белгорода.

В «Финал четырех» казанцы легко могли и не попасть. На полуфинальном этапе в Новосибирске они выдали трехчасовой матч-боевик, в котором у «Локомотива» были матчболы, но Вербов и компания справились, оформив путевку в Москву. Кубковый регламент не подразумевает права на ошибку — поражение против «Кузбасса» означает непременный вылет и сдачу чемпионских полномочий, поэтому никакой раскачки не будет, показывать товар лицом придется с первых розыгрышей.

На полуфинальном этапе в Новосибирске казанцы выдали трехчасовой матч-боевик, в котором у «Локомотива» были матчболы, но Вербов и компания справились, оформив путевку в Москву

Очень многое будет зависеть от того, в какой сейчас форме французский доигровщик Эрвин Нгапет. С ним в начале месяца произошла неприятная история — по окончании клубного чемпионата мира в одном из бразильских ночных клубов он хлопнул по «пятой точке» незнакомую девушку. Та написала заявление в полицию, и француз даже попал в местную тюрьму на непродолжительный срок. Под денежный выкуп его освободили, но пока непонятно, как эта история сказалась на Эрвине. В Бразилии он выглядел очень хорошо, в Нижнем Новгороде чуть больше недели назад — тоже. А вот в Турции в игре Лиги чемпионов Нгапет не просто провалился, а выдал чуть ли не худший матч в форме казанского клуба.

После бразильского фиаско Алексей Вербов призвал не трогать игроков, а всю вину за поражения от «Сады Крузейро» взял на себя. Игра в Бельгии с «Маасейком» показала, что «Зенит» вроде бы сделал выводы и поработал над ошибками — команда вела 2:0 по партиям. Однако свежести не хватило — бельгийцы выиграли три сета подряд и победили со счетом 3:2. Помимо традиционных проблем на приеме и вскрывшихся в Бразилии проблем на блоке, не очень стабильно выглядит сейчас Цветан Соколов. Похоже, соперники изучили его игру в Казани, и большинство команд с организованным блоком уже знают, как будет действовать в той или иной ситуации болгарин. С «Кузбассом», у которого одна из лучших блокирующих линий в Суперлиге, будет особенно трудно.

Но самое главное, что будет решать «Финал четырех» — это продолжение тренерской карьеры Алексея Вербова. Сам молодой специалист уже говорил, что именно после кубковых баталий ему дадут промежуточную оценку. Сейчас он находится в статусе старшего тренера, на бумаге главным по-прежнему остается Владимир Алекно, хотя активной деятельности в тренировочном процессе он не принимает, а на выездные игры если и отправляется, то только в качестве зрителя. Его нынешнюю должность, по факту, можно назвать консультативной. Однако очередной упущенный трофей может многое поменять, и Владимиру Романовичу придется вернуться к активной тренерской работе во второй части сезона. С другой стороны, успешное выступление снимет все вопросы, в этом случае Вербову, скорее всего, будет выдан карт-бланш до конца сезона.

Очень многое будет зависеть от того, в какой сейчас форме французский доигровщик Эрвин Нгапет

«Кузбасс» (Кемерово): удастся ли удержать марку в матчах с Казанью и снова выиграть?

Кемеровский клуб продолжает здорово играть и без Туомаса Саммельвуо, который оставил команду и отправился покорять новые вершины в Санкт-Петербург. Пока что дела у сибиряков без финна идут лучше, чем у финна без сибиряков. «Кузбасс» в чемпионате России потерпел всего одно поражение в 10 матчах и уверенно расположился на второй строчке турнирной таблицы. С новым румынским тренером Георге Крецу кемеровчане уже обыграли оба «Зенита» и даже завоевали один трофей — в матче против казанцев (3:1) разыгрывался Суперкубок России.

Многое в нынешнем полуфинале против «Зенита» будет зависеть от того, в какой форме подойдет к московским баталиям диагональный Виктор Полетаев. Игрок пропустил несколько недель из-за травмы голеностопа, которую получил в матче Лиги чемпионов. Главный забойщик «Кузбасса» даже ездил в Италию на восстановительные процедуры и осмотр, но к «Финалу четырех» он должен быть готов. Его сменщик, Богдан Гливенко, выглядит не так ярко — очевидно, что это игрок совсем другого уровня. Крецу в одной из последних встреч даже пошел на неочевидный шаг, отправив в диагональ номинального блокирующего Дмитрия Пашицкого, так как игра у Гливенко совсем не заладилась. В любом случае, возвращение Полетаева должно будет придать команде уверенности, в какой бы форме сейчас не находился волейболист.

В этом календарном году казанцы проиграли кемеровчанам и в майском финале чемпионата России, и в осеннем розыгрыше Суперкубка. Год назад «Кузбасс» также в полуфинале Кубка России потрепал нервы «Зениту», но все-таки уступил — 1:3. Как будет в этом году, предсказать сложно — не исключено, что команды «зарубятся» на пять сетов.

