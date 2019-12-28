«В 2009-м татарстанские производители не могли добиться места на полках!»

Акции «Покупай татарстанское!» исполнилось 10 лет. Что изменилось за это время у местных производителей-участников. Часть 2

Фото: Максим Платонов

Активным участником акции «Покупай татарстанское!» с момента ее запуска в 2009 году было АО «Татспиртпром». Последующее десятилетие разделилось для предприятия на два важных этапа: завоевание главенствующих позиций на республиканском рынке и продвижение на рынок российский. Первый этап, как выяснило «Реальное время», пройден, сейчас в борьбе за потребителя за пределами республики успеху способствует развитие туризма. На данный момент предприятие отгружает за пределы Татарстана около 70% своей продукции, тогда как 10 лет назад один из крупнейших татарстанских холдингов критиковали за то, что в другие регионы уходило лишь два процента.



Трудный путь к прилавкам



— Акция «Покупай татарстанское!» для того времени — в 2009 году — оказалась очень актуальной для предприятий республики, в том числе и для нашего, — говорит курирующий продажи продукции на республиканском рынке заместитель директора торгового дома «Татспиртпром» Ленар Нигматзянов. — Тогда больше половины ассортимента спиртного в татарстанских магазинах составляла ввозимая продукция, а многие местные производители просто не могли добиться для себя места на полках.

В «Татспиртпроме» считают, что акция не только открыла местным горячительным напиткам двери в магазины, но и способствовала информированию потребителей об их качествах:

— Речь не только о введении специальной маркировки, сделавшей местную продукцию более заметной. Прошла информационная кампания в СМИ, были организованы выезды представителей торговых сетей на производство — в результате конкурентоспособность местных напитков повысилась, вырос интерес к местным брендам.

«Больше половины ассортимента спиртного в татарстанских магазинах составляла ввозимая продукция, а многие местные производители просто не могли добиться для себя места на полках», — говорит Ленар Нигматзянов. Фото Олега Тихонова

«Бугульма» идет под чак-чак

Но спустя примерно пять лет успешно работавший двигатель торговли заметно сбавил обороты по объективной причине: местный рынок насытился, его емкость ожидаемо оказалась не беспредельной. И тогда второе дыхание пришло, откуда не ждали: спустя пять лет после старта акции «Покупай татарстанское!» в республике заработала госпрограмма «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014—2020 гг.».

Что везет с собой турист из поездки в Татарстан в качестве сувениров? Чак-чак, изделия народных промыслов? Верно, но это не все: редкий турист, увидев местный бальзам на травах или горячительное в фирменной упаковке, не прихватит с собой красивую бутылку.

— Теперь, когда лояльность местного потребителя к нашей продукции максимальна, для нас маркировка «Сделано в Татарстане» приобрела дополнительную функцию — туристическую, — говорит Ленар Нигматзянов. — Турист, приезжающий в Татарстан, хочет увезти аутентичные сувениры. Если валенки — то кукморские, если бальзам — то, конечно, «Бугульму». И, конечно, эта маркировка нам очень помогает.

Кроме маркировки спросу на татарстанские напитки для взрослых поспособствовали громкие спортивные события, достижения татарстанских спортсменов, появление в столице республики новых знаковых архитектурных объектов, которые компания использовала как повод для создания новых видов сувенирной упаковки. Продукцию стали разливать в «графины», которые напоминали о том, какие события и достижения сделали Казань туристической столицей, — в виде «Казань Арены», «Чаши» и даже автомобиля команды «КАМАЗ-мастер».

Работают Казанский ликеро-водочный завод, винзавод Vigrosso, спиртзавод и ликеро-водочный завод в Усадах, Мамадышский спиртзавод и пивоваренный завод «Белый Кремль» в Чистополе. Фото Олега Тихонова

Спрос как двигатель развития

Рост спроса на продукцию предприятия потребовал модернизации и расширения производства. За период действия акции «Покупай татарстанское!» были модернизированы филиалы компании, проектной мощности в 10 тысяч декалитров спирта в сутки достиг Усадский спиртзавод, что вместе с мощностями Мамадышского спиртзавода полностью обеспечило суточную потребность в спирте на предприятиях «Татспиртпрома». Работают Казанский ликеро-водочный завод, винзавод Vigrosso, спиртзавод и ликеро-водочный завод в Усадах, Мамадышский спиртзавод и пивоваренный завод «Белый Кремль» в Чистополе.

На предприятии говорят, что объем выпуска продукции за последнее десятилетие удалось нарастить за счет автоматизации производства, установки новых линий розлива и повышения производительности труда. Этому в значительной мере поспособствовало «возвращение винной монополии» государству: в 2013 году 100% акций предприятия перешло к АО «Связьинвестнефтехим», собственником которого является правительство Татарстана.

По данным «Спарк-Интерфакс», АО «Татспиртпром» завершило 2018 год с чистой прибылью в 282,6 млн рублей, выручка от продажи по итогам года составила почти 9,9 млрд. Предприятие обладает 48 лицензиями, 277 сертификатами и декларациями на выпуск и экспорт своей продукции, является владельцем 169 товарных знаков.

На предприятии говорят, что объем выпуска продукции за последнее десятилетие удалось нарастить за счет автоматизации производства, установки новых линий розлива и повышения производительности труда. Фото Максима Платонова

«Экспорт» в Россию

Удачный «заход» через туристов, говорят в «Татспиртпроме», способствовал развитию интереса к продукции «Татспиртпрома» за пределами республики и выхода на новый уровень продаж. Сейчас предприятие отгружает за пределы Татарстана около 70% своей продукции, тогда как 10 лет назад в другие регионы уходило лишь два процента.

По данным сайта госзакупок, предприятие регулярно участвует в госпоставках. В 2017 году продукцию «Татспиртпрома» закупал «Росспиртпром», в 2018-м — осуществило поставки для АО «Башспирт» — на сумму, превышающую 44 млн рублей.