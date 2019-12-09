«Почему из Казани вылетела одна команда, а в Бразилию прилетела другая?»

Волейбольный «Зенит» упустил второй трофей сезона

Казанский клуб впервые за долгое время невнятно начал сезон и в ноябре уже упустил один из пяти возможных трофеев сезона, проиграв кемеровскому «Кузбассу». После этого подопечные Алексея Вербова выдали обнадеживающую семиматчевую победную серию. Особняком можно выделить матч в Новосибирске с «Локомотивом», в котором обновленный «Зенит-Казань» впервые по-настоящему показал, за счет чего и кого планирует побеждать в будущем. Настоящей проверкой как для команды, так и для молодого тренера становился клубный чемпионат мира в Бразилии, в котором предстояло сыграть с мощной итальянской «Чивитановой», слабеньким катарским «Аль-Райном» и старыми знакомыми из бразильского «Сада Крузейро». О том, как и почему «Зенит» провалил турнир в Бетине и упустил второй трофей сезона, — в материале «Реального времени».

Странная формула и полупустые трибуны

Клубный чемпионат мира после двухлетнего перерыва вернулся в Бразилию. «Зенит-Казань» участвовал в этом турнире восемь раз и побеждал лишь однажды — в 2017 году, когда соревнование переехало в Европу. До этого «Сада Крузейро» два года подряд крушил казанский клуб даже с Леоном в составе. В прошлом сезоне подопечные Владимира Алекно не смогли даже выйти из группы, поэтому, когда в октябре поступило предложение отправиться в Бразилию, в Казани долго не думали и расчистили календарь для возможности выиграть очередной трофей.

На деле вышло, что «Зенит» провел один из худших турниров в своей истории. За звание сильнейшего клуба мира в этом году боролись всего четыре участника по очень странной формуле: в плей-офф выходили все команды, после кругового группового этапа не вылетал никто. То есть, по сути, подопечные Вербова играли три разминочных матча в группе и целенаправленно готовились к субботнему полуфиналу. Все это в условиях жесткой акклиматизации, а в игровом зале — еще и большой влажности. Кажется, полотенца на этом турнире казанцы держали в руках даже чаще, чем мячи, — пот с лиц игроков лился ручьем.

Катарцы попали на турнир в последний момент, заменив иранский «Варамин»

Главным аутсайдером изначально виделся «Аль-Райан» — катарцы попали на турнир в последний момент, заменив иранский «Варамин», у которого накопились большие долги перед бывшими игроками команды. Предложение было сделано японскому «Панасонику», но там отказались, а из азиатских представителей инициативу проявил лишь клуб из Катара. Не так мощно, как в предыдущие годы, выглядел состав «Сада Крузейро»: лучшие годы 37-летнего диагонального Эвандро явно позади, а аргентинец Факундо Конте и канадец Джон Перрин, пусть и добротные игроки, но не звезды мирового волейбола. Любопытно, что оба поиграли в российской Суперлиге — Конте без особых успехов в Краснодаре, а Перрин провел хороший прошлый сезон в Белгороде и помог клубу выиграть третий по значимости европейский трофей — Кубок Вызова. Что касается итальянской «Чивитановы», то она в особых представлениях не нуждалась. Здесь на каждой позиции играют звезды: Хуанторена, Симон, Леал, Бруно, Бенек и другие.

Отметим, что особого интереса турнир не вызвал и у самих бразильцев. Ни на одной из игр не самый вместительный игровой зал в Бетине так и не заполнился полностью, а полуфинальная встреча «Зенита» против «Крузейро» еле собрала две трети арены.

0:6 от бразильцев в Бразилии

Что касается самого «Зенита», то предпосылки ожидать уверенной игры от Вербова и компании были. Постепенно казанцы втянулись в сезон и все нововведения клуба, казалось, стабилизировались. Но первая же игра против «Крузейро» стала холодным волейбольным душем. Проиграть 0:3 на турнире с такой формулой совсем не страшно. Но показательно, как «зенитовцы» проиграли — полностью провалив прием (соперник стрелял эйсами как из пулемета) и подачу. Уже по ходу турнира вскрылась еще одна проблема, на которую закрывали глаза раньше, — это игра на блоке. Именно две встречи с бразильцами продемонстрировали все нынешние слабости казанского клуба.

