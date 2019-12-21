«Нам хочется жить именно в Казани, а не в Амстердаме, Берлине или Лондоне»

Энже Дусаева об исследованиях уникальности и самобытности столицы Татарстана

В чем городская идентичность Казани? Какова логика ее исторического развития? Какие культурные коды есть у столицы Татарстана? Об этом, а также о промежуточных результатах разработки концепции устойчивого развития исторического поселения Казань, в интервью «Реальному времени» рассказала историк и культуролог Энже Дусаева.

«Не всегда важно, кто управляет Казанью. Она неизменно равно расставляет свои акценты и вносит коррективы»



— Энже, скажите, зачем исследовать городскую идентичность?

— На мой взгляд, для того, чтобы понимать самих себя и других, выявлять привлекательность того или иного города для жителей, для выстраивания концепции устойчивого развития, для экономики в том числе. Хочется, чтобы города сохраняли свои человеческие ресурсы и были привлекательны как для местных, так и для приезжих, чтобы люди хотели жить в них долго и счастливо.

— А что это вообще такое — городская идентичность?

— Давайте рассмотрим на нашем с вами примере. Мы с вами представляем собой набор разных идентичностей. Мы одновременно являемся сотрудниками разных корпораций, офисов, преподавателями университета или журналистами, друзьями, представителями разных национальностей, и этот список можно продолжать до бесконечности.

Социологи выявили, что, несмотря на наши разные идентичности, мы можем говорить именно о городской идентичности. Например — житель Казани, Саратова, Екатеринбурга. Я, например, ощущаю себя казанцем, хотя было время, когда я довольно долго находилась за пределами Казани. В этом и состоит городская идентичность, это мы и исследуем нашей рабочей группой, пытаясь понять, кто такие казанцы и что их отличает от жителей других городов.

— Вы и ваши коллеги, как я понимаю, работают над концепцией устойчивого развития исторического поселения Казань. Как начиналась эта работа и каковы последние результаты ваших исследований?

— Идея разработки концепции принадлежит президенту РТ Рустаму Минниханову, благодаря ей и появилась соответствующая рабочая группа. Возглавляет проект мэр Казани Ильсур Метшин, проектной группой руководит действующий проектирующий архитектор Олег Маклаков.

Фото Олега Тихонова

Идея разработки концепции принадлежит президенту РТ Рустаму Минниханову, благодаря ей и появилась соответствующая рабочая группа. Возглавляет проект мэр Казани Ильсур Метшин, проектной группой руководит действующий проектирующий архитектор Олег Маклаков (на фото)

Нас объединяет поиск ответов на следующие вопросы: как сделать Казань еще более привлекательной? По каким правилам застраивать центр города, не вредя ему? Как можно балансировать, учитывая все современные вызовы? Вы сами видите, что сегодня остро стоит вопрос глобализации. И многие города становятся очень похожи друг на друга. Кроме того, Россия еще до конца не интерпретировала, осознала советское наследие. Поэтому, с одной стороны, в России много похожих городов, построенных в советское время, а с другой, вестернизация, глобализация диктуют свои стандарты строительства, благоустройства. В современных мировых городах можно оказаться в пространстве, которое напоминает любой европейский город. Это такой общий тренд. В этом смысле исследование городской локальной идентичности становится очень важным. Я же подчеркиваю, что нам хочется быть и жить именно в Казани, а не в Амстердаме, Берлине, Лондоне, в городе с проявленной идентичностью, но идущей в ногу со временем.

Я являюсь членом рабочей группы социокультурных исследований, руководит которой Марья Леонтьева — социолог, координатор казанского отделения Центра прикладной урбанистики. Наша работа состояла в проведении социологических опросов, качественных интервью в фокус-группах. Я непосредственно занималась историко-культурным анализом, исследованием научно-исследовательской литературы, источников, проведением интервью с экспертами.

В результате мы пришли к выводу, что у Казани как у города есть своя логика развития. И в этом смысле не всегда оказывается важным, кто управляет этим городом. Казань неизменно равно расставляет свои акценты, вносит коррективы. Для нас было очень важным понять то, какое сочетание элементов дает городу максимальную устойчивость и возможности для дальнейшего развития.

В нашем блоке мы использовали методологию основателя Центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова. Он выявил трехслойную модель города. Каждый город уникален своим ландшафтом, деятельностью, которая сложилась на протяжении времени в условиях географической особенности территории, а также опытом, ценностями. То есть какая логика в итоге определяла стратегию поведения.

