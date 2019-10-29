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Экономика

Взимать плату на новых парковках Казани начнут с 1 декабря

17:49, 29.10.2019 1
Взимать плату на новых парковках Казани начнут с 1 декабря
Фото: Инна Серова

Новые платные муниципальные парковки заработают на улицах Казани 1 ноября в тестовом — бесплатном — режиме, сообщает пресс-служба исполкома Казани. Как ранее писало «Реальное время», 900 новых платных машино-мест появятся к западу от улицы Вишневского и в Старо-Татарской слободе.

Соответствующие знаки на новых платных парковках уже установлены, но «денежки» на них — символ платной парковки — пока заклеены черной лентой. Работы по установке знаков были завершены в выходные, а места стоянки на проезжей части не размечены до сих пор.

Сегодня пресс-служба исполкома распространила информацию, что в течение месяца с момента ввода парковок в тестовом режиме на них можно будет парковаться бесплатно, а в штатный режим со всеми вытекающими последствиями парковки перейдут 1 декабря.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 окт
    Мы за дороги,на которых они платные парковки организовывают уже платим. Так и до дворовых дорог доберутся.
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