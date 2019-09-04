Как ульяновцы обошли москвичей в битве за новые парковки в Казани

Сеть муниципальных парковок в городе расширится еще на 900 машино-мест

Как стало известно «Реальному времени», сеть муниципальных парковок Казани начала новый этап экспансии. 900 новых платных машино-мест появятся к западу от улицы Вишневского и в Старо-Татарской слободе. Интересен и еще один нюанс: впервые с 2014 года в тендере на поставку паркоматов победили не москвичи из НТЦ «Измеритель», а компания из соседнего Ульяновска. С учетом новых парковок, всего на 124 участках городских дорог Казани будет организовано 4 313 машино-мест — то есть сеть вырастет более чем на 20%. Цена вопроса — около 9 млн рублей.

Парковки начали экспансию

Сеть муниципальных парковок в Казани расширяется: мэрия сообщила, что в ноябре появится еще 900 новых парковочных мест. С учетом новых парковок, всего на 124 участках городских дорог Казани будет организовано 4 313 машино-мест — то есть сеть вырастет более чем на 20%.

Расширение муниципального парковочного пространства запланировано в Старо-Татарской слободе и на территории, ограниченной улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова.

В Старо-Татарской слободе паркоматы установят на улицах Сайдашева, Сары Садыковой, Ахтямова, Яхина, Марджани и Каюма Насыри. В зоне около улицы Вишневского парковки охватят практически все улицы внутри означенной территории: Абжалилова, Шмидта, Зинина, Академическую, Товарищескую и Ершова. Если взглянуть на нынешнюю карту паркоматов, появление платных парковок в районе парка Горького выглядит настоящей экспансией на запад — хоть и не очень большой по площади.

Мэрия Казани сообщила, что в ноябре в городе появится еще 900 новых парковочных мест. Фото Романа Хасаева

Перечень участков улиц для установки паркоматов

Местоположение (зона установки паркоматов) Количество паркоматов ул. Абжалилова (нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Шмидта) 1 Ул. Абжалилова (нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Шмидта до пересечения с ул. Н. Ершова; нечетная сторона улицы, напротив дома №23 по ул. Абжалилова) Ул. Шмидта (обе стороны улицы от пересечения с ул. Абжалилова до пересечения с ул. Зинина) 1 Ул. Шмидта (четная сторона от пересечения с ул. Зинина до пересечения с ул. Вишневского) Ул. Товарищеская (четная сторона улицы от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул. Шмидта) Ул. Зинина (обе стороны улицы от пересечения с ул. Н. Ершова до пересечения с ул. Шмидта) 1 Ул. Зинина (четная сторона от пересечения с ул. Шмидта до пересечения с ул. Достоевского) Ул. Академическая (четная сторона улицы от пересечения с ул. Зинина до пересечения с ул. Вишневского, нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Зинина вдоль дома №4 по ул. Зинина) 1 Ул. Ш. Марджани (нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Ахтямова до дома №44 по ул. Ш. Марджани) 1 Ул. Ахтямова (нечетная сторона улицы от пересечения с ул. С. Садыковой до ул. Г. Тукая) Ул. С. Сайдашева (нечетная сторона от пересечения с ул. Г. Тукая до пересечения с ул. С. Садыковой) 1 Ул. С. Садыковой (четная сторона улицы от пересечения с ул. Ахтямова до пересечения с ул. С. Сайдашева) 1 Ул. С. Садыковой (нечетная сторона улицы от дома №63а по ул. С. Садыковой до пересечения с ул. Сайдашева) Ул. Ахтямова (нечетная сторона улицы, возле дома №19 по ул. Ахтямова, четная сторона улицы от пересечения с ул. С. Садыковой до дома №26а по ул. Ахтямова) Ул. Яхина (нечетная сторона улицы от пересечения с ул. Г. Исхаки до пересечения с ул. Московской; четная сторона улицы от пересечения с ул. Московской возле дома №2а по ул. Московской) 1 Ул. К. Насыри (обе стороны улицы от пересечения с ул. Татарстан до дома №2 по ул. К. Насыри) 1 Ул. Н. Ершова (территория перед Арским кладбищем) 1

Электронный аукцион на поставку паркоматов завершился 3 сентября, сообщили в мэрии. Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru

Как ульяновские производители паркоматов демпингом «подвинули» московских

Электронный аукцион на поставку паркоматов завершился 3 сентября, сообщили в мэрии. Судя по всему, речь идет об этом тендере на 7,5 млн рублей. Итоги по нему подвели еще в августе, однако на сайте госзакупок объявление сопровождает знак «приостановлено» — якобы по требованию контрольного органа. В техзадании речь идет об установке паркоматов на вышеназванных улицах.