Кстати, об этих слабостях за несколько дней до турнира говорил главный тренер «Урала» Константин Сиденко. Уфимский клуб проиграл в матче Суперлиги в Казани 0:3, однако в двух партиях навязал настоящую борьбу. Сиденко и Вербов давно знают друг друга, оба играли на позиции либеро и уже давно решили, что будут тренерами. Константин Анатольевич даже после проигранного матча дал понять, что слабости у «Зенита» есть, а Алексей Игоревич обещал прислушаться к словам друга и коллеги.

Вторая встреча на турнире против «Сады» получилась намного лучше первой с точки зрения статистики, но на итоговом результате это никак не сказалось — 0:3

Поражение от «Сады» должно было дать пищу для размышлений, но уже следующая игра против катарского аутсайдера доставила новых проблем — «Аль-Райан» даже выиграл стартовый сет. Казанцы легко одержали победу в трех следующих партиях, но за прием по-прежнему было тревожно. Наконец, ключевой матч группового этапа против «Чивитановы» окончательно похоронил какие-либо надежды. Главный тренер итальянцев Фердинандо Де Джорджи выставил основной состав лишь на первый сет, который было необходимо выиграть клубу для того, чтобы гарантировать себе первое место на групповом этапе. И этот сет соперник «Зенита» выиграл с неприличным счетом — 25:12. Далее Вербов и компания проиграли партию еще и второму составу «Чивитановы», однако матч все равно довели до тай-брейка и выиграли — 3:2. Но эта победа не давала совсем ничего — в плей-офф предстояло вновь сыграть с хозяевами.

Букмекеры перед российско-бразильским полуфиналом оценивали шансы команд как абсолютно равные (коэффициент 1,9 и на тех, и на других). Но «Зениту» выдавали авансы скорее за прошлые заслуги — на этом турнире казанцы точно уже не выглядели командой уровня финального матча. «Крузейро» с первых розыгрышей играл в своем стиле — раскрепощенно в атаке (73% реализации — это сумасшедшие цифры для современного волейбола), уверенно на подаче и стабильно в приеме. Вторая встреча на турнире против «Сады» получилась намного лучше первой с точки зрения статистики, но на итоговом результате это никак не сказалось — 0:3. Казанцы тоже здорово выглядели в атаке, но вновь провалили подачу, ахиллесовой пятой стал прием (пусть и была допущена всего одна чистая ошибка), а блок соперник словно и вовсе не замечал. Куда-то подевалась главная казанская «фишка» последнего года после ухода Леона — игра в защите. Вербов, как сильнейший в стране либеро, явно прокачал этот элемент у нынешнего состава, но в Бразилии никто не пластался «за себя и за того парня». В какой-то момент игроки даже начали предъявлять друг другу претензии, что говорит и о неидеальном микроклимате в команде. Хотя позитив и улыбки на лицах — это тоже одна из главных вещей, которые Вербов-тренер привнес в команду.

Нгапет набрал отличную форму, доигровщик Михайлов по-прежнему не впечатляет

В итоге «Зениту» оставалось только сыграть за третье место с «Аль-Райаном». В этой встрече казанцы победили легко (3:0), второй раз за историю клубных чемпионатов мира став бронзовым призером. В финале же бились итальянцы и бразильцы. «Чивитанова» проиграла два предыдущих решающих матча розыгрыша этого турнира и с третьей попытки все же впервые в своей истории официально стала лучшим клубом мира. «Крузейро» был обыгран со счетом 3:1, хотя достойно боролся и две партии проиграл лишь на «больше-меньше».

