В новый казанский зоопарк «Река Замбези» переехали сурикаты

Фото: @kazanzoo1806

Казанский зооботсад сообщил о переезде еще одних обитателей в новую часть зоопарка. Новые вольеры осваивают сурикаты.

Судя по представленным фото и видео, сурикаты расположились в просторном крытом вольере с песком и осваивают новые территории.

«Новый дом, новые правила. На страже порядка. Наши милые и забавные сурикаты наконец-то переехали в новый зоопарк «Река Замбези». Просторная территория, уютный интерьер, мягкий песок — и сурикаты осваивают новый дом. И чем бы дружная стайка ни занималась, всегда на страже стоит часовой, вытянув тело ровной стрункой и пристально всматриваясь вдаль. Кажется, большое пространство придало нашим малышам больше храбрости и уверенности в завтрашнем дне», — подписали в «Инстаграме» казанского зооботанического сада.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в новый зоопарк привезли семь египетских цапель — трех самцов и четырех самок. Птицам предстоит жить в одном вольере с бегемотихой по кличке Захария. Как утверждают специалисты, в дикой природе бегемоты спокойно уживаются с цаплями и даже дружат.