В Казани обвиняемая в афере судья не пришла на свой суд

Фото: "Реальное время"

Не смог начать рассмотрения уголовного дела судьи Марины Фирсовой сегодня Московский райсуд Казани. Обвиняемая в мошенничестве с использованием служебного положения не явилась на первое заседание, передает журналист «Реального времени».



Супруг обвиняемой Ринат Закиров объяснил неявку состоянием ее здоровья: «Она проходит курс реабилитации на дневном стационаре медицинского центра «Иннополиса».

Гособвинителем по коррупционному делу Фемиды назначен представитель прокуратуры Татарстана Наиль Уразбаев, сын экс-прокурора Казани.

Еще при назначении первого заседания председательствующий по делу судья Сергей Якунин постановил рассматривать дело в закрытом режиме.