«Зенит» же теперь отправляется в Бельгию, где в среду стартует в Лиге чемпионов. Клубный чемпионат мира наглядно показал, что старые проблемы казанцев никуда не делись, а также вскрыл абсолютно новые. Но есть и позитив. Пожалуй, свою лучшую игровую форму за время выступления в «Зените» набрал Эрвин Нгапет. Он неудержим в атаке, хорош на подаче и в приеме, традиционно великолепен в защите и даже прибавил при игре на блоке. Команды уровня катарцев можно было обыгрывать одним только им. А вот против итальянцев и бразильцев должной поддержки от партнеров по команде французский доигровщик не получил.

Похоже, для того, чтобы действительно приносить пользу на новой позиции в очень важных матчах, Максу нужно прикладывать сверхусилия

В первую очередь это касается Максима Михайлова, который снова неуверенно выглядел в приеме, не особо помог на подаче и не впечатлил в атаке. Похоже, для того, чтобы действительно приносить пользу на новой позиции в очень важных матчах, Максу нужно прикладывать сверхусилия. Пока что это не получается, и игрок скорее мучает себя. После четверти сезона уже можно говорить о том, что эксперимент с его переводом в доигровку пока что проваливается. Конечно, шансы на то, что он стабильно заиграет на этой позиции, еще остаются, однако пока что вероятнее то, что клуб рискует недополучить всю ту мощь, которой Макс славится в диагонали. К Соколову не так много претензий, он пока очень хорош, но тут надо понимать, что даже середняки Суперлиги рано или поздно найдут ключи и к нему, так как хорошо изучат манеру игрока в «Зените». И вот когда начнутся проблемы у Цветана (пока что они проявляются только на подаче), обязательно вспомнят про диагонального Михайлова. Максим годами доказывал и показывал, что когда он в форме, постоянном игровом тонусе и в настроении, изучать его бесполезно — результат на площадке будет делать он. Хоть подачей, хоть сумасшедшей атакой.

Вербов: «Каждый нападающий проходил через наш блок и защиту, как нож сквозь масло»

Алексей Игоревич после полуфинала дал вполне исчерпывающий комментарий относительно выступления его подопечных в Бразилии. Он попросил не критиковать волейболистов и спрашивать с него:

— При поражениях ответ держать мне, так что не трогайте ребят, пожалуйста. Что касается волейбола, то наша слабая подача и прием на этом турнире не стали для меня откровением. В общем и целом я был готов к этому как тренер. Что касается атаки, то мы не показали ничего «экстра», но в то же время и не провалились. А вот с игрой на блоке против хорошего приема соперника есть проблемы. Над ними нужно много работать. Как только появится время, займемся этим вплотную. Ситуации, когда мы усложняем жизнь сопернику хорошей подачей или хорошей атакой, когда есть двойной или тройной блок, когда мы знаем, что соперник будет делать — это катастрофа. Для меня это ключ к нашим поражениям на этом турнире.

Каждый нападающий на этом турнире проходил через наш блок и защиту, как нож сквозь масло. Это разрушает всю нашу систему игры. Также разрушает психику команды. И в то же время придает сумасшедшую уверенность сопернику. Разбираться в причинах этого провала, конечно, предстоит каждому из нас внутри. И мне — в первую очередь. Главная загадка для меня — почему из казанского аэропорта вылетела одна команда, а в Бразилию прилетела другая. Вот над этим надо будет хорошенько подумать.

Вербов попросил не критиковать волейболистов и спрашивать с него

В декабре «Зениту» предстоит сыграть три выездные игры: две — в Лиге чемпионов и одну — в чемпионате России. Но главные матчи уходящего года для казанцев и их молодого тренера — это Финал четырех Кубка России в Москве. Он пройдет 25—26 декабря во Дворце спорта на улице Лавочкина и именно там будет разыгран третий трофей сезона. По всей видимости, именно после этого турнира будут подведены промежуточные итоги тренерской деятельности Вербова, и в казанском клубе либо выдадут карт-бланш Алексею Игоревичу до конца сезона, либо Владимиру Романовичу Алекно придется экстренно прерывать свою паузу, а самому Вербову возобновлять игровую карьеру.