Кемеровский клуб продолжает здорово играть и без Туомаса Саммельвуо

«Динамо» (Москва): преимущество своей площадки и проблемы с атакой

Совсем недавно в Москве состоялось традиционное собрание наблюдательного совета ВФВ. Прошло оно не в офисе федерации, а на новенькой красивой арене в центре столицы, на которой в следующем году и будут выступать «динамовцы». Было бы красиво, если бы «Финал четырех» приурочили к ее открытию, однако окончательно стадион еще не введен в эксплуатацию. Поэтому клубы соберутся в старом добром Дворце спорта на улице Лавочкина, известном еще по Олимпиаде 1980 года в СССР. Безусловно, подопечные Константина Брянского будут иметь преимущество своей площадки, изученной вдоль и поперек. Но поможет ли это в конечном итоге? Тому же «Белогорью» такое помогало сразу несколько раз. Белгородцы пару лет назад побеждали вопреки всем прогнозам, даже не являясь основными фаворитами финальной части Кубка России, показывая на родной арене «Космос» стабильную и мощную игру.

«Динамо» озадачило многих своей игрой в Самаре в минувшие выходные. Москвичи уступали 0:2 главному аутсайдеру Суперлиги (на счету «Новы» до сих пор нет ни одной победы), но победили 3:2. Встреча показала, что «бело-голубые» далеко не в лучшей своей форме, в какой были, например, на старте чемпионата, когда уверенно шли в лидерах. Главные проблемы у команды в атаке — количество ошибок у игроков всех линий поражает воображение. Пропала стабильность у Сэма Деру, хотя бельгиец сейчас является лидером команды. Хотел поберечь Брянский в этой игре второго легионера, Стивена Маара, но развитие событий на площадке заставило срочно выпускать канадца, и тот действительно помог в сложный момент.



Вовремя у «динамовцев» полетела подача. Особенно здорово выглядел в этом компоненте связующий Павел Панков. Однако главная позиция, с которой придется определиться Брянскому, — это диагональ. Максим Жигалов против «Новы» вышел в стартовом составе, но не убедил своей игрой. Сменивший его Романас Шкулявичус показал примерно такие же цифры почти во всех компонентах (55% реализации атак и 12 очков — у Жигалова, 57% и 15 очков — у Романаса). «Динамо» не будет фаворитом во втором полуфинале, но если сыграет организованно и вдохновенно, а также разберется с ошибками в атаке, то свои шансы на победу будет иметь.

«Динамо» не будет фаворитом во втором полуфинале, но если сыграет организованно и вдохновенно, а также разберется с ошибками в атаке, то свои шансы на победу будет иметь

«Зенит» (Санкт-Петербург): возможность выиграть первый трофей в истории клуба

Питерский клуб существует третий сезон и пока что имеет на своем счету лишь серебряные медали чемпионата России 2017/2018 и участие в финале Кубка России в прошлом году. В межсезонье команду сенсационно возглавил действующий главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо, состав «Зенита» неплохо усилили, но все равно, по слухам, это еще не окончательный вариант того, что хотят видеть в руководстве клуба. На следующий год в Питер из Италии может перебраться Вильфредо Леон, ходят слухи и про того же Виктора Полетаева, которого финский тренер прекрасно знает по совместной работе в «Кузбассе» и очень хочет видеть и в своей нынешней команде.

На что команда способна в нынешнем составе? Безусловно, на многое. На старте сезона «Зенит» имел много игровых проблем, плюс сказалась прямая зависимость от легионеров клуба. Подвернул ногу Георг Грозер, чуть сдал Ореол Камехо — и поражения не заставили себя долго ждать. Сейчас питерцы располагаются на четвертом месте, опережая и «Динамо», и «Зенит-Казань», но уступая «Кузбассу». Однако на данном отрезке места в турнирной таблице не слишком точно отражают истинное положение дел, так как в последних встречах подопечные Саммельвуо набрали приличный ход. По большому счету, главная проблема команды — в позиции второго доигровщика. Словак с русским паспортом Лукаш Дивиш выглядит очень нестабильно, а Кирилл Урсов еще до конца не восстановился от травмы.

От Туомаса питерские поклонники команды ждут первого трофея в истории клуба уже сейчас. И все основания для этого есть. Легионеры находятся в очень хорошей форме, поэтому должны помочь выйти команде обыграть «Динамо» и выйти в финал. Там им может достаться измотанный победитель непредсказуемого казанско-кемеровского противостояния.

Питерский клуб существует третий сезон и пока что имеет на своем счету лишь серебряные медали чемпионата России 2017/2018 и участие в финале Кубка России в прошлом году

Полуфинальные встречи «Финала четырех» Кубка России пройдут сегодня в московском Дворце спорта на улице Лавочкина: в 17:00 сыграют «Зенит-Казань» и «Кузбасс», а в 20:00 — «Динамо» и питерский «Зенит». Матча за третье место не предусмотрено, победители пар сойдутся в финальной игре, которая пройдет в четверг.