Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты 5-го курса КИИКСа, призванные в армию в 1941 году

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Осенью 1940 года Казанский институт инженеров коммунального строительства (КИИКС) праздновал 10-летний юбилей.

Были здесь студенты, которые прерывали учебу, чтобы воевать на советско-финской войне в составе лыжных батальонов (два из которых были сформированы в ТАССР). Но в стены родного института они вернулись ненадолго.

За 10 дней до начала войны в институте был объявлен прием студентов на 1941—1942 учебный год. Защищались дипломные проекты. Вышли в свет «Известия института» — научный труд, посвященный актуальным проблемам теории и практики в области строительства и архитектуры. Несколько работ были посвящены оборонной тематике — например, использование метрополитена как противовоздушного и противогазового убежища.

Группа дипломников КИИКСа 1941 года. Фото из архивов Музея истории КГАСУ

Большинство студентов и сотрудников института были мобилизованы в ряды Вооруженных сил, многие — сразу на фронт. На фронте и в тылу были очень востребованы именно специалисты-строители: они проектировали и строили оборонительные сооружения, пути сообщения, средства маскировки. Выпускники инженерного вуза и недоучившиеся студенты привлекались к работе в штабах (ценилось умение оформлять боевые документы, проводить топографические работы). Старшекурсники КИИКСа, не призванные на фронт, продолжили образование в профильных вузах страны.



Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Выпускник 1940 года Фуат Булатов, который работал на дорожном строительстве в Крыму, попал на фронте в плен — в тот же легион «Идель-Урал», что и Муса Джалиль. Вместе с ним вел подрывную работу внутри легиона в составе подпольной группы Джалиля. Булатов разделил судьбу Мусы Джалиля: его казнили в тюрьме Плётцензее 25 августа 1944 года.



В то время татарский язык в институте преподавал Адель Кутуй: он ушел на фронт и умер в польском госпитале от острой пневмонии через несколько недель после Победы. Заместитель директора института Ф. Хакимов призван был на фронт в начале войны, прошел все четыре страшных года и был демобилизован в запас только в 1946 году. Он был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалями.

С августа 1941 по 1945 гг. воевал на фронте выпускник 1935 г., секретарь партбюро института Е.Ф. Камышев, который принимал участие в боях против немецко-фашистских захватчиков в качестве инструктора политотдела дивизии. Дошел до Дрездена, участвовал в боях за освобождение от гитлеровцев Чехословакии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалями. В декабре 1945 г. он был демобилизован и в 1946 году вернулся в родной институт. р Юсупов Р.С., окончивший институт в 1937 году. 28 месяцев находился он на Ораниенбаумской «малой земле» под двойной блокадой вражеских войск. За мужество и отвагу был награжден орденом Отечественной войны II степени.



Людмила Губаева