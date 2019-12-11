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В Казани обвиняемая в афере судья не пришла на свой суд

09:50, 11.12.2019
В Казани обвиняемая в афере судья не пришла на свой суд
Фото: "Реальное время"

Не смог начать рассмотрения уголовного дела судьи Марины Фирсовой сегодня Московский райсуд Казани. Обвиняемая в мошенничестве с использованием служебного положения не явилась на первое заседание, передает журналист «Реального времени».

Супруг обвиняемой Ринат Закиров объяснил неявку состоянием ее здоровья: «Она проходит курс реабилитации на дневном стационаре медицинского центра «Иннополиса».

Гособвинителем по коррупционному делу Фемиды назначен представитель прокуратуры Татарстана Наиль Уразбаев, сын экс-прокурора Казани.

Еще при назначении первого заседания председательствующий по делу судья Сергей Якунин постановил рассматривать дело в закрытом режиме.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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