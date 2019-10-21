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Обвиняемая казанская судья Фирсова записала видеообращение к Путину

15:23, 21.10.2019 13
Обвиняемая казанская судья Фирсова записала видеообращение к Путину

Сегодня на хостинге YouTube появилась видеозапись обращения к президенту РФ от судьи из Казани Марины Фирсовой, обвиняемой в мошенничестве. Она просит «пресечь произвол республиканских следователей и не допустить ее незаконного привлечения к уголовной ответственности на основании заведомо ложных показаний».

Запись длится 8 минут и сопровождается неоднократными оценками действий экс-адвоката Юлии Халиковой, а также представителей Следкома и органов судейского сообщества.

В частности, автор видео раскрывает фабулу обвинения по своему делу — якобы «10 мая 2017 года, с 12.30 до 15 часов, адвокат Халикова на улице передала мне 50 тыс. рублей... за положительное решение по делу, находящемуся в производстве другого судьи Ново-Савиновского суда города Казани». Единственным доказательством следствие, по мнению Фирсовой, считает «запись телефонных переговоров на бытовые темы».

— Наши с Халиковой разговоры носили бытовой характер, мы дружили семьями, следователи скомпоновали данные переговоры и преподнесли наши разговоры так, чтобы возникло ощущение коррупционной составляющей, — продолжает рассказ обвиняемая. — Я заявляю, что в тот день, на который указывает Халикова, я здание суда до окончания рабочего времени не покидала и о преступных намерениях адвоката Халиковой ничего не знала. Более того, у следствия имеется запись разговоров Халиковой, где она вымогает деньги со своего доверителя Балашовой, пугая вынесением отрицательного решения судом по ее жалобе.

По мнению Фирсовой, факт мошенничества налицо именно в действиях адвоката, но Халикову «прикрывают», в том числе сотрудники ФСБ, потому что ее брат в прошлом был прокурором и судьей Верховного суда республики.

Также Марина Фирсова упрекает в необъективности органы судейского сообщества республики.

Напомним, уголовное дело в отношении Фирсовой возбуждалось по признакам посредничества во взятке 50 тысяч рублей, но окончательное обвинение судье предъявили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Вину Марина Фирсова не признает. Ее полномочия судьи временно приостановлены на период производства по уголовному делу. К слову, добро на привлечение Фирсовой к уголовной ответственности по ходатайству Александра Бастрыкина в свое время дали и региональная, и Высшая квалификационные коллегии судей.

Близкий к следствию источник «Реального времени» назвал видеозапись «агонией», уверяя, что оценка доводам защиты уже дана на вышестоящем уровне.

В Совете судей республики и Квалифколлегии судей Татарстана воззвание к президенту оставили без комментариев. Напомним, 23 октября ККС РТ рассмотрит новую жалобу Фирсовой — она просит отменить решение о даче согласия на ее уголовное преследование в связи с новыми обстоятельствами.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    А этот источник знает что материалы могут оцениваться только судом?
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  • Анонимно 21 окт
    Значит надо разбираться и проверить ее доводы.
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  • Анонимно 21 окт
    Следствие уже один раз ошиблось. А ведь она права.
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  • Анонимно 21 окт
    Переживает видимо после приговора Зиганшиной, понимает чем ее история может закончится


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  • Анонимно 21 окт
    Надо разорвать этот порочный круг ФСБ - СК - Суд
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  • Анонимно 21 окт
    " Марина Фирсова упрекает в необъективности органы судейского сообщества республики" . Почувствуйте себя на месте простых смертных.
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  • Анонимно 21 окт
    Дело политизировано
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  • Анонимно 21 окт
    очень симптоматично, что судья не верит в правосудие. Что же остальным-то делать?
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    Анонимно 21 окт
    Задуматься, пора обществу задуматься, защитить нас некому. Почему все миллиардеры в англии судятся ? И главное доверяют их суду, хотя он годами длиться.
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  • Анонимно 21 окт
    Виновность невинных людей сейчас ей и аукается
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  • Анонимно 22 окт
    так должно было быть с ней, и по моему делу приняла нужное решение, которое потом верховный суд отменил
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  • Анонимно 22 окт
    Профессиональные кадры разогнаны. .. Результат догнал и, ... судебные органы. А на кого теперь президент должен положиться?
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  • Анонимно 22 окт
    50 тысяч рублей..!!! это абсурд полнейший за такие бабки ни один даже не уважающий себя судья не будет связываться.. видимо здесь что то явно другое...
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