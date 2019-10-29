Взимать плату на новых парковках Казани начнут с 1 декабря

Фото: Инна Серова

Новые платные муниципальные парковки заработают на улицах Казани 1 ноября в тестовом — бесплатном — режиме, сообщает пресс-служба исполкома Казани. Как ранее писало «Реальное время», 900 новых платных машино-мест появятся к западу от улицы Вишневского и в Старо-Татарской слободе.

Соответствующие знаки на новых платных парковках уже установлены, но «денежки» на них — символ платной парковки — пока заклеены черной лентой. Работы по установке знаков были завершены в выходные, а места стоянки на проезжей части не размечены до сих пор.

Сегодня пресс-служба исполкома распространила информацию, что в течение месяца с момента ввода парковок в тестовом режиме на них можно будет парковаться бесплатно, а в штатный режим со всеми вытекающими последствиями парковки перейдут 1 декабря.