В новый зоопарк «Река Замбези» переехали гамадрилы и антилопы дик-дик

В новую часть Казанского зооботсада «Река Замбези» продолжают переезжать африканские животные. Накануне в вольерах разместили 18 гамадрилов и пару дик-диков.

Для животных подготовили специальные условия. Например, для приматов подготовили специальные отапливаемые вольеры с температурой +25 градусов. Для того, чтобы адаптация прошла быстрее, сотрудники зооботсада приучают животных к расписанию — дуют в свисток, когда наступает время приема пищи и прогулки. Помимо этого, животные перешли на осенне-зимний рацион питания.

В новое жилище переехали самка и самец дик-диков. Они являются одними из самых маленьких антилоп в мире. Их вольер максимально приближен к естественным условиям обитания. По периметру разбросаны камни и листья, которые животные не только едят, но и используют в качестве укрытия, когда боятся. Летом дик-дики переедут в уличные вольеры, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее казанский зооботсад сообщил о переезде еще одних обитателей в новую часть зоопарка — сурикатов.