Победителем тендера стала ульяновская фирма — ООО «Проф-ИТ Групп», которая предложила цену контракта в 6,18 млн рублей — снизив начальную цену более чем на миллион рублей.

Одним из конкурентов «Проф-ИТ Групп» стала малоизвестная московская компания ООО «Айти Элемент». Гораздо интереснее другой конкурент, оставшийся за бортом, — московское ООО НТЦ «Измеритель», которое входит в группу «Штрих». Данная компания считается одним из лидеров на рынке производителей кассовой техники, более того — НТЦ «Измеритель» до сих пор выигрывал все торги по установке казанских паркоматов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Измерителю» доставались тендеры на их поставку с 2014 года — то есть на протяжении всего периода существования платных парковок в татарстанской столице.

НТЦ «Измеритель» участвовал и в других проектах транспортной инфраструктуры в России: к примеру, компания занималась внедрением системы безналичного расчета в общественном транспорте Калининграда. Среди заказчиков «Измерителя» есть Московский метрополитен с контрактом на миллиард рублей за автоматы по продаже билетов. Паркоматами компания занималась еще и в Санкт-Петербурге — правда, у жителей культурной столицы возникали претензии к их работе.

Московское ООО НТЦ «Измеритель», которое входит в группу «Штрих», считается одним из лидеров на рынке производителей кассовой техники, более того — НТЦ «Измеритель» до сих пор выигрывал все торги по установке казанских паркоматов. Фото yandex.ru

Проигрыш НТЦ «Измеритель» в тендере вполне закономерен: компания предложила цену контракта в 6,78 млн рублей, то есть существенно выше, чем у других участников.

— Как мы можем комментировать? Это торги. Ну не выиграли в этом году, бывает, — не сильно расстроились в разговоре с «Реальным временем» представители «Штрих-М», головной компании НТЦ «Измеритель».

Для «Проф-ИТ Групп» работа с парковками, впрочем, не в новинку: компания занималась парковочными пространствами, к примеру, в Нижнем Новгороде. Кроме того, была подрядчиком в контракте на эксплуатацию паркоматов в Москве. Предстоящую работу в Казани в компании пока не прокомментировали.

Конкурс на установку соответствующих дорожных знаков также объявлен, сообщают в мэрии. Стоимость контракта на него составляет 2,4 млн рублей. Всего техзадание включает 239 стоек со знаками и информационными щитами — сюда входят не только знаки о платной парковке, но и ряд других необходимых элементов дорожной инфраструктуры.

Кроме того, по информации Госкомитета РТ по закупкам, конкурс на приобретение автомобилей для фиксации нарушений объявят в четвертом квартале 2019 года.

«Надо сначала навести жесткий порядок на парковках — чтобы халявщиков не было»

Новость о расширении сети муниципальных парковок в Старо-Татарскую слободу и район парка Горького не вызвала большого удивления среди автомобильных экспертов.

— После того, как они пошли в сторону Хади Такташа, в те края, я уже понимал, что у нас это потом раздуется до Дербышек в одну сторону и до Сухой реки — в другую. Ни одного клочка свободной земли просто так в пользу автомобилистов отдано не будет. За Кремлевскую дамбу уже перешли — есть парковка на Меридианной. Значит, будут расти и дальше. Все равно потихоньку весь город охватят, — считает региональный представитель Федерации автовладельцев России по Татарстану Рамиль Хайруллин.

При этом эксперт ФАР задается вопросом, почему в городе практически не борются с теми, кто занимает место на муниципальных парковках, но не платит за него? «Огромная масса машин просто стоит с заклеенными или снятыми номерами. Надо сначала навести жесткий порядок на существующих парковках, чтобы халявщиков не было. Бывает, что добросовестные водители и рады бы заплатить, а на парковке все места заняты автомобилями без номеров».



Председатель Татарстанского отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин считает, что город выбрал район улиц Вишневского, Шмидта, Ершова как одно из самых перспективных и прибыльных мест для организации платных парковок.

— Да, конечно, какие-то проблемы эти парковки решают. Но я изначально был против того, чтобы брали плату с автомобилистов за парковку. Мы и так платим транспортный налог, а еще за непонятные парковочные места. За бюджетные деньги — наши же с вами — положен асфальт, и мы же его оплачиваем, чтобы там машину поставить, — недоумевает Кулагин.

Собеседник издания считает, что путем увеличения числа платных парковок муниципальные власти хотят пересадить как можно больше горожан на общественный транспорт: «Цель — не пускать автомобили в центр города. Если пускать — только за деньги. Это чистой воды зарабатывание, пополнение бюджета».

В мэрии Казани «Реальному времени» пояснили, что выбор районов для паркоматов ничем не обусловлен и сеть муниципальных парковок будет развиваться во всех направлениях. На новых участках установят 10 паркоматов, стоимость услуги пока не сообщается.

