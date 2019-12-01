Автонеделя: утильсбор увеличит стоимость машин, ретрокарам дадут особый ПТС, а в Vesta заменят «автомат»

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Утильсбор повысит стоимость машин еще на 2—4%, а новая порция платных парковок в Казани задерживается

В понедельник «Коммерсант» сообщил об известной ему планируемой индексации утилизационного сбора на автомобили и прицепы. В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, с 1 января 2020 года сбор, который взимается при таможенном оформлении, вырастет в случае с легковыми автомобилями в среднем более чем в два раза — на 110,7%.

Меньше всего повысится утильсбор на автомобили с двигателями объемом менее 1 литра («всего» на 46%), а больше всего — на машины с объемом двигателя более 3,5 литра — сразу на 145%. Рост поступлений в бюджет благодаря увеличению сбора оценивается в 150 млрд рублей в 2020 году. А вот в оценках того, как это повлияет на стоимость иностранных автомобилей, эксперты расходятся.

К примеру, Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю», в комментарии «Реальному времени» предположил, что увеличение ставки приведет к росту стоимости машин в среднем на 2%.

Руслан Абдулнасыров, владелец компании «Автосеть.РФ» и руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана», оценивает рост стоимости автомобилей в 2—4%, то есть около 40 тысяч рублей в случае с машиной стоимостью в миллион рублей. Этот рост, по мнению Абдулнасырова, придется «отыгрывать» снижением стоимости самого автомобиля.



Примерно такого же мнения придерживается и Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам». Он называет рост сбора защитной мерой от импорта на фоне выполнения обязательств по снижению импортных пошлин. «Российским автопроизводителям, а также российским сборочным заводам зарубежных брендов, которые заключили инвестконтракты с правительством по повышению уровня локализации производства, повышение утилизационного сбора должно компенсироваться дополнительными субсидиями. Доля полностью импортных автомобилей, не собираемых в РФ, составляет около 15%. Остальное все собирается здесь. Кроме того, доля утильсбора в стоимости автомобилей составляет около 1,5—2%. Удвоение сбора может повысить стоимость импортных машин примерно на такую же величину», — говорит Калачев.

В татарстанской столице тем временем локальные изменения: на неделе стало известно, что очередная «порция» платных парковок заработает в Казани не с 1-го, а с 9-го декабря. Речь идет примерно о 900 новых платных парковочных местах в квартале, ограниченном улицами Вишневского, Ершова, Абжалилова и Достоевского, а также в Старо-Татарской слободе. Сами парковки начали работу еще 1 ноября, однако изначально сообщалось, что они перейдут из тестового (а значит, и бесплатного) режима в рабочий с 1 декабря.

Очередная «порция» платных парковок заработает в Казани не с 1-го, а с 9 декабря

26 ноября, однако, пресс-центр мэрии Казани сообщил, что в автоматический режим парковки перейдут 9 декабря — стоимость каждого часа составит от 30 до 50 рублей. Стало быть, у жителей этих районов и горожан, которые там работают, есть еще неделя на то, чтобы парковаться бесплатно.

Особый паспорт на «автоклассику» и предложение платить не «по лошадям»

Еще из новостей, связанных с законами: в марте 2020 года в России может появиться особый вид ПТС — паспорт классического транспортного средства. 27 ноября появилась информация, что Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей, он вступит в силу с 1 марта. Как рассказал в интервью РБК председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паниковский, ГОСТ будет предусматривать большое количество критериев для определения того, является ли машина «классической» — например, это может касаться транспорта 1940-х или 1950-х годов, на который в момент производства действовали технические требования, отличные от нынешних. Если эксперты отнесут проверяемый автомобиль к «классике», на него могут начать распространяться особые правила по прохождению техосмотра, а также требования по въезду в города в зависимости от экологического класса. Пока, правда, об особых привилегиях речи не идет — принят был лишь ГОСТ.

У другой инициативы, связанной с законодательным регулированием автоотрасли, пока нет (а может быть, и не появится) статуса законопроекта и тем более закона. Речь идет об инициативе, о которой в середине недели сообщил журнал «За рулем». Издание обратило внимание на предложение, которое появилось на сайте «Российской общественной инициативы» — его автор предлагает изменить российскую систему начисления транспортного налога на, по его мнению, более справедливую.

Нынешняя система предполагает начисление налога в зависимости от мощности двигателя машины: например, при мощности до 100 л. с. включительно за каждую «лошадь» автовладелец платит по 12 рублей, от 101 до 125 л. с. — уже по 25 рублей. Таким образом, за машину мощностью в 125 л. с. придется «выложить» 3 125 рублей транспортного налога, а за почти такую же машину с двигателем в 126 «лошадей» — уже 4 410 (по 35 рублей за лошадиную силу). Автор инициативы считает такую градацию машин несправедливой: за два автомобиля с одинаковой мощностью, но разным весом, придется платить одинаковый налог, хотя более тяжелая машина больше вредит дорогам. Он предлагает рассчитывать налог по максимально разрешенной массе автомобиля.

Автор инициативы предлагает рассчитывать налог по максимально разрешенной массе автомобиля. Фото drivenn.ru

Отметим, что «Российская общественная инициатива» — это интернет-ресурс, на котором граждане России, авторизованные через систему ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), могут выдвигать инициативы или голосовать за них. При достижении 100 тысяч голосов эти инициативы должны быть рассмотрены экспертными группами, которые могут рекомендовать их для рассмотрения Госдумой, так что шанс на превращение этой идеи в реальный законопроект есть. К концу недели, впрочем, за эту инициативу проголосовали всего 733 человека, еще 107 высказались против.

Skoda поедет на электричестве, а Vesta получит «вариатор»

Что касается новинок автопрома, то АвтоВАЗ в начале недели объявил о старте российских продаж обновленной модели Lada Vesta, второй по продажам в России после «Гранты». Из примечательных нововведений: у модели появилась бесступенчатая трансмиссия — «вариатор» от японской компании Jatco, ранее такая коробка передач устанавливалась на XRay Cross (сертификацию обновленная «Веста» прошла в сентябре). Помимо этого, в обновленной модели должен появиться двигатель Renault H4M (также известный как Nissan HR16) мощностью 113 л. с. Ранее «Весты» производились с собственным двигателем АвтоВАЗа мощностью 106 «лошадей». Стоимость обновленной Lada Vesta составит от 737 тысяч рублей. Отметим, что Lada Vesta с нынешним «автоматом» с производства будет снята.

Пока АвтоВАЗ экспериментирует с коробками передач, чешский бренд Skoda начал производство первого в своей истории серийного электрокара — небольшого хэтчбека Citigo iV. Сама модель Citigo — выпускаемый под другим именем с небольшими изменениями Volkswagen up!. Машина с электрическим двигателем мощностью 83 л. с. будет собираться на заводе Volkswagen в Братиславе: немецкий и чешский производители входят в одну группу компаний.

Чешский бренд Skoda начал производство первого в своей истории серийного электрокара — небольшого хэтчбека Citigo iV. Фото electrive.com

Максимальная скорость «электрошкоды» составит 130 км/ч, разгон до «сотни» обещают за 12,5 секунды. Чешский производитель заявляет, что маленький хэтчбек проедет на одном заряде 60-амперного аккумулятора на 36,8 кВтч целых 260 километров. Этого хватит, например, чтобы доехать от Казани до Набережных Челнов. Стоимость автомобиля в Германии, где использование электрокара пока видится более вероятным, чем на татарстанском участке М-7, по данным портала Autoplenum, составит 20 950 евро (1,47 млн рублей).