Бастрыкин распорядился сократить штат татарстанского управления Следкома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать в центральный аппарат два уголовных дела из Татарстана. В связи с этим штат следственного управления СКР по РТ будет сокращен на несколько единиц.

«На время служебных проверок ряд следователей, криминалистов и руководителей различного уровня будут отстранены от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы Следкома.

Причиной послужили две семьи из Татарстана, прибывшие на личный прием к председателю СКР.

Первая семья из Казани пожаловалась на расследование дела о пожаре в их доме. В огне погибла сестра заявительницы. Семья считает, что это был поджог и просила следователей проверить на причастность одного из знакомых. Однако в республиканском управлении СКР была дана «надлежащая оценка версии о поджоге дома».

Также многодетная семья Мухаметзановых пожаловалась Бастрыкину на «некачественное расследование» гибели их 16-летней дочери. По их словам, ночью они привезли девочку в больницу, но врач убедил родителей привезти ребенка утром. Девушке стало плохо, скорая помощь отправила ее на госпитализацию, но спасти ребенка не удалось.

Родители также не согласны с выводами судебно-медицинской экспертизы. Отдельно отмечается, что экспертиза проводилась в Татарстане, что противоречит указанию главы СКР.