Фото Олега Тихонова

В нашем блоке мы использовали методологию основателя Центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова. Он выявил трехслойную модель города

«Казань до сих пор воспринимается как некоторое пограничье»

— Какие же культурные коды есть у Казани?

— В процессе историко-культурного анализа мы выявили следующие культурные коды или опыты. Казань — это пограничье. Казань была северным форпостом Волжской Булгарии. Она являлась физической границей. Это была своеобразная застава, контролировавшая и защищавшая территорию. Сегодня Казань — это отнюдь не окраинный Комсомольск-на-Амуре, однако опыт «пограничья» из физического пространства перешел в символическое. И город до сих пор воспринимается как некоторое пограничье. Это тренд, который Казань успешно использует. Например, это граница Востока и Запада, граница православия и ислама.

Еще один важный культурный код-опыт нашего города — это быть центром. Казань была и продолжает быть мусульманским, а также православным центром. Возвращение иконы Казанской Божией матери — это своеобразная актуализация данного культурного кода. Казань также являлась промышленным, торговым, просветительским центром. Также этот код-опыт реализован в идее Казани как спортивной столицы.

Помимо центра Казань умеет быть столицей. Центр — это умение аккумулировать и грамотно распределять ресурсы, а столица, помимо этого, способна производить новые смыслы и продукты и транслировать их. Казань таковой и является. Не случайно то, что она была столицей Казанского ханства.

Фото Максима Платонова

Еще один важный культурный код-опыт нашего города — это быть центром. Казань была и продолжает быть мусульманским, а также православным центром

Важный опыт Казани — быть опорой. И впервые он проявляется в связи с обретением чудотворной иконы Казанской Божией матери и ее участия в ополчении Минина и Пожарского в 1612 году. Следующей пиковой точкой являются годы Великой Отечественной войны, когда в Казань эвакуируются заводы, Академия наук. Когда это необходимо, Казань мобилизуется. Код-опыт опоры имеет второе важное содержание — быть новатором и выступать своеобразным полигоном для испытаний. Казань была и продолжает быть в авангарде электронного правительства, темы самозанятых.

То есть мы придумываем какие-то вещи для федеральной повестки и сами же на себе их тестируем. Это продолжение кода опоры. В данном случае мы не атланты, это скорее про обоюдовыгодное сотрудничество. То есть мы сами же придумываем большие реформы и сами же получаем бонусы от их реализации. Мы умеем транслировать наши умения, компетенции. Казань может стать успешным примером федерализма, когда развивается регион, когда он что-то пробует и одновременно является опорой.

Следующий этап нашей работы — исследовать, как сложившаяся модель резонирует в наборе идентичностей жителя Казани.

Если же говорить о результатах работы всей команды, то промежуточные результаты следующие. Во-первых, были определены разные зоны исторического поселения (ИП) и разрабатывается уточнение регламентов для них. Во-вторых, проанализированы все документы, которые регламентируют отношения с территорией ИП в правовом поле, и сформированы рекомендации по дополнению нормативно-правовых актов. В-третьих, предлагаются уточнения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) относительно объемно-планировочного регламента. В-четвертых, проведено историко-генетическое исследование визуального своеобразия разных частей ИП. В-пятых, сформирован подход, позволяющий рекомендовать функции участка в ПЗЗ на основании историко-культурного кода. В-шестых, было проанализировано историко-культурное развитие города и предложен набор ключевых опытов и ценностей территории.

В рамках социокультурного блока было проведено также ментальное картирование. Жителям города было предложено покрасить не весь город, а только исторический центр по зонам, которые их вдохновляют, требуют внимания властей и опасны. В итоге оказалось, что целостная среда воспринимается горожанами как зона комфорта, где же есть нарушения в физической среде, либо на территории утрачены культурные коды, жители воспринимают как зоны, требующие благоустройства или опасные.

Фото Максима Платонова

Оказалось, что целостная среда воспринимается горожанами как зона комфорта, где же есть нарушения в физической среде, либо на территории утрачены культурные коды, жители воспринимают как зоны, требующие благоустройства или опасные

— А что значит «нарушения в физической среде»?

— Физическая утрата зданий, строений или ландшафта. В качестве примера приведу пляж «Локомотив», который в советское время активно действовал. Там были вышки, лодочные станции и т. п. Он активно использовался горожанами, а сейчас это не очень благоустроенная территория. Часть физической среды действительно утрачена или пришла в запустение. Любопытно, что горожане закрашивали пляж «Локомотив» всеми тремя цветами: зеленым — вдохновляющее место, желтым — требующее благоустройства и красным — как опасное место. Наша группа одной из задач видит возвращение Волги Казани и горожанам.

