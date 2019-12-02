Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сцена из балета «Шурале», 1945 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 106-я

Фото: из фондов Государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля

В военные годы ни на минуту не останавливалась культурная жизнь в Татарии. Работали театры, музыканты давали концерты, в музеях создавали передвижные экспозиции — люди хотели искусства даже во время войны. Были и специфические для военного времени явления в искусстве: например, создавались фронтовые бригады культработников, которые выезжали на передовую и давали там концерты.

В 1941—1945 годы в республике было сформировано 18 творческих концертных бригад. В них вошли артисты оперного театра, филармонии, ансамбля песни и танца, драматических театров Казани. В бригадах были чтецы, вокалисты, танцоры, музыканты. Татарстанские бригады дали более 2 000 концертов на 11 фронтах Великой Отечественной. Они выступали в военных гарнизонах, госпиталях, мобилизационных пунктах.

Только в июле 1941 года было дано 157 концертов и 8 спектаклей. На фронт выезжали и примы казанских театров: Гульсум Болгарская, Галия Кайбицкая, Фатима Ильская, Халил Абжалилов и многие другие.



Сцена из постановки Качаловского театра, 1942 год.

В Качаловском театре спектакли играли не только вечером, но и днем — для солдат, уходящих на фронт. Артисты выступали перед маршевым эшелоном, встречали прибывающий санитарный поезд, обслуживали госпитали. Артистка Мария Преображенская, у которой война отняла сына, все свое личное время проводила в палатах у постелей раненых, заслужив ласковое прозвище «солдатская мать».

Качаловцы в 1942 году. Фото: из фондов КАРБДТ им. Качалова

Большую выездную деятельность развернул филиал Татарского государственного академического театра — ныне театр им. Карима Тинчурина. Артисты выступали в колхозах и совхозах, только в период весеннего сева 1943 года спектакли и концерты, показанные в колхозах Буинского района, посмотрели более 17 тысяч зрителей. 20 апреля 1944 года коллективу театра было присвоено название «Республиканский передвижной театр».



Театр оперы и балета тоже не останавливался ни на один сезон. Здесь ставили оперу Назиба Жиганова «Алтынчеч» на либретто Мусы Джалиля, а 3 июля 1941 года состоялась генеральная репетиция первого татарского балета «Шурале» на музыку Фарита Яруллина. Премьеру пришлось отложить до 1945 года, а сам Яруллин погиб на фронте в 1943 году.

Сцена из оперы «Алтынчеч», 1941 год. Источник фото: tatfrontu.ru

Музейная деятельность была в Казани очень активной. Во-первых, в годы войны в столицу ТАССР вывезли архивы и музейные ценности из Москвы и Ленинграда, эвакуировали не только людей, но и культурные реликвии. Центральный музей ТАССР в июле 1941 года сильно обезлюдел: на фронт ушли его ведущие работники, в том числе и директор Григорий Вахламов. Он погиб на фронте в 1942 году.

Григорий Вахламов, 1941 год. Источник фото: tatfrontu.tu

Летом 1941 в главном татарстанском музее осталось только 11 сотрудников из 64. Часть помещений музея была отдана госпиталю, часть — школе, часть — Художественному училищу. А еще здесь разместилось Управление Аэрофлота СССР, тоже эвакуированное в Казань.



В госпиталях музей организовывал лекции и выступления казанских и эвакуированных писателей, ученых. Вместе с сотрудниками музея выступали Лев Ошанин, Виктор Ардов, Елена Верейская, Адель Кутуй, ученые Николай Мордовченко, Лев Плоткин и другие.



В годы войны Центральный музей организовал около 30 передвижных выставок. Музей Горького в 1941—1942 годах создал 15 выставок, обслужил 62 колхоза, провел 156 лекций и выступлений в госпиталях. Большое место в выставках занимала агитационная работа, необходимая в годы войны.



Людмила Губаева