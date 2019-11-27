В новый зоопарк в Казани заселились страусы Вася и Маша

Сегодня в новую часть Казанского зооботсада «Река Замбези» перевезли пару страусов. Птицы Вася и Маша уже осваивают новые теплые вольеры.

Сообщается, что четырехлетние птицы завезены в Казань из Йошкар-Олы. Пару они составили недавно, в этом году у них была первая кладка яиц, однако птенцы так и не вылупились — яйца снесли поздно, когда температурные условия уже не подходили для высиживания.

Пока страусы находятся на карантине. Когда они привыкнут к новым условиям, им разрешат гулять на улице. Летом страусы будут свободно передвигаться по вольеру, в котором будут соседствовать с зебрами, антилопами и жирафами, сообщают в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее в новый зоопарк переехали гамадрилы и антилопы дик-дик, сурикаты, египетские цапли, бегемотиха и другие обитатели. Открыть зоопарк планируют накануне Нового года.