«Сегодня в Суконной слободе находится IT-парк. Это тоже производство, только XXI века»

— В своих исследованиях вы отмечаете, что Казань и вообще Татарстан стали частью России, или же сохраняется некоторая отдельность? И не воспринимается ли Казань как некая отдаленная от центра периферия?

— Как ни странно, несмотря на географическое положение Казани и Татарстана, этот вопрос продолжает интересовать людей. Он, наверное, связан с тем, что Казань необычная. Наша яркая самобытность сразу проявляется.

Если посмотреть на карту, то Казань находится в самом центре России. Ваш вопрос скорее спровоцирован кодом-опытом «пограничье». История о том, как Казань была границей, закончилась с момента ее включения в состав российского государства. Если мы посмотрим на XVII век, то это время осмысления произошедших событий. Постепенно Казань становится центром православия в Поволжье, несмотря на наличие другой религии. Современная Казань — часть России со своей яркой самобытностью, со своей логикой развития. Казань как птица феникс, которая возрождается, сохраняя свою самость.

Это мы также видим на примере кварталов, в которых даже нет уже физической среды, но код сохраняется. Например, Суконная слобода, мануфактура суконщиков была основана еще Петром I. Это было местом бунта, промышленным центром. Сегодня в этой слободе находится IT-парк, это не производство в традиционном смысле этого слова, но это производство XXI века, потому что здесь производят идеи. И в этом смысле наблюдается преемственность.

Казань воспринимает себя как часть единого организма, осознавая при этом свою способность предлагать и реализовывать интересные идеи, проекты.

Фото Максима Платонова

Сегодня в Суконной слободе находится IT-парк, это не производство в традиционном смысле этого слова, но это производство XXI века, потому что здесь производят идеи. И в этом смысле наблюдается преемственность

— Скажите, а какие новые идеи Казань предлагала в прошлом?

— Этот вопрос ставит меня в некоторое замешательство, поскольку идей и открытий было много. Связано это с тем, что просветительский культурный код-опыт важен для Казани. Университет создает базу, и здесь можно вспомнить открытия Лобачевского, казанскую химическую школу, медицину — Вишневского, Бехтерева и др.

В то же время в Казани с XIX века работает связка университета и промышленности. Известное даже за пределами Российской империи мыло («зайчики», названные так по имени профессора химии Александра Зайцева) было своеобразным казанским брендом. В Казани был открыт первый в СССР кетгутный завод, где делали нити для хирургии и струны из кишок скотины. В Казани был изобретен видеомагнитофон, правда, внедрен в производство он в США. Булат Галеев исследовал и создал светомузыку. Султан-Галиев создает «исламский марксизм», позже получивший распространение в Египте, Алжире, Ливии. Идеи национального государства Садри Максуди и Юсуфа Акчуры реализованы в Турции. И этот перечень отнюдь не полон, этой теме можно было посвятить отдельную статью и даже исследование.

— Что отличает, на ваш взгляд, Казань от остальных городов в России и в мире?

— Яркий образ, на который обращают внимание не только архитекторы, художники, но и обычные люди. Когда вы приезжаете в Казань, то понимаете, что наш ландшафт представляет собой своеобразную кардиограмму. Это такие взлеты и падения, холм и низина, минареты и колокольни. У нас не Киев, не Рим на холмах, но любой житель Казани может сказать, что первая, вторая, третья гора известны всем. И ритм казанский такой же, как у кардиограммы, что в итоге дает уникальное сочетание природного и архитектурного ландшафтов.

Сравнением Казани с другими городами мы специально не занимались. Однако сочетание двух культур, религий, а также двуязычие создают яркий образ города. Особенно обращаешь на это внимание, выезжая за пределы Казани, когда желание найти колокольни с минаретами, услышать многоязычие становится явно выраженным. Кажется, мы в Казани уже привыкли к этому. В публичном пространстве возможно сочетание самого разного, и в Казани привыкли и принимают «другого». В Казани есть интерес и к советскому наследию. Мне кажется, что у нас своеобразный микс православия, ислама и советского наследия, а также города XXI века с современными постройками. Эдакий казанский постмодернизм. А еще Казань очень молодой город — студенческий, что придает ему особое очарование и динамизм.



Матвей Антропов﻿