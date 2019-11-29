Фотомарафон «100-летие ТАССР»: учения в военкомате, Елабуга, 1940 год

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Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Вернемся к довоенному времени, чтобы понимать: в Красную Армию в 1941 году забирали не только крестьян и желторотых подростков, но и людей, уже имевших военный опыт. Были среди солдат и ветераны Первой мировой, и участники гражданской войны. Но были и призывники, которые проходили специальное обучение в отрядах ОСОАВИАХИМа при военкоматах.

В Елабуге новое здание военкомата построили в 1939 году. При военкоматах создавались отряды Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству — это общество было предшественником нашего ДОСААФа. Организация под таким названием просуществовала в СССР до 1948 года, ее отделения были в большинстве городов ТАССР.

Курсанты ОСОАВИАХИМа во дворе нового военкомата проходят занятия по первой медицинской помощи. Елабуга, 1940 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Эти отряды до 1940 года были созданы в виде кружков, куда входило и взрослое население (рабочие) и учащиеся. Но с 1940 года были созданы учебные подразделения, где проводились занятия среди рабочих, учащихся, преподавателей и т. д. Каждому выдавалось удостоверение. В Европе уже шла война, и советское правительство все-таки предпринимало определенные меры по военной подготовке взрослого населения.

Занятия в школе снайперов: сдача нормативов по бегу на лыжах. Елабуга, 1940 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

В 1941 году был издан приказ о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан от 16 до 50 лет. Готовили группы самозащиты и инструкторов по ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона), были курсы снайперов и учебные стрелковые центры. В учебных центрах были свои стрельбища, летние и зимние лагеря, в них проводили бег на лыжах на дистанцию 10 км, выполняли нормы значкистов ОСОАВИАХИМа.

Занятия по ПВХО в Елабужском военкомате, 1940 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Интересно, что в подготовку ОСОАВИАХИМа входили не только физические дисциплины и меры защиты гражданского населения, например, от химической атаки, но и... игра в шахматы. В Елабужском военкомате был даже бильярд — неизвестно, играют ли люди на фотографии в него абсолютно искренне или просто позируют, но факт остается фактом.

Кружковцы ОСОАВИАХИМа играют в шахматы и бильярд. Елабужский военкомат, 1940 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

С началом войны обучение набрало масштабы: обучать старались даже тех, кто не ушел на фронт. «Значкистов» считали на каждом предприятии, кое-где план обучения был поголовный.

Вырезка из газеты «Сталинский путь», апрель 1942 года. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

На фронт из Елабуги ушли 13 тысяч человек. Более половины из них не вернулись домой.

Людмила Губаева